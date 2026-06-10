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fogyasztóvédelem
NKFH
termékvisszahívás

Valami nagyon nem stimmel egy itthon is forgalmazott fűszerrel – a fogyasztóvédelem azonnal visszarendelte a borsot

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A Sichuan Pepper Powder határérték feletti növényvédőszer-maradékot tartalmaz. Az NKFH a bors esetében azonnali termékvisszahívást rendelt el.
VG
2026.06.10, 18:21
Frissítve: 2026.06.10, 18:43

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti növényvédőszer-maradékokat (acetamiprid, bifentrin, karbendazim, karbofurán, klórpirifosz, difenokonazol, flonikamid, imidakloprid, prokloráz, piraklosztrobin, tebukonazol) mutattak ki egy Kínából származó borsban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – adta hírül a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

NKFH termékvisszahívás fogyasztóvédelem, bors
A képen látható borsot nem szabad elfogyasztani / Fotó: NKFH

A hatóság szerdai közleményében kiemelte, hogy késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Asian Food Hungary Kft.), aki az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

A veszélyes bors adatai

Az érintett termék adatai az alábbiak.

  • Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder
  • Márka: TYM
  • Kiszerelés: 28 gramm
  • MMI: 09/09/2027
  • Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)
  • Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.

Az NKFH tájékoztatójában emlékeztetett, hogy a növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A hatóság szakemberei nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen se fogyassza el.

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