Szegedi BYD-gyár: megtörte a csendet Stella Li alelnök, aki cáfolja a vádakat − „Nem tettünk semmi rosszat”

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter még májusban szólította fel a BYD-t arra, hogy azonnal hagyjon fel a tudomására jutott környezetkárósító tevékenységgel. Erre azért került sor, mert a politikus állítása szerint a kínai fél a létesítmény építése közben súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben foglalt előírásokat. A vádakra most Stella Li, a BYD alelnöke reagált.

Stella Li megtörte a csendet a szegedi BYD gyár ügyében / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kínai vállalat képviselője visszautasította a vádakat, valamint azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatos további kommunikációt ügyvédek végzik majd.

Hivatali és rendőrségi eljárás folyik a BYD-vel szemben

Az ügyet kirobbantó Gajdos László májusi közösségimédia-bejegyzésében szigorú és határozott stílusban utasította a kínai vállalatot arra, hogy tartsa be kötelezettségeit:

Felszólítom a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek

− írta a politikus.

Ezt követően a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal közleményt adott ki, amelyben tájékoztatott arról, hogy feljelentést tett a szegedi gyárépítés ügyében a szegedi rendőrkapitányságon:

A beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával kapcsolatban merült fel környezetkárosítás gyanúja

− fogalmazott a hivatal.

Később a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata közölte, hogy környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozás indult a szegedi beruházás ügyében. A tájékoztatás szerint a feljelentés oka, hogy a BYD Auto Hungary Kft. a beruházási területről kitermelt, a szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol-tartalmú földet több külső helyszínen helyezte el.

Súlyos következmények

A szennyezéssel kapcsolatban azóta néhány részlet is napvilágot látott: a gyanú szerint a BYD közel 30 különböző helyszínre szállított a megközelítőleg 325 ezer köbméter, az építkezés folyamán kitermelt földből. Az eddig nyilvánosságra hozott laboreredmények alapján a szennyezés 31 ezer köbméter földet és tíz helyszínt érint − számolt be a Délmagyar.