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MBH
befektetés
megtakarítás

Befektetési trendek 2026-ban: ezekben az eszközökben fialtatja pénzét a lakosság

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A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni. A megtakarítással rendelkező háztartások átlagosan havi 87 ezer forintot tudnak félretenni – derül ki az MBH Befektetési Bank 2026-os reprezentatív kutatásából.
VG
2026.06.22, 16:23

A megtakarítói attitűd továbbra is dominál, de egyre több jel utal arra, hogy erősödik a befektetői szemlélet is: a tavalyi évhez képest 13-ról 19 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint már kisebb összeget, akár havi 10 ezer forintnál kevesebbet is érdemes rendszeresen befektetni. A befektetők körében az értékpapírszámla a legelterjedtebb forma (62 százalék), de népszerű a tartós befektetési számla is (31 százalék) – olvasható az MBH Befektetési Bank kutatását ismertető közleményben.

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A kutatás a befektetési szolgáltatások digitalizációjának gyors előretöréséről tanúskodik. / Fotó: stockpik 1579 / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Így változott a befektetési kedv egy év alatt

A felmérés alapján a válaszadók harmada (34 százalék) rendelkezik valamilyen alapvető megtakarítási termékkel – mint például bankbetéttel vagy folyószámlán lekötve –, míg valódi tőkepiaci hozamot ígérő befektetési termékeket, értékpapírokat a megkérdezettek mindössze egynegyede vesz igénybe.

A magyarok jelentős része még mindig tart a kockázatoktól, és a likviden tartható formákat részesíti előnyben a lekötetlen folyószámla (42 százalék) és a készpénz (34 százalék) dominanciája mellett.

A kutatás a befektetési szolgáltatások digitalizációjának gyors előretöréséről tanúskodik. Míg egy évvel ezelőtt a befektetési termékkel rendelkező ügyfelek kevesebb mint fele intézte online befektetési ügyeit, mára ez az arány meghaladja a 70 százalékot; különösen erős az okostelefonos csatornák térnyerése. Ugyanakkor jelentős a személyes tanácsadás szerepe is: a válaszadók 39 százaléka fontos befektetési döntések előtt továbbra is banki tanácsadóhoz fordulna. Minden ötödik válaszadó a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi pénzügyi döntéseihez.

A megkérdezettek 41 százaléka legfeljebb 500 ezer forintos megtakarítással rendelkezik.

A felmérés alapján a megtakarítással rendelkezők 93 százaléka rendszeresen, havi szinten tud valamekkora összeget félre tenni. Bár a legtöbben (41 százalék) 25 ezer forint alatti összeget takarítanak meg, a válaszadók ötöde 100 ezer forintnál nagyobb összeget is meg tud spórolni havonta.

A befektetési érdeklődés egyre inkább diverzifikálódik: a hagyományos eszközök mellett mind többen nyitnak az új megoldások felé. 

  • A válaszadók 42 százaléka érdeklődik a kriptovaluták iránt, 
  • 7 százalék már rendelkezik ilyen eszközzel, 
  • 10 százalék pedig tervezi, hogy a jövőben kriptovalutába fektet.

A közvetlen ingatlanbefektetés összességében a lakosság 59 százaléka számára vonzó, a fiatalabb korosztályok körében valamivel nagyobb az érdeklődés iránta.

A 2025-ös felméréshez képest tovább nőtt a bizalom az arany, műkincs és kisebb mértékben a részvénybefektetések iránt is.

Bár a kockázatvállalással szembeni óvatosság továbbra is meghatározó, a fiatalabb korosztály, a nagyobb befektetési tartalékkal rendelkező ügyfelek, valamint a pénzügyi ismeretekkel rendelkezők az átlagnál nagyobb hajlandóságot mutatnak a kockázatvállalásra – olvasható a felmérésben.

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