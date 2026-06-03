Balatoni strandkörkép: listába szedtük, hol mennyiért fürödhetünk 2026-ban
Noha az idei szezonban az üzemeltetők többsége nagyjából 10-15 százalékos áremelést épített be a jegyekbe, jó hír, hogy még így is találunk kedvező árakat kínáló balatoni strandokat. A Balaton továbbra is kettős arcát mutatja: a déli parton sűrűbben találunk ingyenes strandokat, míg az északi parti strandok között gyakoribbak a belépődíjas, erősebb infrastruktúrával rendelkező helyek.
Így alakulnak a balatoni strandbelépőárak 2026-ban:
A 2026-os lista a CsodásBalaton.hu összesítése alapján készült, és a feltüntetett összegek a felnőttnapijegyek árait mutatják. Jó hír, hogy a legtöbb balatoni strandon elérhetők a kisebb-nagyobb kedvezményt nyújtó családi csomagok, diák-, nyugdíjas- vagy délutáni belépők is, amelyekkel ugyancsak sokat spórolhatunk.
- Alsóörs: Alsóörsi strand – 2500 forint
- Ábrahámhegy: Ábrahámhegyi strand – 1400 forint
- Badacsony: Bányász strand – 1200 forint (június 15-től 1300 forint)
- Badacsony: Badacsonyi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint
- Badacsonytomaj: Badacsonytomaji Városi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint
- Badacsonytördemic: Herczeg Ferenc strand – 1000 forint
- Balatonakali: Balatonakali strand – 1800 forint
- Balatonakarattya: Lido strand – 1900 forint
- Balatonakarattya: Bercsényi strand – 1900 forint
- Balatonalmádi: Wesselényi strand – 2600 forint
- Balatonalmádi: Budatava strand – 2600 forint
- Balatonalmádi: Káptalanfüredi nagy és kis strand – 1800 forint
- Balatonberény: Községi strand – 1500 forint
- Balatonberény: Naturista strand – 1500 forint
- Balatonederics: Balatonedericsi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint
- Balatonföldvár: Keleti strand – 1750 forint
- Balatonfüred: Esterházy strand – 2700 forint
- Balatonfüred: Széchenyi strand – 2500 forint
- Balatonfüred: Kisfaludy strand – 2200 forint
- Balatonfüred: Aranyhíd strand – 5000 forint, hétvégén 6500 forint
- Balatonfűzfő: Tobruk strand – 1700 forint
- Balatonfűzfő: Fövenyfürdő – 2000 forint
- Balatongyörök: Balatongyöröki strand – még nem tették közzé az idei árakat
- Balatonkenese: Vak Bottyán strand – 2000 forint
- Balatonkenese: Bezerédi strand – 1800 forint
- Balatonlelle: Napfény strand – 1900 forint
- Balatonmáriafürdő: Központi fizető strand – 1500 forint
- Balatonrendes: Pálkövei strand – 1200 forint
- Balatonszárszó: Központi strand – még nem tették közzé az idei árakat
- Balatonszepezd: Szepezdfürdői Ifjúsági strand – 1000 forint
- Balatonszepezd: Központi strand – 1500 forint
- Balatonszepezd: Viriuszi strand – 1000 forint
- Balatonudvari: Balatonudvari községi strand – 1500 forint
- Balatonudvari: Fövenyesi strand – 1500 forint
- Balatonvilágos: Balatonvilágosi strand – 1500 forint, hétvégén 1700 forint
- Csopak: Csopaki strand – 2800 forint
- Fonyód: Panoráma strand – 1400 forint
- Fonyód: Fonyódi Kutyás strand – 1200 forint (kutya: 1200 forint)
- Gyenesdiás: Diási játékstrand – 1700 forint, hétvégén 2000 forint
- Gyenesdiás: Gyenesdiási Lidóstrand – 1600 forint, hétvégén 1800 forint
- Keszthely: Városi strand – 2100 forint
- Keszthely: Libás strand – 1700 forint
- Keszthely: Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert – 1000 forint (kutya: 1000 forint)
- Révfülöp: Szigeti strand – 1400 forint
- Révfülöp: Császtai strand – 1400 forint
- Révfülöp: Napfény Camping strand – 2000 forint
- Siófok: Siófoki nagystrand Plázs – 1800 forint június 18-ig, utána 2800 forint
- Siófok: Sóstói strand – 1700 forint
- Szigliget: Szigligeti Községi strandfürdő – 1500 forint
- Tihany: Plage18 – hétfőtől péntekig 7500 forint, szombat-vasárnap 10 000 forint. A belépő ára tartalmazza: 1 napozóágy, 1 törölköző, 2 ágyanként asztal és napernyő
- Tihany: Sajkod strand – 800 forint
- Tihany: Hajóállomási strand – 1250 forint
- Vonyarcvashegy: Lido strand – hétfőtől péntekig 1700 forint, szombat-vasárnap és ünnepnapokon 2000 forint
- Zánka: Zánkai strand – 1800 forint
Fontos információ, hogy a jegyárak szezononként eltérhetnek. Elő- és utószezonban több strandon akár ennél kedvezőbb árakkal is lehet találkozni, ezért indulás előtt érdemes az adott fürdőhely hivatalos oldalán vagy a jegypénztárnál is ellenőrizni az aktuális díjakat, kedvezményeket és nyitvatartást. Ezenfelül több balatoni strandon elérhető az online jegyvásárlás is, amely néhol gyorsabb bejutást, vagy épp további kedvezményeket is jelent.
Jó hír, hogy a Balaton körül 2026-ban is bőven akad olyan fürdőhely, ahol belépődíj nélkül lehet strandolni.
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