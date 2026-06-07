Balatoni strandok 2026: rájuk sem fogunk ismerni az idén nyáron, a drágulást valakinek meg kell magyarázni – erre készüljenek a magyarok

A balatoni strandbelépők ára idén több helyen emelkedett, ugyanakkor a Balatoni Turizmus Szövetség szerint a vendégek könnyebben elfogadják a magasabb tarifákat, ha azok mögött folyamatos fejlesztések és minőségi szolgáltatások állnak.

Sokakat érintő kérdésre válaszolt a Balatoni Turizmus Szövetség: ezért kerül többe a strandolás / Fotó: Raketir / Shutterstock (illusztráció)

Korábban beszámoltunk arról, hogy a balatoni strandbelépők ára idén rendkívül széles skálán mozog:

a legolcsóbb a tihanyi Sajkod strand 800 forintos jeggyel,

míg a legdrágább szintén a Tihanyban található Plage18 nevű privát strandkomplexum, ahol hétvégén akár 10 ezer forintot is fizetni kell a belépésért.

A közzétett árak alapján az átlagos felnőtt belépő nagyjából 1700 forint körül alakul, a legtöbb strand 1500–2000 forint közötti áron látogatható. Az északi part népszerű üdülőhelyein általában magasabb árak jellemzők, míg több déli parti strand továbbra is kedvezőbb díjakkal várja a fürdőzőket.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy

a fizetős strandok mellett továbbra is több mint 40 szabadstrand és szabad vízbe jutási pont várja a fürdőzőket a Balaton körül.

Elsősorban a déli parton több kilométer hosszan érhetők el ingyenes strandolási lehetőségek. Az idei szezon egyik újdonsága, hogy Keszthelyen a Helikon strand önkormányzati döntés nyomán ingyenesen látogathatóvá vált.

A szövetség elnöke hozzátette: számos kedvezmény is elérhető az önkormányzatok által üzemeltetett strandoknál. A diákjegyek általában 25-30 százalékkal olcsóbbak a felnőtt belépőknél, emellett a családi jegyekkel is jelentős megtakarítás érhető el.

Több strandon délutáni jegyet is kínálnak kedvezőbb áron, Badacsonyban például a délutáni belépő felnőtteknek 800, diákoknak pedig 500 forintba kerül.

Milliárdos fejlesztések után emelkedtek a balatoni strandárak

A szövetség véleménye szerint a balatoni strandok szolgáltatásai az elmúlt években jelentősen javultak, ami részben indokolja a magasabb belépőárakat „Elmondhatjuk, hogy a balatoni strandok felkészülten várják a partra érkező vendégeket, hiszen az elmúlt években öt ütemben, szisztematikusan átgondolt strandfejlesztés zajlott le a Kisfaludy Program keretében” – közölte Fekete Tamás.