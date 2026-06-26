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FBSZ
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benzinkút
Mol

Tiltakozásul becsuktak a kis benzinkutak, nagy a felháborodás, a kormány félresöpörte őket – bajban a magyar vidék

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A jelenlegi szabályozási környezet súlyos bizonytalanságot okoz az ágazatban, ami már az ellátásbiztonságot és a beruházásokat is veszélyezteti. Érdemi egyeztetés továbbra sem indult a kormánnyal – számoltak be a Világgazdaságnak a kis benzinkutak –, miközben a pénteki országos figyelemfelhívó akcióhoz számos, a Független Benzinkutak Szövetségének tagjain kívül számos más töltőállomás is csatlakozott.
Lehoczky Milán
2026.06.26, 13:32
Frissítve: 2026.06.26, 13:33

Országszerte sorban csatlakoztak a töltőállomások a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) pénteki tiltakozó akciójához, melyet a védett árak miatti veszteségeik miatt és az állításuk szerint a Fidesz-kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatás elmaradása miatt tartanak. Lapunk Gépész Lászlót, a FBSZ elnökét kérdezte a figyelemfelkeltő akcióról és a hazai kis benzinkutak jövőjéről kérdezte. Az elnök kiemelte: a jelenlegi szabályozás növeli a piaci bizonytalanságot és hosszabb távon az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetheti, ráadásul a kormánnyal folytatott egyeztetési kísérleteik sem vezettek eredményre eddig. 

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A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke kiszámíthat és átlátható szabályozást sürget. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Volt egy találkozó az államtikárral, de semmi eredmény – panaszolták a Világgazdaságnak 

A kormányzattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó kérdésünkre válaszolva Gépész László kifejtette: természetesen megpróbálták felvenni a kapcsolatot a döntéshozókkal. Ennek kapcsán felidézte, hogy április 12. óta igyekeznek kapcsolatot építeni az új kormánnyal, eddig azonban csak a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) államtitkárával, Tótth Andrással sikerült találkozniuk, ám az egyeztetés eredmény nélkül zárult.

Arra a felvetésre, hogy látnak-e nyitottságot a kormány részéről az egyeztetésre, azt mondta, egyelőre nem. Ennek kapcsán rámutatott, az elmaradt támogatás ügyében próbáltak egyeztetni, a szabályozásról szóló törvény pedig őket is váratlanul érte.

Az FBSZ elnöke ugyankkkor hangsúlyozta: olyan szabályozásra lenne szükség, amely átlátható, következetes, és figyelembe veszi az ország, a lakosság, valamint a piaci szereplők érdekeit is. Úgy vélte, 

a döntési kritériumokat és a döntési mechanizmust előre rögzíteni kellene, mert ez biztosítaná a jogbiztonságot. 

Szerinte nehezen várható el egy nagy szereplőtől, például egy külföldi nagykereskedőtől, hogy jelentős mennyiségű, az ország számára fontos üzemanyagot allokáljon Magyarországra, ha azt látja, hogy egyetlen ember szubjektív döntése akár a készlet értékét is megfelezheti. 

Hozzátette, ilyen körülmények között a vállalatok kockázati felárat építenek be az áraikba, ami végső soron drágább üzemanyaghoz vezet. Azt is felvetette, hogy egy bank számára is nehezen elfogadható fedezet egy olyan benzinkút-ingatlan, amelynek jövedelmezőségét egy szubjektív döntés egyik napról a másikra veszteségessé teheti. Meglátása szerint ilyen környezetben fejlesztésekre sem lehet számítani.

Sok olyan település van, ahol több ezer ember ellátását egyetlen kút biztosítja

A Mol extraprofitadójának emeléséről szólva azt mondta, a vállalat az üzemanyagok előállításától a végfelhasználói értékesítésig a teljes értékláncot lefedi. Elmagyarázta, hogy a társaság saját döntése szerint oszthatja el a különböző tevékenységek között a keletkező nyereséget. Példaként említette, hogy a Mol dönthet úgy is, hogy magasabb áron adja át az üzemanyagot saját kiskereskedelmi üzletágának, ezzel növelve a nagykereskedelem eredményét és csökkentve a kiskereskedelemét, vagy ennek az ellenkezőjét teszi. 

