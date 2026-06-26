Bejelentették, mennyibe fog kerülni az üzemanyag hétvégén Magyarországon: sokan meg fognak lepődni a benzinkutakon – a védett ár érvényben van

Június 27-étől sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul – írta a Holtankoljak. Ez azért fontos a magyar autósok számára, mert a nagykereskedelmi árváltozásokat a benzinkutak jellemzően a kiskereskedelmi árakban is lekövetik.

A Független Benzinkutak Szövetsége korábban többször is jelezte, hogy az intézkedés jelentős terhet ró a kisebb üzemeltetőkre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az országos átlagárak jelenleg a következők:

95-ös benzin: 580 forint/liter,

gázolaj: 593 forint/liter.

Furcsa helyzet alakult ki a védett ár körül

Érdekesség, hogy bár az átlagárak már napok óta a védett árszint alatt mozognak, a védett ár hivatalosan továbbra is érvényben van.

Ennek oka, hogy bár az Országgyűlés már megszavazta a rendszer kivezetését, a szükséges jogszabály és a hatálybalépés időpontja egyelőre még nem jelent meg. Emiatt jelenleg továbbra is a 595 forintos benzin- és a 615 forintos gázolaj-védett ár szerepel a hivatalos szabályozásban.

A mostani döntés azt is jelenti, hogy a rendkívül mozgalmas előző hetek után megállt az üzemanyagárak csökkenése. Június során több jelentős nagykereskedelmi ármérséklés is történt, amelyeket a benzinkutak viszonylag gyorsan érvényesítettek a fogyasztói árakban is.

Nem minden benzinkút örül a fejleményeknek

A védett ár ugyan a fogyasztóknak kedvezett, a kisebb benzinkutak szerint azonban komoly veszteségeket okozott. A Független Benzinkutak Szövetsége korábban többször is jelezte, hogy az intézkedés jelentős terhet ró a kisebb üzemeltetőkre, és emiatt több tiltakozó akcióra is sor került.

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a kis benzinkutak egy része tiltakozásul ideiglenesen be is zárt, mert úgy vélték, a szabályozás ellehetetleníti működésüket. Bár a parlament már döntött a védett ár megszüntetéséről, annak tényleges kivezetéséig továbbra is sajátos átmeneti helyzet alakult ki: a piaci árak már a védett szint alatt járnak, miközben maga a szabályozás még mindig hatályban van.