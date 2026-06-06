Ön is észrevette? Valami nagyon nem stimmel a csomagautomatákkal Magyarországon, ilyet még a DPD és a Posta se látott – kiderült, mi állhat a háttérben
Több csomagátvevő helyen is azt lehet tapasztalni, hogy alig bírják kiszolgálni az ügyfeleket. Egyes csomagküldő szolgáltató cégek pedig gyakran az eredetileg megadott cím helyett egy jóval távolabbi, kevésbé frekventált átvevőhelyre irányítják át a csomagokat.
Lapunknak több átvevőhelyen arról számoltak be a bolttulajdonosok, hogy rég nem látott mennyiségű csomagot kell kezelniük, mint mondták, már-már karácsonyi mennyiségek érkeznek. A üzlettulajdonos szerint ez összefügghet azzal is, hogy az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki a 150 euró alatti, közösségen kívülről érkező e-kereskedelmi csomagokra, ami elsősorban a Temuhoz, Sheinhez és az AliExpresshez hasonló platformok olcsó rendeléseit drágíthatja meg.
A Világgazdaság körkérdéséből azonban kiderült, hogy ez csak féligazság lehet. Noha nem kizárt, hogy ez is hatással van a megnövekedett internetes rendelésekkel kapcsolatos csomagkiszállítási dömpinggel, de a háttérben más is állhat.
Megkeresésünkre a Magyar Posta arról számolt be, hogy idén általánosságban is erőteljesebb forgalomnövekedést tapasztalnak, vagyis ez nemcsak az utóbbi időszakra jellemző, és nem kizárólag az említett nemzetközi piacterek esetében figyelhető meg. Így a jelenség nem kapcsolható egyértelműen az új vámszabály módosítás közelgő bevezetéséhez. Mindemellett – tették hozzá – az is elképzelhető, hogy a jogszabály hatályba lépését közvetlenül megelőző időszakban, amikor még vámfizetés nem terheli a kis értékű küldeményeket, megnőhetett a vásárlási kedv.
Vagyis az igazi dömping még csak most következhet.
Tarolnak a lengyelek és a csehek a csomagküldő szerint
A DPD Hungary is megerősítette, hogy hálózatában jelenleg a karácsonyi időszakhoz hasonló csomagmennyiséget kezel. A társaság operációs rendszere felkészült a kiemelkedő forgalmi időszakokra, ugyanakkor a jelenlegi volumen jól mutatja, hogy az e-kereskedelmi piac dinamikája az év hagyományosan kevésbé kiemelt időszakaiban is jelentősen megterhelheti a csomaglogisztikai hálózatokat.
A társaság fontosnak tartotta közölni, hogy a DPD Hungary esetében a megnövekedett csomagmennyiség nem a kínai e-kereskedelmi platformokhoz, például a Temuhoz, a Sheinhez vagy az AliExpresshez köthető, ugyanis jelenleg nem vesznek részt ezen platformokról érkező küldemények magyarországi kézbesítésében. Mint írták, a forgalomnövekedés elsősorban
az Európai Unión belüli e-kereskedelmi aktivitás erősödésével magyarázható. Különösen a lengyel és cseh marketplace-ekből érkező rendelések száma emelkedett,
amelyek esetében Magyarország jellemzően célországként jelenik meg. Itt kiemelendő, hogy az Allegro-csomagszám robbanásszerűen megnövekedett az előző időszakhoz képest. A tapasztalatok szerint sajnos a magyar webáruházakban nem érzékelhető jelentősebb forgalomnövekedés.
A csomagküldő társaság válaszában kitért arra is, hogy a DPD Hungary folyamatosan monitorozza a hálózat terhelését, és a csomagmennyiségek alakulásához igazítja operációs kapacitásait, hogy a megnövekedett forgalom mellett is biztosítani tudja a szolgáltatás stabil működését.
Megkerestük a Foxpost csomagküldő céget is, de nem érkezett válasz. Tapasztalataink szerint azonban az általuk kezelt automatáknál is tapasztalható a telítettség. Az elmúlt napokban a sajtó pedig arról cikkezett, hogy némi fennakadást okozott a Foxpost és a Packeta Hungary egyesülési folyamata. Amint kapunk válaszokat, kiegészítjük cikkünket.
Brutális növekedésben az online piac – a magyarok lemaradóban
A háttérben az is állhat, hogy a magyar e-kereskedelmi piac egyre inkább nemzetközivé válik. A PwC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség 2025-ös körképe szerint a hazai e-kereskedelem bruttó forgalma 2024-ben 15 százalékkal, 1945 milliárd forintra nőtt, de a növekedés motorját már az importkereskedelem adta, miközben a hazai webáruházak egyre élesebb versenyhelyzetbe kerülnek.
Erre utalt válaszában a DPD Hungary is. A tavaly közzétett jelentés szerint az online vásárlók 48 százaléka külföldről is rendel, a Temu pedig több mint 1,8 millió hazai felhasználót ért el.
A csomaglogisztikai infrastruktúra közben látványosan bővült, de a kereslet növekedése így is próbára teszi a hálózatokat. Az NMHH 2026 első negyedéves adatai szerint a legjelentősebb hazai csomagkézbesítő szolgáltatóknál 9953 csomagautomata és 4928 alternatív csomagpont működött, vagyis a vizsgált szolgáltatóknak több mint 16 ezer kézbesítési pontjuk volt Magyarországon.
- A legnagyobb hálózattal a Foxpost-Packeta csoport rendelkezett 5461 kézbesítési ponttal,
- ezt követte a GLS 4003,
- majd a Magyar Posta 2969 ponttal.
- A DPD-nél az NMHH 323 csomagautomatát és 682 alternatív csomagpontot tartott nyilván, vagyis összesen 1005 kézbesítési pontot.
Az NMHH korábbi elemzése szerint a csomagpontok és automaták ma már az egész országban elérhetők, és a felhasználói igények is átalakultak: a címzettek egyre kevésbé szeretnének fix időpontban futárra várni, ezért nő a rugalmas átvételi megoldások szerepe. Ez a kényelmi szempont azonban a mostani forgalmi hullámban vissza is üthet: ha egy-egy frekventált átvevőhely megtelik, a szolgáltatók a küldeményeket másik pontra irányíthatják át, ami az ügyfeleknek kényelmetlenséget, a boltoknak pedig hirtelen kezelhetetlen csomagtömeget okozhat.
Az NMHH adatai szerint a teljes postai piac árbevétele 2024-ben 432,5 milliárd forint volt, ezen belül a versenypiaci postai szolgáltatások, vagyis a csomagküldő piac szempontjából leginkább releváns szegmens 301,8 milliárd forintot tett ki. Ez 2023-hoz képest 23 százalékos növekedés.
Tegnap számoltunk be arról, hogy a eMAG csoporthoz tartozó Sameday kivonul a magyar piacról. A döntés nyomán megszűnhet a több mint ezer automatából álló Easybox-hálózat.