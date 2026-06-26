Deviza
EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,75 -0,34% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,73 -0,23% PLN/HUF82,49 -0,24% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,12% EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,75 -0,34% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,73 -0,23% PLN/HUF82,49 -0,24% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 790,13 +0,12% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 668 +0,55% OTP45 810 -0,35% RICHTER12 260 +0,98% OPUS353 +0,85% ANY7 950 +0,38% AUTOWALLIS145 +0,69% WABERERS4 670 -0,64% BUMIX9 264,52 -0,02% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 935,12 -0,53% BUX139 790,13 +0,12% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 668 +0,55% OTP45 810 -0,35% RICHTER12 260 +0,98% OPUS353 +0,85% ANY7 950 +0,38% AUTOWALLIS145 +0,69% WABERERS4 670 -0,64% BUMIX9 264,52 -0,02% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 935,12 -0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gázolaj
benzin
holtankoljak
benzin gázolaj

Bejelentették, mennyibe fog kerülni az üzemanyag hétvégén Magyarországon: sokan meg fognak lepődni a benzinkutakon – a védett ár érvényben van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megszületett a döntés a hétvégi üzemanyagárakról Magyarországon. Az autósok számára ezúttal jó hír érkezett, ugyanis sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik szombattól. Különös helyzetet teremt ugyanakkor, hogy a parlament már megszavazta a védett üzemanyagár kivezetését, hivatalosan azonban a rendszer továbbra is érvényben maradt.
VG
2026.06.26, 18:40

Június 27-étől sem a 95-ös benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul – írta a Holtankoljak. Ez azért fontos a magyar autósok számára, mert a nagykereskedelmi árváltozásokat a benzinkutak jellemzően a kiskereskedelmi árakban is lekövetik.

20260310_benzistop_004_VZMol üzemanyag dízel gázolaj benzinárstop, hatósági árvédett üzemanyagár benzin
A Független Benzinkutak Szövetsége korábban többször is jelezte, hogy az intézkedés jelentős terhet ró a kisebb üzemeltetőkre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az országos átlagárak jelenleg a következők:

  • 95-ös benzin: 580 forint/liter,
  • gázolaj: 593 forint/liter.

Furcsa helyzet alakult ki a védett ár körül

Érdekesség, hogy bár az átlagárak már napok óta a védett árszint alatt mozognak, a védett ár hivatalosan továbbra is érvényben van.

Ennek oka, hogy bár az Országgyűlés már megszavazta a rendszer kivezetését, a szükséges jogszabály és a hatálybalépés időpontja egyelőre még nem jelent meg. Emiatt jelenleg továbbra is a 595 forintos benzin- és a 615 forintos gázolaj-védett ár szerepel a hivatalos szabályozásban.

A mostani döntés azt is jelenti, hogy a rendkívül mozgalmas előző hetek után megállt az üzemanyagárak csökkenése. Június során több jelentős nagykereskedelmi ármérséklés is történt, amelyeket a benzinkutak viszonylag gyorsan érvényesítettek a fogyasztói árakban is.

Nem minden benzinkút örül a fejleményeknek

A védett ár ugyan a fogyasztóknak kedvezett, a kisebb benzinkutak szerint azonban komoly veszteségeket okozott. A Független Benzinkutak Szövetsége korábban többször is jelezte, hogy az intézkedés jelentős terhet ró a kisebb üzemeltetőkre, és emiatt több tiltakozó akcióra is sor került.

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, a kis benzinkutak egy része tiltakozásul ideiglenesen be is zárt, mert úgy vélték, a szabályozás ellehetetleníti működésüket. Bár a parlament már döntött a védett ár megszüntetéséről, annak tényleges kivezetéséig továbbra is sajátos átmeneti helyzet alakult ki: a piaci árak már a védett szint alatt járnak, miközben maga a szabályozás még mindig hatályban van.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu