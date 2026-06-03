Magyar fejlesztés került a ChatGPT elitklubjába: a Booking és a Revolut mellett jelent meg az első hazai alkalmazás

Új mérföldkőhöz érkezett a magyar technológiai szektor: megjelent az első magyar fejlesztésű alkalmazás a ChatGPT Apps piacterén. A PeakX által készített Hungarian Fintech Explainer közvetlenül a ChatGPT-n belül működik, és a Fintech.hu szakmai portál tartalmait teszi elérhetővé a felhasználók számára beszélgetésalapú formában.

A ChatGPT Apps rendszere alapvetően eltér a hagyományos weboldalaktól és mobilalkalmazásoktól / Fotó: oatakoi

Az OpenAI május 9-én hagyta jóvá az alkalmazást, amely ezzel Magyarországról elsőként került be a ChatGPT globális ökoszisztémájába. A fejlesztés olyan nemzetközi szereplők alkalmazásai mellett jelent meg, mint a Booking vagy a Revolut, miközben a platformon világszerte is viszonylag kevés hagyományos médiamárka rendelkezik saját integrációval. A Fintech.hu például a francia Le Parisien mellett kapott helyet a piactéren.

Új digitális korszak jöhet

A ChatGPT Apps rendszere alapvetően eltér a hagyományos weboldalaktól és mobilalkalmazásoktól.

Az alkalmazások közvetlenül a ChatGPT felületén belül érhetők el, így a felhasználóknak nem kell külön platformokra navigálniuk.

A Peak alapítója, Suppan Márton szerint a ChatGPT hosszabb távon egyfajta „szuperappá” válhat, amelyben a felhasználók egyetlen felületen intézhetik digitális tevékenységeik jelentős részét. A szakember szerint a platformot már most közel 900 millióan használják heti rendszerességgel világszerte különböző feladatokra, a repülőjegy-kereséstől a munkahelyi feladatok elvégzéséig.

A ChatGPT Apps ökoszisztémában már most olyan ismert nemzetközi szolgáltatók találhatók meg, mint

az Uber,

a Zillow,

a Canva

vagy a Spotify.

A piaci várakozások szerint az AI-platformok a következő években új típusú digitális infrastruktúrát hozhatnak létre, amely jelentősen átalakíthatja az információkeresést és a tartalomfogyasztást.

A Fintech.hu tudásbázisát költöztették át a ChatGPT-be

A Hungarian Fintech Explainer fejlesztésének célja annak vizsgálata volt, hogyan működhet egy hagyományos médiaplatform AI-native környezetben. A Fintech.hu korábban cikkek, elemzések, podcastok és háttéranyagok formájában dolgozta fel a fintech és a mesterséges intelligencia világának eseményeit, ezt a tudásbázist emelték át a ChatGPT rendszerébe.