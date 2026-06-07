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Balatoni strandok 2026: rájuk sem fogunk ismerni az idén nyáron, a drágulást valakinek meg kell magyarázni – erre készüljenek a magyarok

A balatoni strandbelépők ára több helyen emelkedett az idei szezonra. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint azonban a magasabb díjak mögött jelentős fejlesztések állnak.
Szirmák Erik
2026.06.07., 06:00
Fotó: Shutterstock(Képünk illusztráció)

A balatoni strandbelépők ára idén több helyen emelkedett, ugyanakkor a Balatoni Turizmus Szövetség szerint a vendégek könnyebben elfogadják a magasabb tarifákat, ha azok mögött folyamatos fejlesztések és minőségi szolgáltatások állnak. 

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Sokakat érintő kérdésre válaszolt a Balatoni Turizmus Szövetség: ezért kerül többe a strandolás / Fotó: Raketir / Shutterstock (illusztráció)

Korábban beszámoltunk arról, hogy a balatoni strandbelépők ára idén rendkívül széles skálán mozog: 

  • a legolcsóbb a tihanyi Sajkod strand 800 forintos jeggyel, 
  • míg a legdrágább szintén a Tihanyban található Plage18 nevű privát strandkomplexum, ahol hétvégén akár 10 ezer forintot is fizetni kell a belépésért.

A közzétett árak alapján az átlagos felnőtt belépő nagyjából 1700 forint körül alakul, a legtöbb strand 1500–2000 forint közötti áron látogatható. Az északi part népszerű üdülőhelyein általában magasabb árak jellemzők, míg több déli parti strand továbbra is kedvezőbb díjakkal várja a fürdőzőket. 

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy 

a fizetős strandok mellett továbbra is több mint 40 szabadstrand és szabad vízbe jutási pont várja a fürdőzőket a Balaton körül. 

Elsősorban a déli parton több kilométer hosszan érhetők el ingyenes strandolási lehetőségek. Az idei szezon egyik újdonsága, hogy Keszthelyen a Helikon strand önkormányzati döntés nyomán ingyenesen látogathatóvá vált.

A szövetség elnöke hozzátette: számos kedvezmény is elérhető az önkormányzatok által üzemeltetett strandoknál. A diákjegyek általában 25-30 százalékkal olcsóbbak a felnőtt belépőknél, emellett a családi jegyekkel is jelentős megtakarítás érhető el. 

Több strandon délutáni jegyet is kínálnak kedvezőbb áron, Badacsonyban például a délutáni belépő felnőtteknek 800, diákoknak pedig 500 forintba kerül.

Milliárdos fejlesztések után emelkedtek a balatoni strandárak

A szövetség véleménye szerint a balatoni strandok szolgáltatásai az elmúlt években jelentősen javultak, ami részben indokolja a magasabb belépőárakat „Elmondhatjuk, hogy a balatoni strandok felkészülten várják a partra érkező vendégeket, hiszen az elmúlt években öt ütemben, szisztematikusan átgondolt strandfejlesztés zajlott le a Kisfaludy Program keretében” – közölte Fekete Tamás.

A program által megújultak a vízbejutási lehetőségek, a vizesblokkok, az öltözők és a közösségi terek, miközben számos helyen értékmegőrzők, telefontöltők, napvitorlák és kényelmes pihenőhelyek is létesültek. A balatoni turisztikai szereplők szerint 

a vendégek akkor fogadják el leginkább a belépőárak emelkedését, ha a strandokon érzékelhető a szolgáltatások fejlődése. 

A tapasztalatok szerint a korszerű infrastruktúra, a tiszta környezet, a sportolási lehetőségek és a minőségi vendéglátás együttesen növelik a vendégek elégedettségét, így a balatoni strandok továbbra is versenyképes nyári úti célnak számítanak. 

Ezek a balatoni strandok emelkedtek ki a mezőnyből

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a strandok közötti eligazodást idén is segíti a már 26. alkalommal megrendezett Kék Hullám Zászló strandminősítés, valamint a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület által működtetett Vízparti strand védjegyrendszer. 

Ezek a minősítések nemcsak a vendégek tájékozódását támogatják, hanem az üzemeltetőket is ösztönzik a folyamatos fejlesztésekre és a magas szolgáltatási színvonal fenntartására. 

A szervezet hangsúlyozta: fontos, hogy az önkormányzatok és a szakmai szereplők megfelelően kommunikálják a fejlesztéseket, mert ez hozzájárul ahhoz, hogy a vendégek könnyebben elfogadják és megértsék az esetleges áremelkedéseket.

A szövetség szerint a minősítési rendszer népszerűsége töretlen, idén is számos strand jelentkezett a megmérettetésre. A tavalyi ötcsillagos minősítést elnyerő strandok között szerepelt 

  • a csopaki Községi strand, 
  • a balatonmáriafürdői Központi strand, 
  • a boglári Platán strand, 
  • a gyenesdiási Lidóstrand,
  • a Diási Játékstrand, 
  • az alsóörsi Községi strand, 
  • a balatonföldvári Keleti strand, 
  • a badacsonytomaji Városi strand, 
  • valamint a balatonfüredi Széchenyi strand is.

Ennyivel olcsóbb a Balaton a horvát tengerpartnál

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a balatoni szállodák idén is jelentős árversenyelőnnyel rendelkeznek a horvát tengerpart üdülőhelyeihez képest. 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült kutatás szerint a Balaton térségében működő hotelek minden kategóriában kedvezőbb árakat kínálnak, mint a magyar turisták által leggyakrabban választott horvátországi szálláshelyek.

A pároknak a balatoni szállodák minden minőségi kategóriában olcsóbbak. A reggelis ellátást kínáló horvát tengerparti szállodák átlagárai mintegy másfélszer magasabbak a balatoni hotelekéinél. Az árkülönbség nemcsak arányaiban, hanem összegszerűen is jelentős:

egy ötéjszakás tartózkodás esetén a háromcsillagos szállodák között több mint 120 ezer forintos eltérés mutatkozik. A magasabb kategóriákban még nagyobb a különbség.

A négycsillagos horvát szállodák átlagosan több mint 200 ezer forinttal drágábbak balatoni versenytársaiknál, míg az ötcsillagos szegmensben a különbség meghaladja a 330 ezer forintot.

A családok számára szintén kedvezőbb választás lehet a Balaton. A két felnőtt és két gyermek részére összeállított ajánlatokban a balatoni szállodák minden kategóriában alacsonyabb árakat kínálnak, mint a horvát tengerparti szálláshelyek. 

A szakértők szerint mindez azt mutatja, hogy a Balaton továbbra is versenyképes és költséghatékony alternatíva a külföldi nyaralásokkal szemben.

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