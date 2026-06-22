Kivezetik a hatósági árat, de még mindig nagy körülötte a vita – tiltakozó sztrájk lesz pénteken sok hazai benzinkúton

Tiltakozó bezárást hirdetett péntekre sok magyarországi kisbenzinkút. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár (korábbi nevén védett ár) a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.

Sok magyarországi kisbenzinkút zárhat be pénteken / Fotó: Sipeki Péter

Kiemelték, hogy a kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.

Ezért a Független Benzinkutak Szövetsége tiltakozásul 2026. június 26-ra egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat.

Sok benzinkút csatlakozhat a tiltakozáshoz

„Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz!” – áll a szervezet felhívásában.

„Ráadásul a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – zárult a Független Benzinkutak Szövetségének felhívása.

Hatalmas veszteségeket okozott a kis kutaknak a hatósági üzemanyagár – keményen lecsap a hatóság, ha valaki rossz megnevezést használ

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke pénteken a Világgazdaságnak elmondta, hogy a szervezet eleve katasztrofális döntésnek tartotta a hatósági üzemanyagár (korábbi nevén védett ár) bevezetését, így természetesen örömmel fogadták, hogy kivezetésre kerül az intézkedés, a megszüntetése ugyanis javít a kis kutak helyzetén.

Azt ugyanakkor aggasztónak tartják, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor saját hatáskörben újra visszavezetheti a hatósági üzemanyagárat, ha úgy ítéli meg, hogy ismét szükségessé válik. Szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé. Ezzel együtt bíznak benne, hogy erre nem kerül sor.