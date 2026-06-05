Balatoni bérverseny: nem minden szakács keres milliókat, de a jó szakemberekért körömharc folyik

A Balaton környéki álláshirdetések alapján a szakácsok többsége jelenleg nettó 500–850 ezer forint közötti havi fizetésre számíthat. A bérek természetesen jelentősen függnek a tapasztalattól, az étterem kategóriájától, valamint attól is, hogy szezonális vagy egész éves munkáról van szó.

A balatoni vendéglátás évek óta ugyanazzal a kihívással küzd: kevés a tapasztalt szakács / Fotó: Berni0004

A legnagyobb figyelmet rendszerint a kiemelkedő ajánlatok kapják. Egy tihanyi álláshirdetésben például chefhelyettes vagy szakács pozícióra nettó 500 ezer és 1,5 millió forint közötti havi keresetet kínálnak, ami már a hazai átlagbérek többszörösét jelentheti. Ezek azonban inkább a prémiumkategóriás vendéglátóhelyekhez és a kiemelt szakértelemmel rendelkező munkavállalókhoz köthetők, mintsem a balatoni piac egészéhez.

A szállás már szinte alapelvárás a Balatonon

A tó körüli vendéglátóhelyek többsége ma már nem csupán fizetéssel próbál versenyezni. A szakácsokat kereső hirdetések jelentős részében ingyenes vagy kedvezményes szállás, napi étkezés és egyéb juttatások is szerepelnek. Több északi parti étterem 2500–3500 forintos órabért kínál a szezonra érkező szakácsoknak, miközben a szállást a munkahelytől néhány percnyi távolságra biztosítják.

A munkaadók szerint erre szükség is van, hiszen a helyi munkaerő önmagában nem képes kiszolgálni a nyári hónapokban megugró keresletet. A szezonális dolgozók jelentős része az ország más régióiból érkezik, számukra pedig a lakhatás biztosítása sokszor fontosabb szempont, mint a bér néhány tízezer forintos különbsége.

Már nem a bérek, hanem a szakemberek hiánya a fő probléma

A balatoni vendéglátás évek óta ugyanazzal a kihívással küzd: kevés a tapasztalt szakács. A munkáltatók ezért nemcsak egymással, hanem a külföldi munkaadókkal is versenyeznek. Több állásportálon még mindig találhatók olyan külföldi ajánlatok, amelyek nettó 1900 eurós fizetéssel, valamint ingyenes szállással és étkezéssel próbálják elszívni a magyar szakembereket.

Ez a verseny a Balaton környéki bérekre is hatással van. A vendéglátósok szerint ma már nem elegendő pusztán szezonális munkát kínálni: