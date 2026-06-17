Az elemzők egyetértenek: még mindig ez jelenti a magyar gazdaság egyik legnagyobb erejét

Áprilisban a bruttó átlagkereset 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ami mindössze minimális lassulást jelent a márciusi 9,2 százalékos emelkedéshez képest. A bérek növekedése ezzel továbbra is jelentősen meghaladta a 2,1 százalékos inflációt, így a reálbérek érdemben emelkedtek.

A 9 százalékos bruttó béremelkedés továbbra is erősnek számít / Fotó: Shutterstock

A nettó átlagkereset még gyorsabban, 11,2 százalékkal nőtt, ami mögött részben az év eleji adóváltozások állnak. A családi adókedvezmény emelése, valamint a háromgyermekes és a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentessége ugyanis jelentősen növelte a háztartásoknál maradó jövedelmet.

Az erős forint fékezheti a béremelkedést

A 9 százalékos bruttó béremelkedés továbbra is erősnek számít, különösen úgy, hogy az infláció áprilisban mindössze 2,1 százalék volt – emelte ki Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ennek eredményeként a bruttó reálkereset 6,8 százalékkal, a nettó reálkereset pedig 8,9 százalékkal emelkedett.

Az elemző rámutatott arra is, hogy az állami szférában gyorsabb volt a bérek emelkedése, mint a versenyszférában: előbbiben 10,7 százalékos, utóbbiban 8,7 százalékos növekedést mért a KSH. Míg azonban a magánszektorban gyorsulás figyelhető meg, addig az állami szférában lassulás látható.

Az egyes ágazatok között jelentős különbségek alakultak ki. A legnagyobb béremelkedést a kiadói tevékenység és műsorszolgáltatás érte el 29,2 százalékkal, míg a bányászatban 22,8 százalékkal nőttek a keresetek. Ezzel szemben

az egészségügyben csupán 2,8 százalékos volt a növekedés,

az energiaiparban pedig 1 százalékkal csökkent az átlagkereset.

Regős Gábor szerint a reálbérek emelkedése az év hátralévő részében is erős alapot biztosíthat a fogyasztásnak. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az erős forint visszafoghatja a béremeléseket, mivel az exportáló vállalatok költségei közül lényegében egyedül a bérköltség jelenik meg forintban.

A kkv-k lesznek a bérrobbanás igazi próbája

Az áprilisi adat teljes mértékben beleillik az elmúlt időszak trendjébe – fejtette ki Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője.