Tiltakozásul becsuktak a kis benzinkutak, nagy a felháborodás, a kormány félresöpörte őket – bajban a magyar vidék

Országszerte sorban csatlakoztak a töltőállomások a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) pénteki tiltakozó akciójához, melyet a védett árak miatti veszteségeik miatt és az állításuk szerint a Fidesz-kormány által meghirdetett kárenyhítő támogatás elmaradása miatt tartanak. Lapunk Gépész Lászlót, a FBSZ elnökét kérdezte a figyelemfelkeltő akcióról és a hazai kis benzinkutak jövőjéről kérdezte. Az elnök kiemelte: a jelenlegi szabályozás növeli a piaci bizonytalanságot és hosszabb távon az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetheti, ráadásul a kormánnyal folytatott egyeztetési kísérleteik sem vezettek eredményre eddig.

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke kiszámíthat és átlátható szabályozást sürget. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Volt egy találkozó az államtikárral, de semmi eredmény – panaszolták a Világgazdaságnak

A kormányzattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó kérdésünkre válaszolva Gépész László kifejtette: természetesen megpróbálták felvenni a kapcsolatot a döntéshozókkal. Ennek kapcsán felidézte, hogy április 12. óta igyekeznek kapcsolatot építeni az új kormánnyal, eddig azonban csak a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) államtitkárával, Tótth Andrással sikerült találkozniuk, ám az egyeztetés eredmény nélkül zárult.

Arra a felvetésre, hogy látnak-e nyitottságot a kormány részéről az egyeztetésre, azt mondta, egyelőre nem. Ennek kapcsán rámutatott, az elmaradt támogatás ügyében próbáltak egyeztetni, a szabályozásról szóló törvény pedig őket is váratlanul érte.

Az FBSZ elnöke ugyankkkor hangsúlyozta: olyan szabályozásra lenne szükség, amely átlátható, következetes, és figyelembe veszi az ország, a lakosság, valamint a piaci szereplők érdekeit is. Úgy vélte,

a döntési kritériumokat és a döntési mechanizmust előre rögzíteni kellene, mert ez biztosítaná a jogbiztonságot.

Szerinte nehezen várható el egy nagy szereplőtől, például egy külföldi nagykereskedőtől, hogy jelentős mennyiségű, az ország számára fontos üzemanyagot allokáljon Magyarországra, ha azt látja, hogy egyetlen ember szubjektív döntése akár a készlet értékét is megfelezheti.

Hozzátette, ilyen körülmények között a vállalatok kockázati felárat építenek be az áraikba, ami végső soron drágább üzemanyaghoz vezet. Azt is felvetette, hogy egy bank számára is nehezen elfogadható fedezet egy olyan benzinkút-ingatlan, amelynek jövedelmezőségét egy szubjektív döntés egyik napról a másikra veszteségessé teheti. Meglátása szerint ilyen környezetben fejlesztésekre sem lehet számítani.