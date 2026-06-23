Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta

A 2292-es és a 2293-as pályaszámú CAF-villamosok forgalomba állása tovább bővíti Budapest korszerű és alacsonypadlós villamosflottáját. Az új járművek a fővárosi közösségi közlekedés folyamatos fejlesztésének részei: jelentősen növelik az utazási komfortot, támogatják az esélyegyenlőség érvényesülését, valamint hozzájárulnak a környezetbarát és energiahatékony városi közösségi közlekedés erősítéséhez - tájékoztatott a BKK.

Két új CAF-villamos érkezett/Fotó: BKK

A korábban megrendelt CAF-flotta részei

A villamosok a korábban megrendelt, összesen 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek további elemei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak, így a fővárosban közlekedők hamarosan újabb korszerű villamosokkal találkozhatnak.

A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedik. Az új CAF-villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg:

a gyártást követő tesztelés,

a gyártói műszaki ellenőrzések,

a próbafutások,

a megrendelői szemlék,

valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények.

Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is.

Ezeken a vonalakon bővülhet az alacsonypadlós flotta

A járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így

az 1-es,

a 3-as,

a 17-es,

a 19-es,

a 42-es,

az 50-es,

az 56-os,

az 56A

és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

Az összesen 51 db új jármű forgalomba állításával – és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.