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K&H Bank
vállalat
cég

Sok a muszáj-Herkules a hazai cégek között: a legtöbben a mának élnének, és csak kényszerből vásárolnak zöld energiát – egy ágazat tartja csak magát

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A magyar vállalatok fenntarthatósághoz való viszonya látványosan átalakul: miközben egyre kevesebben látnak benne hosszú távú üzleti lehetőséget, a mindennapi működésben továbbra is széles körben alkalmazzák a környezetkímélő megoldásokat. A cégek egy része ma már inkább a gyorsan megtérülő intézkedésekre koncentrál, mint a nagy ívű stratégiákra. Az agrárcégek közvetlenül érzik a klímaváltozást.
Zováthi Domokos
2026.06.18, 11:06

Új szakaszába lépett a vállalatok fenntarthatósági gondolkodása: a K&H Bank fenntarthatósági indexe szerint a cégek továbbra is aktívan alkalmaznak fenntarthatósági intézkedéseket, ugyanakkor egyre óvatosabban közelítenek a hosszabb távú célokhoz. Az összesített index 2026 első félévében 36 pontot ért el, ami gyakorlatilag változatlan az előző félévi 35 ponthoz képest.

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A cégek egyre inkább a közvetlen üzleti előnyöket hozó megoldásokra koncentrálnak / Fotó: Chokniti-Studio

A részmutatók azonban jelentős átrendeződést mutatnak. Az aktivitásindex 34-ről 38 pontra emelkedett, vagyis a vállalatok a gyakorlatban továbbra is tesznek lépéseket a fenntarthatóság érdekében. Ezzel szemben az attitűdindex történelmi mélypontra, 62 pontra süllyedt, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre kevésbé tekintenek a fenntarthatóságra stratégiai vagy üzletfejlesztési lehetőségként.

A kutatás eredményei nem azt mutatják, hogy a vállalatok hátat fordítanának a fenntarthatóságnak. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben egyre inkább felértékelődnek azok az intézkedések, amelyek közvetlen működési előnyöket vagy költségmegtakarítást eredményeznek

– mondta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

Egyre kevesebben látnak üzleti lehetőséget a fenntarthatóságban

A szemléletváltás több mutatóban is megjelenik. A kutatás szerint minden vizsgált területen visszaesett azok aránya, akik jelentős üzleti lehetőséget látnak a fenntarthatósági alkalmazkodásban.

A hosszú távú profitabilitás javulásában például már csak a vállalatok 22 százaléka lát komoly potenciált. Jelentősen csökkent a fenntarthatósági szempontok szerepe a beruházási döntésekben is:

egy évvel ezelőtt a cégek 24 százaléka tartotta ezeket fontos vagy nagyon fontos tényezőnek, ma már csupán 18 százalékuk.

A háttérben több, a vállalati döntéshozatalt befolyásoló folyamat állhat. Az Európai Unió Omnibusz-csomagja jelentősen szűkítette a fenntarthatósági jelentéstételre kötelezett vállalatok körét, miközben világszerte

  • a versenyképességi
  • és geopolitikai

szempontok kerültek előtérbe. A fenntarthatóságtól való távolságtartást mutatja az is, hogy a vállalatok mindössze 38 százaléka érzi magát érintettnek a karbonsemlegességi törekvésekben, míg fél évvel korábban még 46 százalékuk nyilatkozott így.

A kutatás készítői szerint az elmúlt időszak gazdasági és szabályozási bizonytalansága is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a vállalatok óvatosabban viszonyulnak a hosszabb távú fenntarthatósági célokhoz.

A mindennapokban továbbra is erősek a zöld megoldások

A stratégiai mutatók gyengülése mellett ugyanakkor a napi működéshez kapcsolódó fenntarthatósági aktivitás továbbra is erős.

A vállalatok 97 százaléka alkalmaz szelektív hulladékgyűjtést, 92 százalék csökkenti a papírfelhasználást, 77 százalék energiatakarékosabb eszközöket használ, míg 74 százalék tett lépéseket energiafelhasználása mérséklésére.

A gyorsabban megtérülő intézkedések ugyanakkor jóval népszerűbbek, mint az összetettebb megoldások.

Minősített zöld energiát jelenleg a cégek mindössze 2 százaléka vásárol, karbonkreditet pedig csupán 3 százalékuk használ.

A mezőgazdasági cégek az élen járak

A kutatás arra is rámutatott, hogy a fenntarthatósági teljesítményben továbbra is a legnagyobb vállalatok járnak az élen, ugyanakkor a közepes méretű cégek is egyre inkább felzárkóznak. Különösen figyelemreméltó a mezőgazdasági vállalkozások eredménye: fenntarthatósági indexük 44 pontra emelkedett, ami az ágazat eddigi legmagasabb értéke.

A kutatás szerint ennek hátterében az állhat, hogy a klímaváltozás fizikai kockázatai ebben a szektorban már közvetlenül is érzékelhetők.

Az aszályos időszakok és a szélsőséges időjárási események egyre több vállalat számára jelentenek kézzelfogható üzleti kihívást, ami erősítheti a fenntarthatósági szempontok gyakorlati jelentőségét.

A K&H fenntarthatósági index eredményei alapján így a vállalati fenntarthatóság nem visszaszorulóban van, hanem átalakulóban: a cégek egyre inkább a közvetlen üzleti előnyöket hozó megoldásokra koncentrálnak, miközben a hosszabb távú stratégiai döntések terén kivárás figyelhető meg.

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