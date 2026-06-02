Újra terjed az unokázós csalás: milliókat veszíthetnek az idősek
Az unokázós csalók ma már nem csupán telefonon próbálják megtéveszteni az időseket. Az unokázós átveréseket gyakran álbanki hívásokkal, adathalász üzenetekkel és más digitális csalási technikákkal kombinálják, jelentősen növelve a siker esélyét – írja az Origo a csalási forma újbóli erősödéséről.
Továbbra is az egyik leggyakoribb csalási módszer
Bár pontos statisztikák nem állnak rendelkezésre, a szakemberek szerint
az unokázós csalás továbbra is a nyugdíjasokat célzó legelterjedtebb megtévesztési forma.
A módszer jól ismert: a csaló telefonon jelentkezik, és valamelyik hozzátartozó – legtöbbször unoka vagy gyermek – nevében kér segítséget. A hívó gyakran síró vagy zaklatott hangon adja elő történetét, amely szerint a rokon balesetet szenvedett, rendőrségi ügybe keveredett, sürgős műtétre szorul, vagy jelentős adósságot halmozott fel.
A telefonáló azonnali pénzügyi segítséget kér, és azt állítja, hogy egy megbízott személy hamarosan érkezik a készpénzért vagy az értéktárgyakért. A történet azonban minden esetben kitaláció, amely az idősek családtagjaik iránti aggodalmára épít.
A rendőrség évente több száz bejelentést kap unokázós és hasonló jellegű csalásokról, de a valós szám ennél jóval magasabb lehet. Sokan ugyanis nem tesznek feljelentést, mert szégyellik, hogy megtévesztették őket, vagy azért, mert időben felismerték a csalási kísérletet.
A rendőrség szerint az utóbbi időszakban ismét emelkedett az ilyen próbálkozások száma. Egy közelmúltbeli esetben egy idős nőt több millió forinttal próbáltak megkárosítani, ám a csalási kísérlet nem járt sikerrel. Az ügyészségi adatok szerint egy-egy átverés során akár több millió forintos kár is keletkezhet.
A bűnözői csoportok gyakran szervezetten működnek: egy-egy térségben rövid idő alatt több tucat hívást is kezdeményezhetnek, majd más településeken folytatják tevékenységüket.
Erre figyeljenek az idősek
A hatóságok azt javasolják, hogy gyanús telefonhívás esetén az érintettek azonnal szakítsák meg a beszélgetést, majd az ismert telefonszámon hívják vissza hozzátartozójukat.
Segíthet az is, ha olyan kérdést tesznek fel, amelyre csak a valódi családtag tudhatja a választ. Fontos továbbá, hogy senki ne adjon meg személyes vagy banki adatokat telefonon, és ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretlen személyeknek.
A rendőrség szerint az alábbi jelek különösen gyanúsak lehetnek:
- sürgetés és azonnali döntés kikényszerítése;
- titoktartásra való felszólítás;
- erős érzelmi nyomásgyakorlás.
Ha felmerül a csalás gyanúja, a hatóságok azt kérik, hogy az érintettek haladéktalanul tegyenek bejelentést, vagy hívják a 112-es segélyhívó számot.
A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online és telefonos csalások megelőzésére, valamint az elkövetők felderítésére.
