Valami nagyon megváltozott a Barátság vezetéken: sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra, mint az Orbán-kormány alatt – megszólalt a Mol
Figyelemreméltó értesüléseket közölt a napokban a Reuters a Barátság vezeték helyzetéről. A hírügynökség alapvetően arról tájékozódott, hogyan alakul az olajszállítása az igencsak terhelt múltra visszatekintő csővezetéken, mióta az ukránok helyreállították a szállításokat.
A cikkből első blikkre az derült ki, hogy májusban az Oroszországból érkező olajexport a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába visszatért a normális szintre – erről három iparági, de névtelen forrás beszélt.
A normál szint napi 165 ezer hordót jelent. Ahogy arról a Világgazdaság is sokat írt, Szlovákia és Magyarország április 23-án kezdte meg újra a nyersolaj fogadását a csővezetéken keresztül, mitán január végétől csaknem három hónapra leállt a működés.
A Barátság kőolajvezeték áramlása egy sérülés miatt állt le, amelyért Ukrajna Oroszországot, annak légicsapását okolta. Zelenszkijék csak áprilisra, a magyar választások utánra fejezték be a csővezeték javítási munkálatait. Ez az Orbán-kormány értékelése szerint tudatos olajblokád volt.
Mindenesetre május volt az első teljes hónap az újraindulás után, amikor már ezen az útvonalon zajlottak az olajszállítások. A két ország áprilisban mindössze napi 55 ezer hordó olajat kapott az informátorok szerint, de ekkor a Barátság vezeték csupán egy hétig üzemelt.
Barátság vezeték: valami nagyon megváltozott, sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra
Csakhogy, bár a csővezetéken keresztüli szállítások jelenleg nincsenek korlátozva, a májusi szállítási mennyiség
mégis jócskán elmaradt a januári leállítás előtt tapasztalt napi 200-235 ezer hordó szinttől.
A mostani adathoz képest a különbség mintegy 70 ezer hordó. Erre állítólag az a magyarázat, hogy a két ország lépéseket tett az olajimport diverzifikálására.
A magyar Mol olajvállalat, amely Magyarországon és Szlovákiában is tulajdonos az ottani olajfinomítókban (Százhalombatta és Pozsony), azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy az idén tíz különböző típusú nyersolajat vásárolt. Ez összhangban van a vállalat diverzifikált beszerzési stratégiájával, amelyet a jövőben is folytatni kíván.
Szerencsére jelenleg mind a keleti, mind a déli kőolajvezetékek megszakítás nélkül működnek, és vizsgáljuk további csővezetéki összeköttetések lehetőségeit, mint például
az Odesszán keresztüli útvonal jövőbeni igénybevételének lehetőségét
– közölte a vállalat. Utóbbi megjegyzés nem kevésbé érdekes és fontos.
Akárhogy is, Oroszország jelenleg a Barátság vezeték déli ágán keresztül szállít olajat Magyarországra és Szlovákiába. Ezt azért teheti meg, mert a két uniós ország az uniós szankciók alóli mentességet kapott, amelyeket Brüsszel Moszkva Ukrajna elleni háborúja miatt vezetett be.
Mindeközben Kazahsztán északi Barátság-ágon keresztüli, Németországba irányuló olajtranzitja május óta szünetel, az oroszok állítása szerint a „technikai lehetőségek” hiánya miatt. Ez nagyban hasonlít az ukránok kommunikációjára Magyarországgal, amikor a hasonló leállást magyarázták.
Tény, hogy az orosz Transznyeft csővezeték-hálózata idén ismétlődő támadásoknak volt kitéve ukrán drónok részéről. Kijev központi katonai stratégiaája, hogy fokozza a Moszkva energetikai infrastruktúrája elleni csapásait.
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Megtörtént a kapcsolatfelvétel Magyar Péterékkel. A budapesti orosz nagykövet részletes interjúban beszélt Oroszország és Magyarország viszonyáról és nyíltan elmondta, mi most a helyzet az energetikai megállapodásokkal.