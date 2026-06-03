Balatoni strandkörkép: listába szedtük, hol mennyiért fürödhetünk 2026-ban

Noha az idei szezonban az üzemeltetők többsége nagyjából 10-15 százalékos áremelést épített be a jegyekbe, jó hír, hogy még így is találunk kedvező árakat kínáló balatoni strandokat. A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek.

Több balatoni fizetős strandon, akár már ezer forintért is megmártózhatunk / Fotó: Shutterstock

Így alakulnak a balatoni strandbelépőárak 2026-ban:

A 2026-os lista a CsodásBalaton.hu összesítése alapján készült, és a feltüntetett összegek a felnőttnapijegyek árait mutatják. Jó hír, hogy a legtöbb balatoni strandon elérhetők a kisebb-nagyobb kedvezményt nyújtó családi csomagok, diák-, nyugdíjas- vagy délutáni belépők is, amelyekkel ugyancsak sokat spórolhatunk.

Alsóörs: Alsóörsi strand – 2500 forint

Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand – 1400 forint

Badacsony: Bányász strand – 1200 forint (június 15-től 1300 forint)

Badacsony: Badacsonyi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint

Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint

Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand – 1000 forint

Balatonakali: Balatonakali strand – 1800 forint

Balatonakarattya: Lido strand – 1900 forint

Balatonakarattya: Bercsényi strand – 1900 forint

Balatonalmádi: Wesselényi strand – 2600 forint

Balatonalmádi: Budatava strand – 2600 forint

Balatonalmádi: Káptalanfüredi nagy és kis strand – 1800 forint

Balatonberény: Községi strand – 1500 forint

Balatonberény: Naturista strand – 1500 forint

Balatonederics: Balatonedericsi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint

Balatonföldvár: Keleti strand – 1750 forint

Balatonfüred: Esterházy strand – 2700 forint

Balatonfüred: Széchenyi strand – 2500 forint

Balatonfüred: Kisfaludy strand – 2200 forint

Balatonfüred: Aranyhíd strand – 5000 forint, hétvégén 6500 forint

Balatonfűzfő: Tobruk strand – 1700 forint

Balatonfűzfő: Fövenyfürdő – 2000 forint

Balatongyörök: Balatongyöröki strand – még nem tették közzé az idei árakat

Balatonkenese: Vak Bottyán strand – 2000 forint

Balatonkenese: Bezerédi strand – 1800 forint

Balatonlelle: Napfény strand – 1900 forint

Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand – 1500 forint

Balatonrendes: Pálkövei strand – 1200 forint

Balatonszárszó: Központi strand – még nem tették közzé az idei árakat

Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand – 1000 forint

Balatonszepezd: Központi strand – 1500 forint

Balatonszepezd: Viriuszi strand – 1000 forint

Balatonudvari: Balatonudvari községi strand – 1500 forint

Balatonudvari: Fövenyesi strand – 1500 forint

Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint

Csopak: Csopaki strand – 2800 forint

Fonyód: Panoráma strand – 1400 forint

Fonyód: Fonyódi Kutyás strand – 1200 forint (kutya: 1200 forint)

Gyenesdiás: Diási játékstrand – 1700 forint, hétvégén 2000 forint

Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand – 1600 forint, hétvégén 1800 forint

Keszthely: Városi strand – 2100 forint

Keszthely: Libás strand – 1700 forint

Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert – 1000 forint (kutya: 1000 forint)

Révfülöp: Szigeti strand – 1400 forint

Révfülöp: Császtai strand – 1400 forint

Révfülöp: Napfény Camping strand – 2000 forint

Siófok: Siófoki nagystrand Plázs – 1800 forint június 18-ig, utána 2800 forint

Siófok: Sóstói strand – 1700 forint

Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő – 1500 forint

Tihany: Plage18 – hétfőtől péntekig 7500 forint, szombat-vasárnap 10 000 forint. A belépő ára tartalmazza: 1 napozóágy, 1 törölköző, 2 ágyanként asztal és napernyő

Tihany: Sajkod strand – 800 forint

Tihany: Hajóállomási strand – 1250 forint

Vonyarcvashegy: Lido strand – hétfőtől péntekig 1700 forint, szombat-vasárnap és ünnepnapokon 2000 forint

Zánka: Zánkai strand – 1800 forint

Fontos információ, hogy a jegyárak szezononként eltérhetnek. Elő- és utószezonban több strandon akár ennél kedvezőbb árakkal is lehet találkozni, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdőhely hivatalos oldalán vagy a jegypénztárnál is ellenőrizni az aktuális díjakat, kedvezményeket és nyitvatartást. Ezenfelül több balatoni strandon elérhető az online jegyvásárlás is, amely néhol gyorsabb bejutást, vagy épp további kedvezményeket is jelent.