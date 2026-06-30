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Vitézy Dávid

Tombol a nyár, Vitézy Dávid fontos bejelentést tett a balatoni vasútvonalakról – turisták tömegei lélegezhetnek fel

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Felkészült a nyári főszezonra a MÁV. Vitézy Dávid bejelentette, hogy július 1. és augusztus 30. között teszt jelleggel kibővítik a Balaton24 napijegyet.
VG
2026.06.30, 13:05

„Július 1. és augusztus 30. között teszt jelleggel kibővítjük a Balaton24 napijegyet: Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz-közlekedésben is használható lesz. Ugyanis aki nyáron a Balatonnál közlekedik, annak nem azzal kellene foglalkoznia, hogy melyik buszra, vonatra vagy helyi járatra milyen külön jegyet kell vennie” – jelentette ki keddi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter

Balaton, MÁV Csoport, vonat, vasút
Kibővítik a Balaton24 napijegyet / Fotó: MÁV-csoport Facebook-oldala

A tárcavezető szerint a célunk az, hogy egyetlen jeggyel lehessen utazni a Balaton térségében, akár vonattal érkezik valaki, akár helyi busszal folytatja az útját, ezzel is támogatva azt, hogy minél többen válasszák nyáron utazásuk céljának a magyar tengert.

Kiemelte, hogy a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban július elsejétől elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert.

„Ismét egy olyan egyszerű, de mégis fontos lépésről van szó, aminek a középpontjában az utasok állnak és az, hogy minél felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani és a Balatonnál is legyen környezetbarát alternatívája az autós közlekedésnek” – zárta sorait Vitézy Dávid.

Felkészült az idei balatoni főszezonra a MÁV

A MÁV Csoport honlapján kiemelték, hogy 2026-ban június 20-án indult és augusztus 30-ig tart a nyári főszezon, a vakáció és szabadságok ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek vonat- és autóbuszjáratak is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, de a tó térségébe nyáron több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-, Kelet- és Dél-Magyarországról is.

A vasúttársaság hozzátette, hogy idén is a lehető legtöbb klimatizált járművel készülnek. Erről az utasok már előzetesen, a jegyvásárlás során tájékozódhatnak, ugyanis egy hópihe piktogram jelzi a klímás szolgáltatást a menetrendi keresőben, valamint a MÁVPlusz applikációban külön lehetséges csak a klímás járatok között keresni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a vonatokon a fedélzeti vendéglátás idén nyáron is elérhető lesz:

  • az Utasellátó étkezőkocsi-szolgáltatását a déli parton,
  • az Utasellátó és Mol Fresh Corner bisztrószolgáltatását pedig az északi parton vehetik igénybe az utasok.

Kiemelték, hogy a kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, emellett mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival. A MÁVPlusz alkalmazásban a menet- és helyjegyek, valamint kerékpárjegyek és kerékpárhelyjegyek 15 százalék kedvezménnyel válthatók meg.

A nagyobb csoportokat, kerékpáros társaságokat ugyanakkor arra kérik, hogy legalább egy héttel jelezzék előre utazási szándékukat a MÁV-csoport csatornáin, hogy biztosítani tudják számukra a férőhelyeket.

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