Hangsúlyozta, hogy csak feltételezni lehet, a döntéseket nem kizárólag gazdasági szempontok befolyásolják, ugyanakkor szerinte korábban több példát is lehetett látni politikai szempontok érvényesülésére. Véleménye szerint, ha a Mol csökkenti a kiskereskedelmi árrést, az szabad piaci környezetben minden magyar kiskereskedő árrését mérsékli, ami a független benzinkutaknak is árt.

Arra a kérdésre, hogy a független kutak tömeges bezárása okozhat-e ellátási problémákat, az elnök úgy válaszolt, ehhez még tömeges bezárásra sincs feltétlenül szükség. Rámutatott, hogy az ország különböző térségeinek ellátottsága jelentősen eltér, a nagyvárosokban több benzinkút működik, ezért néhány bezárása kisebb problémát jelent. Ezzel szemben sok olyan település van, ahol 8-10-15 ezer ember ellátását egyetlen kút biztosítja. Ha az megszűnik, az ott élőknek akár 15-20 kilométeres kerülőt is meg kell tenniük a következő töltőállomásig. 

Gépész László külön problémának nevezte a mezőgazdasági gépek üzemanyag-ellátását is, mert azok számára az ilyen kerülők nehezen megoldhatók.

 Emlékeztetett arra, hogy hasonló helyzet alakult ki 2022-ben is. A nagy piaci szereplők, köztük a Mol és az OMV, sok nagyobb gazdálkodót és fuvarozót arra ösztönöztek, hogy saját üzemanyagtartályokat telepítsenek, amelyeket közvetlenül látnak el. Szerinte ez elvonta a forgalmat a környező kisbenzinkutaktól, és egyben teret adott a fekete üzemanyag-értékesítésnek is, ami adókiesést okoz az államnak. Hozzátette, hogy a környezetvédelmi és műszaki biztonsági előírások betartásának ellenőrzése is kérdéseket vet fel.

Magyarországon a töltőállomások fele kis benzinkút

Arra a felvetésre, hogy mekkora terület vagy hány vásárló maradna megfelelő ellátás nélkül a kis kutak végleges bezárása esetén, azt mondta, Magyarországon mintegy kétezer benzinkút működik, amelyeknek körülbelül a fele kisbenzinkút. Ezek hagyományosan az országos üzemanyag-forgalom mintegy 30 százalékát bonyolítják, ugyanakkor a helyzet jelentősen függ az adott térségtől. 

A kisbenzinkutak kiesése esetén a nagy hálózatok forgalma olyan mértékben nőne meg, amelyet a jelenlegi logisztikai kapacitások már nem tudnának kiszolgálni

 – emelte ki a FBSZ elnöke. Példaként említette, hogy ha korábban heti két feltöltésre rendezkedtek be, nem állna rendelkezésre elegendő jármű és sofőr ahhoz, hogy ugyanazt a kutat naponta töltsék fel. Felidézte, hogy 2022-ben, amikor a Mol megtagadta a kisbenzinkutak kiszolgálását, néhány nap alatt az ellátásbiztonság is megrendült, még a városokban is, és hosszú sorok alakultak ki.

Szívesen lennének türelmesek, de további áldozatokat már nem tudnak vállalni a kis benzinkutak

A hazai független töltőállomások jövőjéről úgy fogalmazott, hogy óriási a bizonytalanság, ami elkeseredést szül. Elmondta, szívesen lennének türelmesek, de további áldozatokat már nem tudnak vállalni egy később esetleg bekövetkező kedvezőbb jövő reményében, mert elfogytak a tartalékaik, és erre már nincs szándékuk sem. 

Az elnök hangsúlyozta, továbbra sem kaptak magyarázatot arra, miért mindig az üzemanyag viseli a beavatkozások terheit. Példaként említette, hogy az élelmiszerek sokkal nagyobb mértékben drágultak, mint az üzemanyagok, ma pedig egy gombóc fagylalt többe kerül, mint egy liter benzin. A lakásárak emelkedését is felhozta példaként. Gépész László végül kitért arra is, többször hangsúlyozták már, hogy a fogyasztókat kellene védeni. 

Véleménye szerint fontos lenne megértetni az emberekkel, hogy az alacsony üzemanyagárnak jelentős költségei vannak az ország számára, ezért előfordulhat, hogy amit a benzinkúton megtakarítanak, azt más területeken, például az egészségügyben fizetik meg.

Arra a kérdésre, hogy várhatók-e újabb vagy még erőteljesebb akciók, ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal, azt mondta, remélik, hogy erre nem kerül sor.

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