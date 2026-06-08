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Ömlik a lengyel burgonya Magyarországra: zuhannak a termelői árak, de a boltokban ebből alig érzünk valamit

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Túltermelési válság alakult ki az Európai Unióban és ennek levét a lengyel és a magyar gazdák isszák. A magyar burgonyapiacon 2023 volt az árrobbanás éve, azóta viszont a termelői árak látványosan estek. A fogyasztók ebből csak mérsékelten éreztek valamit: miközben a felvásárlási ár 2023 és 2025 között több mint harmadával csökkent, a bolti átlagár alig 8 százalékkal mérséklődött.
Dénes Zoltán
2026.06.08, 13:06

A burgonya drasztikus áresése és a főként Németországból származó import komoly felháborodást váltott ki a lengyel gazdák körében – hívta fel a figyelmet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Az Európai Unió piacait hónapok óta nyomasztó burgonyatúltermelés a felvásárlási árakat teljesen letörte. Ez alól Magyarország sem kivétel, mert a magyar piacra közben áramlik be a lengyel burgonya – mutattak rá. Az Európai Unió piacait hónapok óta nyomasztó burgonyatúltermelés a felvásárlási árakat teljesen letörte.

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Burgonya egy piaci standon Krakkóban, Lengyelországban Fotó: NurPhoto via AFP

Fontos különbség még a magyar és lengyel helyzetben, hogy miközben Magyarországon tíz év alatt nagyjából megfeleződött a burgonyaterület, Lengyelországban épp az ellenkezője okoz válságot: a rekordközeli, 7 millió tonnás termés és a főként Németországból érkező import egyszerre nyomta le az árakat.

Csökkent a burgonya termőterülete és az ára is

A Közonti Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben Magyarországon 7,8 ezer hektáron 221 ezer tonna burgonya termett. Ez 2024-hez képest visszaesés: akkor még 8,2 ezer hektáron 245 ezer tonna volt a termés, rekordnak számító 26,4 tonnás hektáronkénti hozammal. A magyar burgonyaterület tíz év alatt nagyjából megfeleződött, 2015 körüli 19 ezer hektárról 2025-re 7,8 ezer hektárra. Az árak tekintetében fontos különválasztani a gazdáknak fizetett termelői árat és azt amit a vásárlók a boltokban fizetnek érte, vagyis a fogyasztói árakat. A burgona esetében 2021–2023 között erős drágulás volt: a felvásárlási ár két év alatt több mint duplájára nőtt, 106-ról 218 forintra, miközben a fogyasztói ár 248-ról 421 forintra emelkedett. Ez volt az az időszak, amikor az infláció, az energiaköltségek, a csomagolás, a szállítás és a gyengébb terméskilátások egyszerre hajtották felfelé az árakat. 2024-ben már fordulat látszott: a termelői/felvásárlási ár 22 százalékkal esett vissza 2023-hoz képest, 217,6 forintról 170,2 forintra. A fogyasztói ár ugyanakkor csak mérsékelten csökkent, 421-ről 405 forintra, vagyis a bolti árak jóval lassabban követték le a termelői ár esését. Tavaly pedig tovább nyílt az olló: a felvásárlási ár újabb nagy zuhanást könyvelhetett el, kilonkénti 139 forintra, miközben a fogyasztói átlagár még mindig 386 forint volt. Ez azt jelenti, hogy a bolti ár 2025-ben már közel 2,8-szorosa volt a termelői felvásárlási árnak.

Drasztikus árzuhanás a lengyeleknél

Az árak zuhanását a lengyel gazdák is megszenvedték. Lengyelországban ugyanakkor nem termelési, hanem túltermelési válság alakult ki, amit megspékelt a német import. A lengyel statisztikai hivatal becslése szerint 2025-ben mintegy 7 millió tonna burgonya termett, ami 18,4 százalékkal több az előző évinél. A lengyel agrárminisztérium szerint a termelés meghaladja a belső fogyasztást: a hazai felhasználás legfeljebb 5,5–6 millió tonna, így jelentős készletek ragadtak a termelőknél.

A lengyel gazdák haragját főként az váltotta ki, hogy a nagy hazai termés mellett az import is emelkedett, és azon belül a német burgonya domináns szerepet kapott. A FreshPlaza összefoglalója szerint 2025-ben Lengyelország körülbelül 160 ezer tonna burgonyát importált, ebből 95 ezer tonna Németországból érkezett, ami 41 százalékos éves növekedés volt. A lengyel nagykereskedelmi burgonyaárak májusban éves alapon 43 százalékkal estek. A lengyel gazdák tüntetéseken is kifejezték aggodalmaikat és a következőket követelték:

  • az import, főként a német burgonya visszaszorítása vagy szigorúbb ellenőrzése;
  • a hazai burgonya előnyben részesítése az áruházláncokban;
  • átláthatóbb eredetjelölés;
  • a termelői árak stabilizálása;
  • a feldolgozás, takarmányozási vagy energetikai hasznosítás bővítése a feleslegek levezetésére;
  • hatékonyabb állami és kereskedelmi beavatkozás, mert a felvásárlási ár sok helyen az önköltség alá esett.

Tarol a fagyasztott burgonya

A burgonya árváltozását jól jelzi, hogy miközben a magyar fogyasztók az utóbbi években többet költöttek zöldségekre, azon belül is burgonyára, az összesen megvásárolt árumennyiség csökkent – számolt be korábban a Világgazdaság Hunwald Zsuzsa, a YouGov Hungary piackutatójának előadásáról. A burgonyára szűkítve ezt, míg 2010 és 2024 között a fogyasztás 25 százalékkal mérséklődött, addig ugyanezen idő alatt a krumplivásárlásra elköltött összeg 95 százalékkal emelkedett. A fagyasztott burgonya előretörése pedig szinte drámai: fogyasztása a jelzett időszakban 160 százalékkal növekedett, az erre a termékre költött összeg pedig több mint 7,5-szeresére nőtt.

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