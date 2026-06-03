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mesterséges intelligencia
ChatGPT
AI

Magyar fejlesztés került a ChatGPT elitklubjába: a Booking és a Revolut mellett jelent meg az első hazai alkalmazás

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A PeakX fejlesztésének köszönhetően első magyar alkalmazásként került be az OpenAI ChatGPT Apps piacterére a Hungarian Fintech Explainer. A ChatGPT-n belül működő alkalmazás a Fintech.hu szakmai tartalmait teszi elérhetővé beszélgetésalapú formában, miközben a fejlesztők szerint az AI-platformok a következő évek egyik legfontosabb digitális terjesztési csatornájává válhatnak.
VG
2026.06.03, 15:23
Frissítve: 2026.06.03, 16:17

Új mérföldkőhöz érkezett a magyar technológiai szektor: megjelent az első magyar fejlesztésű alkalmazás a ChatGPT Apps piacterén. A PeakX által készített Hungarian Fintech Explainer közvetlenül a ChatGPT-n belül működik, és a Fintech.hu szakmai portál tartalmait teszi elérhetővé a felhasználók számára beszélgetésalapú formában.

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A ChatGPT Apps rendszere alapvetően eltér a hagyományos weboldalaktól és mobilalkalmazásoktól / Fotó: oatakoi

Az OpenAI május 9-én hagyta jóvá az alkalmazást, amely ezzel Magyarországról elsőként került be a ChatGPT globális ökoszisztémájába. A fejlesztés olyan nemzetközi szereplők alkalmazásai mellett jelent meg, mint a Booking vagy a Revolut, miközben a platformon világszerte is viszonylag kevés hagyományos médiamárka rendelkezik saját integrációval. A Fintech.hu például a francia Le Parisien mellett kapott helyet a piactéren.

Új digitális korszak jöhet

A ChatGPT Apps rendszere alapvetően eltér a hagyományos weboldalaktól és mobilalkalmazásoktól.

Az alkalmazások közvetlenül a ChatGPT felületén belül érhetők el, így a felhasználóknak nem kell külön platformokra navigálniuk.

A Peak alapítója, Suppan Márton szerint a ChatGPT hosszabb távon egyfajta „szuperappá” válhat, amelyben a felhasználók egyetlen felületen intézhetik digitális tevékenységeik jelentős részét. A szakember szerint a platformot már most közel 900 millióan használják heti rendszerességgel világszerte különböző feladatokra, a repülőjegy-kereséstől a munkahelyi feladatok elvégzéséig.

A ChatGPT Apps ökoszisztémában már most olyan ismert nemzetközi szolgáltatók találhatók meg, mint

  • az Uber,
  • a Zillow,
  • a Canva
  • vagy a Spotify.

A piaci várakozások szerint az AI-platformok a következő években új típusú digitális infrastruktúrát hozhatnak létre, amely jelentősen átalakíthatja az információkeresést és a tartalomfogyasztást.

A Fintech.hu tudásbázisát költöztették át a ChatGPT-be

A Hungarian Fintech Explainer fejlesztésének célja annak vizsgálata volt, hogyan működhet egy hagyományos médiaplatform AI-native környezetben. A Fintech.hu korábban cikkek, elemzések, podcastok és háttéranyagok formájában dolgozta fel a fintech és a mesterséges intelligencia világának eseményeit, ezt a tudásbázist emelték át a ChatGPT rendszerébe.

A gyakorlatban a felhasználók fintech, banki innovációs vagy mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdéseket tehetnek fel, az alkalmazás pedig releváns fintech.hu-s tartalmakat ajánl fel a beszélgetés során. A fejlesztők szerint ez egy olyan modell, amelyben a felhasználóknak már nem kell kulcsszavak alapján keresniük vagy hosszú cikkeket böngészniük ahhoz, hogy információhoz jussanak.

A PeakX már 2025 decemberében feltöltötte az alkalmazást az OpenAI rendszerébe, az ellenőrzési és jóváhagyási folyamat azonban közel négy hónapot vett igénybe. A vállalat szerint az OpenAI ekkor egyszerre rendkívül nagy mennyiségű AI-alkalmazást vizsgált át. A folyamat végén a Hungarian Fintech Explainer a globálisan jóváhagyott első néhány száz ChatGPT App egyikeként jelenhetett meg, és 2026. május 9-én első magyar alkalmazásként került be a rendszerbe.

Már milliárdok használják az AI-eszközöket

A közlemény szerint az AI-platformok használata világszerte rendkívül gyors ütemben növekszik. Iparági becslések alapján 2026 elején 1,7–1,8 milliárd ember használt valamilyen mesterségesintelligencia-alapú eszközt, közülük napi szinten mintegy 500–600 millióan voltak aktívak. A PeakX szerint az AI-platformokon való jelenlét a következő években olyan stratégiai jelentőségűvé válhat, mint korábban a vállalati weboldalak vagy mobilalkalmazások megjelenése. A vállalat ugyanakkor nem állna meg az első magyar ChatGPT Appnál: közlésük szerint már más cégek számára is dolgoznak olyan integrációkon, amelyek a ChatGPT, a Claude és más jövőbeli AI-platformok ökoszisztémájában teszik majd elérhetővé a vállalatok szolgáltatásait.

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