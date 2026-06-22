Szegedi BYD-gyár: megtörte a csendet Stella Li alelnök, aki cáfolja a vádakat − „Nem tettünk semmi rosszat”
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még májusban szólította fel a BYD-t arra, hogy azonnal hagyjon fel a tudomására jutott környezetkárósító tevékenységgel. Erre azért került sor, mert a politikus állítása szerint a kínai fél a létesítmény építése közben súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat. A vádakra most Stella Li, a BYD alelnöke reagált.
A kínai vállalat képviselője visszautasította a vádakat, valamint azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos további kommunikációt ügyvédek végzik majd.
Hivatali és rendőrségi eljárás folyik a BYD-vel szemben
Az ügyet kirobbantó Gajdos László májusi közösségimédia-bejegyzésében szigorú és határozott stílusban utasította a kínai vállalatot arra, hogy tartsa be kötelezettségeit:
Felszólítom a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek
− írta a politikus.
Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közleményt adott ki, amelyben tájékoztatott arról, hogy feljelentést tett a szegedi gyárépítés ügyében a szegedi rendőrkapitányságon:
A beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban merült fel környezetkárosítás gyanúja
− fogalmazott a hivatal.
Később a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozás indult a szegedi beruházás ügyében. A tájékoztatás szerint a feljelentés oka, hogy a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, a szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.
Súlyos következmények
A szennyezéssel kapcsolatban azóta néhány részlet is napvilágot látott: a gyanú szerint a BYD közel 30 különböző helyszínre szállított a megközelítőleg 325 ezer köbméter, az építkezés folyamán kitermelt földből. Az eddig nyilvánosságra hozott laboreredmények alapján a szennyezés 31 ezer köbméter földet és tíz helyszínt érint − számolt be a Délmagyar.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szennyezett szennyezett talajon és termesztőközegben tilos élelmiszer-, illetve takarmányozási célú növényt termeszteni, ezért a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal az érintett területekről származó termény azonnali megsemmisítését rendelte el.
Mindeközben csúszik a szegedi gyár indulása
A BYD alelnöke, Stella Li korábban arról beszélt, hogy 2026 harmadik negyedévére már teljesen fel kell pörögnie a szegedi termelésnek, mivel a berendezések január óta üzemelnek. Ezzel szemben a legfrissebb hírek szerint az elektromos autók gyártása csak 2026 negyedik negyedévében kezdődhet meg.
Egyelőre nem tudni, hogy az eljárásoknak van-e köze a csúszáshoz, azonban annyi bizonyos, hogy a piaci trendek ismeretében a lassacskán egyéves csúszás megmagyarázhatatlannak tűnik. A helyzet még furcsább, amennyibben figyelembe vesszük, hogy a BYD egy újabb európai telephely létesítéséről beszél, miközben a Renault csoport vezérigazgatója szerint az iráni háború miatt kirobbant energiaválság következtében, az elektromos autók iránti kereslet Európában 50 százalékkal megugrott.