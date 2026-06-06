Valami nagyon megváltozott a Barátság vezetéken: sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra, mint az Orbán-kormány alatt – megszólalt a Mol

Figyelemreméltó értesüléseket közölt a napokban a Reuters a Barátság vezeték helyzetéről. A hírügynökség alapvetően arról tájékozódott, hogyan alakul az olajszállítása az igencsak terhelt múltra visszatekintő csővezetéken, mióta az ukránok helyreállították a szállításokat.

Barátság vezeték: valami nagyon megváltozott, sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra, mint az Orbán-kormány alatt / Fotó: MOL

A cikkből első blikkre az derült ki, hogy májusban az Oroszországból érkező olajexport a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába visszatért a normális szintre – erről három iparági, de névtelen forrás beszélt.

A normál szint napi 165 ezer hordót jelent. Ahogy arról a Világgazdaság is sokat írt, Szlovákia és Magyarország április 23-án kezdte meg újra a nyersolaj fogadását a csővezetéken keresztül, mitán január végétől csaknem három hónapra leállt a működés.

A Barátság kőolajvezeték áramlása egy sérülés miatt állt le, amelyért Ukrajna Oroszországot, annak légicsapását okolta. Zelenszkijék csak áprilisra, a magyar választások utánra fejezték be a csővezeték javítási munkálatait. Ez az Orbán-kormány értékelése szerint tudatos olajblokád volt.

Mindenesetre május volt az első teljes hónap az újraindulás után, amikor már ezen az útvonalon zajlottak az olajszállítások. A két ország áprilisban mindössze napi 55 ezer hordó olajat kapott az informátorok szerint, de ekkor a Barátság vezeték csupán egy hétig üzemelt.

Barátság vezeték: valami nagyon megváltozott, sokkal kevesebb orosz olaj érkezik Magyarországra

Csakhogy, bár a csővezetéken keresztüli szállítások jelenleg nincsenek korlátozva, a májusi szállítási mennyiség

mégis jócskán elmaradt a januári leállítás előtt tapasztalt napi 200-235 ezer hordó szinttől.

A mostani adathoz képest a különbség mintegy 70 ezer hordó. Erre állítólag az a magyarázat, hogy a két ország lépéseket tett az olajimport diverzifikálására.

A magyar Mol olajvállalat, amely Magyarországon és Szlovákiában is tulajdonos az ottani olajfinomítókban (Százhalombatta és Pozsony), azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy az idén tíz különböző típusú nyersolajat vásárolt. Ez összhangban van a vállalat diverzifikált beszerzési stratégiájával, amelyet a jövőben is folytatni kíván.