„Óránként harminc autó egyszerűen nem elég" – komoly tervei vannak a debreceni gyárral a BMW-nek, a kormánynak is üzentek a vendégmunkásstop miatt

„A BMW iX3 sikerét jól mutatja, hogy alig hat hónap alatt több mint ötvenezer megrendelés érkezett európai vevőktől, és a modell nemzetközi elismerésekben is részesült” – nyilatkozta Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója a gyár nemzetközi sajtóeseményén kedden. A cégvezető hozzátette, hogy a Debrecenben gyártott modell alapozza meg a kizárólag tisztán elektromos járművek számára kifejlesztett új járműarchitektúrát, a Neue Klasse-t, amelynek az iX3 az előfutára, a jövőben további mintegy negyven modellt fognak indítani, az egész világon ezeket fogják gyártani.

A BMW iX3-ra alig hat hónap alatt több mint ötvenezer megrendelés érkezett európai vevőktől / Fotó: Jens Mommens

Az iFACTORY koncepció alapján felépített debreceni gyár a gyártás jövőjét képviseli: digitalizált, kiemelkedően hatékony és felelős erőforrás-felhasználás jellemzi – emelte ki a vezérigazgató jelezve, hogy jelenleg két műszakban óránként 30 autót gyártanak, de a hatalmas érdeklődés miatt valószínűleg több műszakra lesz szükség.

Új üzem, új termék, új platform, új akkumulátor, új technológia

– helyezte el a debreceni gyárat a járműgyártás palettáján Hans-Peter Kemser.

A 2025 őszén megnyitott debreceni gyár a BMW Group globális gyártási hálózatának legújabb és legmodernebb tagja, egyszersmind a régió fejlődésének egyik meghatározó motorja, amely a gyártáson túl hozzájárul egy tudásalapú, innováció-vezérelt regionális gazdasági ökoszisztéma kiépítéséhez is – hangzott el a tájékoztatón.

Debrecenben több mint 400 hektáron a BMW Group egy teljes járműgyárat épített, présüzemmel, karosszéria, fényező és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektetett a telephelybe, ahol 2025-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket gyártanak. A tervek szerint évente csaknem 150 ezer autó készül majd a magyarországi üzemben.

Ambiciózus tervek a debreceni gyárban

Az újságíróknak az egész napos eseményen bemutatták a gyártás legfontosabb területeit, egyebek között a magas termelékenység elérésében kulcsszerepet játszó présüzemet, a karosszériaüzemet, ahol csaknem ezer robot működik egy teljes egészében digitálisan tervezett rendszerben, és a festőüzemet, amely kizárólag megújuló energiaforrásokból származó villamos energiával működik, jelentősen csökkentve ezáltal a CO2e-kibocsátást.