Kirántották a szőnyeget a debreceni akkugyártás alól: világcégre csapta rá az ajtót a hatóság
Újabb hatósági eljárás és ismételt működésfelfüggesztés sújtja a Debrecenben működő Semcorp Hungary Kft.-t, miután a vizsgálatok több környezetvédelmi határérték túllépését mutatták ki. A kínai tulajdonú vállalat ügye azért különösen érzékeny, mert a cég az európai akkumulátoripar egyik fontos beszállítója, miközben a debreceni ipari fejlesztések körüli környezetvédelmi viták már korábban is komoly társadalmi és politikai visszhangot váltottak ki.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a vízügyi-vízvédelmi hatóság korábban akkreditált mintavétel elvégzésére kötelezte a vállalatot a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból. A Semcorp ugyan elvégeztette a szükséges vizsgálatokat, az eredményeket azonban csak a határidő lejárta után küldte meg a hatóságnak – írja a Dehir.
Ezért a vállalatot egymillió forintos bírsággal sújtották.
A cég a döntéssel szemben bírósági keresetet nyújtott be.
A késve beérkezett vizsgálati eredmények azonban ennél súlyosabb problémára hívták fel a figyelmet. A hatóság megállapította, hogy több fém és félfém esetében is határérték feletti koncentrációt mértek. Az érintett anyagok között szerepel az alumínium, a bárium, a cink, a kadmium, a kobalt, a króm, a lítium, a mangán, a nikkel, az ólom, a réz, a vas és az arzén is.
A mért értékek nemcsak a jogszabályi határértékeket haladták meg, hanem az üzem létesítésekor készült alapállapot-felmérés adataihoz képest is jelentős eltérést mutattak.
A feltárt problémák miatt a hatóság több intézkedést is elrendelt:
- a Semcorpnak vízzáró kialakítást kell létrehoznia a csapadékvíz-késleltető tározóban,
- rendszeres negyedéves monitoringvizsgálatokat kell végeznie,
- valamint bővítenie kell az ellenőrzött anyagok körét.
Emellett több mint kétmillió forintos eljárási költség megtérítésére kötelezték, és újabb egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot is kiszabtak.
A vízügyi eljárások mellett a környezetvédelmi hatóság is külön vizsgálatokat indított. Kármentesítési eljárás kezdődött, a vállalatot tényfeltárásra kötelezték, és külön eljárás zajlik az engedélytől eltérő működés miatt is.
A mostani ügy különösen azért figyelemre méltó, mert nem kapcsolódik ahhoz a korábbi esethez, amikor oltóhab okozta szennyezés miatt indult vizsgálat a vállalatnál. A hatóság szerint tehát egy újabb, attól független környezetvédelmi problémáról van szó.
A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy a jogsértések miatt a környezetvédelmi hatóság ismét felfüggeszti a Semcorp tevékenységét. Ez már nem az első ilyen intézkedés: a vállalat működését korábban egyszer már leállították környezetvédelmi okokból.
Elege lett a debreceni polgármesternek
Az ügyben már Debrecen önkormányzata is lépett. Papp László polgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy büntetőfeljelentést tesznek a Semcorp ügyében, miután a környezetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a vállalat területén a felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mutattak ki.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a Semcorp esetében nem először merül fel környezetvédelmi szabályszegés gyanúja vagy ténye, ezért
azt kérte a hatóságoktól, hogy a lehető legszélesebb körű vizsgálatot folytassák le.
Emellett annak vizsgálatát is sürgette, hogy szükség esetén a vállalatot el lehet-e tiltani a gyártási tevékenységtől, illetve indokolt lehet-e a környezethasználati engedély visszavonása.
Papp László jelezte, hogy az önkormányzat nem áll meg a hatósági eljárások támogatásánál, hanem büntetőfeljelentést is tesz az ügyben. Ez azért figyelemre méltó fejlemény, mert ritkán fordul elő, hogy egy stratégiai jelentőségű ipari beruházással szemben maga a városvezetés kezdeményezzen ilyen lépést.
A debreceni városvezetés és az akkumulátoripari beruházók kapcsolata már korábban is feszültté vált. Papp László polgármester az év elején személyes egyeztetésre hívta a CATL, a Semcorp és az EcoPro BM vezetőit, miután az önkormányzat szerint több esetben sem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása az építkezések és az üzembe helyezések során.
A polgármester akkor egyértelművé tette, hogy az önkormányzat semmilyen szabálytalanságot nem fog eltűrni, és ha a cégek nem tartják be az előírásokat, nem számíthatnak további együttműködésre Debrecen részéről. Papp László azt is jelezte, hogy a már folyamatban lévő beruházásokon túl jelenleg nem tartja időszerűnek újabb fejlesztések támogatását, amíg a vállalatok nem bizonyítják, hogy maradéktalanul megfelelnek a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.