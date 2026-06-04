Ingyenes a sérült pénz cseréje, de a címletváltás komoly összegekbe kerülhet

A készpénzhasználat kapcsán érdemes tisztázni a bankjegycsere és a címletváltás közötti jogi és pénzügyi különbségeket, mivel utóbbiért a bankok és a posta is vaskos díjakat számolhatnak fel, még ha ehhez általában nagyobb mennyiségű bankjegyet is kell beváltanunk – írja az Origo, melyben a lap bemutatja, mikre érdemes figyelni ezzel kapcsolatban.

Érdemes tisztában lenni azzal, mikor ingyenes a bankjegycsere (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bankjegycsere: ekkor garantált az ingyenesség

A lap szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szabályozása értelmében a forgalomból kivont, lejárt, valamint a sérült vagy szennyezett bankjegyek cseréje teljesen díjmentes. Ezekről a következőt kell tudni.

Lejárt pénzek: az MNB a bevonástól számított 20 évig (érméknél 5 évig) váltja át a régi fizetőeszközöket névértéken. A határidő lejárta után a jegybank már díj ellenében sem cseréli azokat.

Sérült bankjegyek: a kereskedelmi bankok és a Magyar Posta akkor is kötelesek ingyenesen épre cserélni a sérült papírpénzt, ha nem vagyunk az adott intézmény ügyfelei. Fontos kikötés azonban, hogy a csere csak azonos címletre vonatkozik (pl. sérült 10 000-est ép 10 000-esre).

Címletváltás: pluszköltségekbe és limitcsapdákba futhatunk bele

Más a helyzet, ha ép bankjegyet szeretnénk kisebb címletekre (vagy érmére) váltani. Ez esetben ugyanis a hitelintézetek és a posta jogosultak szolgáltatási díjat felszámítani.

A Magyar Posta fiókjaiban a lakossági ügyfeleknek egy alkalommal maximum 200 000 forintig, legfeljebb 10 darab nagy címletű bankjegy 30 darab kisebb címletre történő váltása ingyenes.

A limit átlépése esetén azonban jelentős költségek léphetnek életbe, a névérték százalékos arányában meghatározva.

A kereskedelmi bankok saját hirdetményeik alapján határozzák meg a címletváltási tarifákat. Az MNB rendelete szerint a címletváltási díj maximum a kifizetett összeg 3 százaléka lehet, de a saját számlavezető ügyfelek gyakran kapnak kedvezményt egy bizonyos napi limitig.

Amennyiben nagyobb összeget szeretne teljesen költségmentesen és korlátozások nélkül kisebb címletekre váltani, érdemes az MNB lakossági pénztárát felkeresni, ahol a törvényes fizetőeszközök címletváltása a lakosság részére abszolút díjmentes – hívja fel a figyelmet az Origo.