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szennyezés
kínai akkumulátorgyár
CATL Debrecen
Debrecen
CATL
akkumulátor

Káosz Debrecenben: megbírságolják a kínai akkugyártót – de nem tudni, mi volt a zöld vízben

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Továbbra is nagy az aggodalom a kínai akkumulátorgyárból származó zöld víz miatt. A CATL debreceni telephelyét az illetékesek továbbra is vizsgálják.
VG
2026.06.05, 13:30
Frissítve: 2026.06.05, 13:42

A folyadékból vett minta független laboratóriumi elemzés szerint szennyező anyagokat tartalmaz. A CATL debreceni telephelyének csatornarendszeréből május elején tört fel a zöld víz. Az ügy előzménye, hogy Lőrincz Viktória, Magyarország vidék- és településfejlesztési minisztere május 28-án soron kívül, azonnali vizsgálatot rendelt el a CATL debreceni telephelyéről kiszivárgó anyagok ügyében.

CATL, Debrecen, gyár
A CATL debreceni gyára / Fotó: Joó István Facebook-oldala

A tárcavezető azonnal egyeztetett a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatallal és utasította őket, hogy soron kívül végezzék el a szükséges méréseket. Mint ismert, május 5-én zöld színű folyadék tört fel a CATL debreceni akkumulátorgyár csatornarendszeréből. Az esetről korábban a városháza azt írta, a CATL üzemi területén nyomáspróbát végeztek, amely során zöld színnel festett vizet használtak annak érdekében, hogy az esetleges szivárgási helyeket nyomon tudják követni. A vízből akkor mintát is vettek a hatóságok és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) is. Utóbbi a saját méréseiknek az eredményét május 28-án hozta nyilvánosságra. Szerintük szennyező anyagok is a vízbe kerültek.

Reagált a kormányhivatal

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 5-én közleményében válaszolt a Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál esettel kapcsolatos kérdéseire. Tájékoztatásuk szerint a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát és a vállalatot a kommunális szennyvíz hálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. A környezetvédelmi hatóság ezzel párhuzamos vizsgálatában megállapította, hogy a keletkezett zöld színű folyékony hulladékot szabálytalanul engedték a csatornába, ezért eljárást indított a cég ellen. A CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a fenti jogsértések miatt mindkét hatóság ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat is.

Hozzátették, hogy a CATL telephelyénél május 5-én este történt esemény miatt a kormányhivatal környezetvédelmi és vízügyi hatóságai azonnali ellenőrzést tartottak a helyszínen. Kiemelték, hogy az eset körülményeinek vizsgálatát a hatóságok azonnal megkezdték, még aznap este többek között több ponton akkreditált módon végeztek szennyvíz és felszíni víz mintavételeket, amiket akkreditált laborban vizsgálnak.

Még nem tudni, mi van a CATL-ből származö zöld vízben

A kormányhivatal hozzátette, hogy az eddigi mérések nem mutattak ki egészségkárosító szennyezést, de újra elvégezték a szükséges ellenőrzéseket, az eredményekről pedig tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

Válaszukban azt is kiemelték, hogy a különböző internetes felületeken megjelent mintavételi eredmények kizárólag akkor tekinthetők hitelesnek, ha a vizsgáló laboron túl a mintavételezés is akkreditált. Szerintük ugyanis mivel minden más esetben megtévesztő lehet az eredmény, ami téves következtetésekhez vezethet, a hatóság eljárásaiban csak az elsőtől az utolsó lépésig igazoltan akkreditált mintavételi eredményekre támaszkodik. Téves következtetéshez vezethet emellett az is, ha a mérési jegyzőkönyvben feltüntetett mértékegységek nem a jogszabályban szereplő határértékekkel összhangban kerülnek átváltásra.

Ezzel kapcsolatban a debreceni önkormányzat szintén május 28-án közölte, hogy korábban a CATL vezetése, a nyomáspróbát végző cég és a Debreceni Vízmű is arról tájékoztatta őket, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A katasztrófavédelem helyszíni mérései is ezt támasztották alá. Hozzátették, az akkori és a MIAKÖ által a közzétett eredmények közötti ellentmondást fel kell oldani.

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