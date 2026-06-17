Schwarzenegger metrós forgatása: elárulta a BKV, mekkora üzlet a bérbeadás
Június 20-án, szombat üzemkezdettől június 21-én, vasárnap üzemzárásig az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok járnak majd. A lezárás oka egy nagyszabású amerikai filmes produkció forgatása, amelynek jeleneteit az érintett szakasz egyik állomásán veszik fel. A film főszereplője Arnold Schwarzenegger lesz, aki nem először jár Budapesten. A Budapesti Közlekedési Zrt.-t (BKV) kérdeztük a részletekről.
A BKV a Világgazdaság megkeresésére azt közölte, hogy a produkcióval kötött megállapodás értelmében
- sem a szerződésről,
- sem a filmről,
- sem a forgatás részleteiről
nem adhat tájékoztatást.
Hétvégére és az iskolai szünetre időzítették
A közlekedési társaság szerint a forgatás időpontjának kiválasztásakor – akárcsak a nagyobb karbantartások esetében – elsődleges szempont volt, hogy az a lehető legkisebb mértékben érintse az utasokat.
Ezért a munkálatokat hétvégére, illetve az iskolai szünet idejére ütemezték, amikor az M2-es metró utasforgalma a hétköznapokhoz képest jóval kisebb.
A lezárás idején az érintett szakaszon folyamatosan pótlóbuszok közlekednek majd, amelyek kapacitását a várható forgalomhoz igazították. A BKV azt is kiemelte, hogy a szombati Múzeumok Éjszakája rendezvényre külön Múzeumbuszok indulnak hét különböző útvonalon.
Nemcsak megtérül, pluszbevételt is hoz a BKV-nak
A közlekedési társaság ugyan nem árulta el, hogy pontosan mennyit fizet a hollywoodi produkció a metró használatáért, azt azonban hangsúlyozta, hogy
a forgatást lebonyolító társaság megtéríti a filmkészítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.
Ez magában foglalja a területhasználatot, az eszközök és járművek bérlését, valamint a szükséges szakfelügyeletet is. A BKV szerint mindez nemcsak fedezi a kiadásokat, hanem pluszbevételt is jelent a vállalatnak.
A produkciót lebonyolító társaság megtéríti a forgatással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, emellett a területhasználatért, az eszközök, járművek bérléséért, a szakfelügyeletért fizetett összeg pluszbevételt is hoz a társaságnak – közölte a BKV. A társaság egy eddig nem ismert adatot is megosztott:
tavaly a különböző fotózásokból és filmforgatásokból összesen csaknem 114 millió forint bevétele származott.
Ez az összeg a BKV szerint hozzájárul a közösségi közlekedési infrastruktúra fenntartásához és működtetéséhez.
Budapest régóta kedvelt filmes helyszín
A BKV arra is emlékeztetett, hogy infrastruktúrája korábban is számos hazai és nemzetközi film-, televíziós és reklámprodukciónak adott otthont. A fővárosi közösségi közlekedés rendszeresen megjelenik olyan alkotásokban, amelyeket világszerte több millió néző láthat. A társaság szerint ezek a produkciók nemcsak közvetlen bevételt hoznak, hanem
Budapest nemzetközi ismertségét és vonzerejét is erősítik.
A mostani hétvége így egyszerre jelent majd kényelmetlenséget az utasoknak és üzleti lehetőséget a közlekedési vállalatnak: a hollywoodi produkciók ugyanis a BKV állítása szerint nemcsak használják, hanem fizetnek is Budapest egyik legfontosabb közlekedési rendszeréért.