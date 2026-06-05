Ezt eddig nem tudtuk: hatalmas kikötő épül a Tiszán a szegedi BYD-gyár miatt, óriáshajók fogják használni – mélyebbre kell ásni a folyó medrét

Újabb nagyszabású beruházás vette kezdetét Szegeden a BYD-gyárhoz kapcsolódóan. A szegedi téli kikötőnél kihelyezett „Magánterületet. Illetékteleneknek belépni tilos!” feliratú tábla körül kialakult lakossági vita kapcsán derült ki, hogy a területen fejlesztési projekt indul, és a megnövekedett forgalom miatt a tulajdonos biztonsági okokból korlátozta a behajtást.

A BYD-gyár miatt indul kikötőfejlesztés Szegeden / Fotó: Northfoto (képünk illusztráció)

A Szegeder helyi hírportál értesülései szerint a szóban forgó terület nemrég új tulajdonoshoz került. A bajai székhelyű Duna-Assist Bau Kft. a BYD szegedi gyárának építéséhez kapcsolódva azt tervezi, hogy helyreállítja a téli kikötő eredeti funkcióját, és egy nemzetközi áruszállításra alkalmas létesítményt alakít ki. A fejlesztés részeként korszerűsítik a vasútvonalat, valamint elszállítják a kikötőben található roncsokat is.

A beruházás egyik fontos eleme a kikötő medrének mélyítése, hogy nagyobb hajók is be tudjanak jönni. Ez azért fontos, mert jelen pillanatban nehéz nagyobb hajókkal bejönni, így a fejlesztés után a kikötő újra élő és használható lesz. A fejlesztés célja, hogy a kikötő ismét aktív szerepet töltsön be a vízi áruszállításban. A beruházás várhatóan ősszel kezdődik, azonban az előkészítő munkálatok már most is zajlanak. Jelenleg többek között közműfeltárásokat végeznek a területen, amelyek szintén veszélyt jelenthetnek az arra közlekedők számára. Ez is indokolta a táblázást.

Jávorszky Iván önkormányzati képviselő a Szeged TV-nek arról is beszámolt, hogy sikerült egyeztetni a tulajdonossal a kirándulók és horgászok érdekében. A figyelmeztető tábla beljebb került a telekhatártól, így továbbra is megközelíthető a kikötő nyugati oldalán futó út, amely a kikötői lépcsőkhöz, az Ativizig telephelyéhez és a Boszorkány-sziget irányába vezet, így a horgászok és kirándulók változatlanul használhatják az útvonalat.

Történelmi pillanat: óriási szállítmány érkezett a Dunán a Szegeden épülő BYD-gyárba, ezek már a gyártósorok – videó a 6000 tonna kirakodásáról

A BYD a két legkisebb autótípusának összeszerelését fogja megkezdeni Szegeden, az első európai gyárában. A szegedi BYD-gyár gépsorainak egy része, közel hatezer tonna áru érkezett Kínából a bajai kikötőbe – számolt be közösségi oldalán decemberben Zsigó Róbert, Baja és térsége akkori országgyűlési képviselője.