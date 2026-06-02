„Óránként harminc autó egyszerűen nem elég" – komoly tervei vannak a debreceni gyárral a BMW-nek, a kormánynak is üzentek a vendégmunkásstop miatt
„A BMW iX3 sikerét jól mutatja, hogy alig hat hónap alatt több mint ötvenezer megrendelés érkezett európai vevőktől, és a modell nemzetközi elismerésekben is részesült” – nyilatkozta Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója a gyár nemzetközi sajtóeseményén kedden. A cégvezető hozzátette, hogy a Debrecenben gyártott modell alapozza meg a kizárólag tisztán elektromos járművek számára kifejlesztett új járműarchitektúrát, a Neue Klasse-t, amelynek az iX3 az előfutára, a jövőben további mintegy negyven modellt fognak indítani, az egész világon ezeket fogják gyártani.
Az iFACTORY koncepció alapján felépített debreceni gyár a gyártás jövőjét képviseli: digitalizált, kiemelkedően hatékony és felelős erőforrás-felhasználás jellemzi – emelte ki a vezérigazgató jelezve, hogy jelenleg két műszakban óránként 30 autót gyártanak, de a hatalmas érdeklődés miatt valószínűleg több műszakra lesz szükség.
Új üzem, új termék, új platform, új akkumulátor, új technológia
– helyezte el a debreceni gyárat a járműgyártás palettáján Hans-Peter Kemser.
A 2025 őszén megnyitott debreceni gyár a BMW Group globális gyártási hálózatának legújabb és legmodernebb tagja, egyszersmind a régió fejlődésének egyik meghatározó motorja, amely a gyártáson túl hozzájárul egy tudásalapú, innováció-vezérelt regionális gazdasági ökoszisztéma kiépítéséhez is – hangzott el a tájékoztatón.
Debrecenben több mint 400 hektáron a BMW Group egy teljes járműgyárat épített, présüzemmel, karosszéria, fényező és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektetett a telephelybe, ahol 2025-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket gyártanak. A tervek szerint évente csaknem 150 ezer autó készül majd a magyarországi üzemben.
Ambiciózus tervek a debreceni gyárban
Az újságíróknak az egész napos eseményen bemutatták a gyártás legfontosabb területeit, egyebek között a magas termelékenység elérésében kulcsszerepet játszó présüzemet, a karosszériaüzemet, ahol csaknem ezer robot működik egy teljes egészében digitálisan tervezett rendszerben, és a festőüzemet, amely kizárólag megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával működik, jelentősen csökkentve ezáltal a CO2e-kibocsátást.
Elmondták azt is, hogy a gyárban nem használnak fosszilis, csak elektromos energiát, amelynek negyedét 56 hektáros napelemrendszerrel állítják elő, miközben fejlett energia-visszanyerő rendszereket, fotovoltaikus energiatermelést és hőtárolási megoldásokat is alkalmaznak.
A debreceni az első a BMW Group öt olyan gyára közül világszerte, amely helyben szereli össze a hatodik generációs nagyfeszültségű akkumulátorokat, a „local for local” elvnek megfelelően. Ez rövid szállítási útvonalakat, a járműgyártással való szoros integrációt és magas ellátásbiztonságot garantál. Az akkumulátor-összeszerelés és a járműgyártás közvetlen összekapcsolásával a debreceni gyár új szintet képvisel a hatékonyság és az innováció terén az elektromos járművek gyártásában.
A BMW-vezér ezzel arra utalt, hogy a megváltozott piac új technológiát és újfajta tudást is igényel, emiatt a németek mindenképpen bővíteni akarnak, a munkaerő szempontjából széles spektrumban. Emiatt érzékenyen érintené az autógyárat a magyar kormány által bevezetni tervezett vendégmunkásstop. Ennek korábban a cégvezető is hangot adott.
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A Tisza-kormány tervezett intézkedése a harmadik országból érkező vendégmunkások kitiltásáról kimondottan kellemetlenül érinti Magyarország több meghatározó vállalatát. Nem váltott ki osztatlan lelkesedést a tervezett intézkedéscsomag a BMW-nél sem, ahol a cég stratégiájához tartozik a világ különböző tájain lévő üzemeik dolgozóinak más országbeli üzemekben történő foglalkoztatása.
Hans Peter Kemser, a BMW Debrecen elnök-vezérigazgatója ennek kapcsán úgy nyilatkozott: a BMW globális cégként mindig is használja azt a tudást, amit az autóipari konszern egyes gyáraiban nemzetközi networking alapján raknak össze. Kiemelte, hogy a BMW globális cég, és a debreceni gyár a Neue Klasséhoz kötődő tudásexport révén is globális szereplő lesz. Ám ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a magyarországi gyárban is indokolt és szükséges a legkülönbözőbb országokból érkező munkavállalók jelenléte.
„Fontos számunkra, hogy a BMW hálózatából érkező kollégák az itteni munka végeztével a magyarokkal és az itt szerzett tudással együtt térjenek vissza elindítani saját gyáraikban ezt a programot. Ez teljesen indokolt, ugyanis az új autók piacra dobását lehetővé tevő tudás más országokbeli kollégákhoz is kötődik, így az a tudás, ami itt létrejött, azoké az országoké is, ahonnan ők érkeztek” – fejtette ki a debreceni BMW vezére.