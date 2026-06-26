Bejelentették, mennyibe fog kerülni az üzemanyag hétvégén Magyarországon: sokan meg fognak lepődni a benzinkutakon – a védett ár érvényben van
Június 27-étől sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul – írta a Holtankoljak. Ez azért fontos a magyar autósok számára, mert a nagykereskedelmi árváltozásokat a benzinkutak jellemzően a kiskereskedelmi árakban is lekövetik.
Az országos átlagárak jelenleg a következők:
- 95-ös benzin: 580 forint/liter,
- gázolaj: 593 forint/liter.
Furcsa helyzet alakult ki a védett ár körül
Érdekesség, hogy bár az átlagárak már napok óta a védett árszint alatt mozognak, a védett ár hivatalosan továbbra is érvényben van.
Ennek oka, hogy bár az Országgyűlés már megszavazta a rendszer kivezetését, a szükséges jogszabály és a hatálybalépés időpontja egyelőre még nem jelent meg. Emiatt jelenleg továbbra is a 595 forintos benzin- és a 615 forintos gázolaj-védett ár szerepel a hivatalos szabályozásban.
A mostani döntés azt is jelenti, hogy a rendkívül mozgalmas előző hetek után megállt az üzemanyagárak csökkenése. Június során több jelentős nagykereskedelmi ármérséklés is történt, amelyeket a benzinkutak viszonylag gyorsan érvényesítettek a fogyasztói árakban is.
Nem minden benzinkút örül a fejleményeknek
A védett ár ugyan a fogyasztóknak kedvezett, a kisebb benzinkutak szerint azonban komoly veszteségeket okozott. A Független Benzinkutak Szövetsége korábban többször is jelezte, hogy az intézkedés jelentős terhet ró a kisebb üzemeltetőkre, és emiatt több tiltakozó akcióra is sor került.
Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a kis benzinkutak egy része tiltakozásul ideiglenesen be is zárt, mert úgy vélték, a szabályozás ellehetetleníti működésüket. Bár a parlament már döntött a védett ár megszüntetéséről, annak tényleges kivezetéséig továbbra is sajátos átmeneti helyzet alakult ki: a piaci árak már a védett szint alatt járnak, miközben maga a szabályozás még mindig hatályban van.