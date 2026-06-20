Orbán Viktorral ünnepel az FPÖ, Európa vezető patriótái érkeznek Bécsbe

A nagyszabású bécsi gálát hatalmas nemzetközi és diplomáciai érdeklődés kíséri, mivel az esemény az európai szuverenista jobboldal egyfajta erőfelmérőjeként is értelmezhető.

Orbán Viktor Bécsben ünnepel / Forrás: Facebook, Orbán Viktor

A rendezvényen olyan ismert politikusok is részt vesznek, mint Herbert Kickl az FPÖ elnöke, Geert Wilders a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, valamint Alice Weidel az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke. Andrej Babis cseh miniszterelnök online jelentkezik majd be és mond beszédet.

A bécsi ünnepségről

A bécsi császári palotában megrendezett gálát az 1955-ben alapított FPÖ elnöke, Herbert Kickl szervezte meg, ahova meghívta az európai jobboldal legfontosabb vezetőit.

A találkozó nem csak az ünneplésről és múltidézésről szól, hanem lehetőséget nyújt a szakmai párbeszédre, valamint a jövőbeni stratégiák összehangolására is. Az FPÖ és a Fidesz partnersége régóta szilárd alapokon nyugszik, a két párt közötti szövetség pedig a nemzetközi jobboldali blokk, a Patrióták Európáért frakció 2024-es megalakulása óta még szorosabbá vált.

Az ünnepség délután 14:00 órától a Stephansplatzon folytatódik, ahol Herbert Kickl várhatóan 18:00 óra környékén mond majd beszédet.