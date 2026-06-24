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Kirántották a szőnyeget a debreceni akkugyártás alól: világcégre csapta rá az ajtót a hatóság

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Újabb környezetvédelmi botrány robbant ki a debreceni Semcorp körül. A hatóságok több fém és félfém esetében is határérték feletti szennyezést állapítottak meg. A debreceni gyár tevékenységét ismét felfüggesztik, miközben Papp László polgármestere büntetőfeljelentést jelentett be az ügyben.
VG
2026.06.24, 17:01
Frissítve: 2026.06.24, 17:11

Újabb hatósági eljárás és ismételt működésfelfüggesztés sújtja a Debrecenben működő Semcorp Hungary Kft.-t, miután a vizsgálatok több környezetvédelmi határérték túllépését mutatták ki. A kínai tulajdonú vállalat ügye azért különösen érzékeny, mert a cég az európai akkumulátoripar egyik fontos beszállítója, miközben a debreceni ipari fejlesztések körüli környezetvédelmi viták már korábban is komoly társadalmi és politikai visszhangot váltottak ki.

Kirántották a szőnyeget a debreceni akkugyártás alól: világcégre csapta rá az ajtót a hatóság
Kirántották a szőnyeget a debreceni akkugyártás alól: világcégre csapta rá az ajtót a hatóság / Fotó: Semcorp Hungary

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a vízügyi-vízvédelmi hatóság korábban akkreditált mintavétel elvégzésére kötelezte a vállalatot a monitoring kutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból. A Semcorp ugyan elvégeztette a szükséges vizsgálatokat, az eredményeket azonban csak a határidő lejárta után küldte meg a hatóságnak – írja a Dehir.

Ezért a vállalatot egymillió forintos bírsággal sújtották. 

A cég a döntéssel szemben bírósági keresetet nyújtott be.

A késve beérkezett vizsgálati eredmények azonban ennél súlyosabb problémára hívták fel a figyelmet. A hatóság megállapította, hogy több fém és félfém esetében is határérték feletti koncentrációt mértek. Az érintett anyagok között szerepel az alumínium, a bárium, a cink, a kadmium, a kobalt, a króm, a lítium, a mangán, a nikkel, az ólom, a réz, a vas és az arzén is.

A mért értékek nemcsak a jogszabályi határértékeket haladták meg, hanem az üzem létesítésekor készült alapállapot-felmérés adataihoz képest is jelentős eltérést mutattak.

A feltárt problémák miatt a hatóság több intézkedést is elrendelt:

  • a Semcorpnak vízzáró kialakítást kell létrehoznia a csapadékvíz-késleltető tározóban, 
  • rendszeres negyedéves monitoringvizsgálatokat kell végeznie, 
  • valamint bővítenie kell az ellenőrzött anyagok körét. 

Emellett több mint kétmillió forintos eljárási költség megtérítésére kötelezték, és újabb egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot is kiszabtak.

A vízügyi eljárások mellett a környezetvédelmi hatóság is külön vizsgálatokat indított. Kármentesítési eljárás kezdődött, a vállalatot tényfeltárásra kötelezték, és külön eljárás zajlik az engedélytől eltérő működés miatt is.

A mostani ügy különösen azért figyelemre méltó, mert nem kapcsolódik ahhoz a korábbi esethez, amikor oltóhab okozta szennyezés miatt indult vizsgálat a vállalatnál. A hatóság szerint tehát egy újabb, attól független környezetvédelmi problémáról van szó.

A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy a jogsértések miatt a környezetvédelmi hatóság ismét felfüggeszti a Semcorp tevékenységét. Ez már nem az első ilyen intézkedés: a vállalat működését korábban egyszer már leállították környezetvédelmi okokból.

Elege lett a debreceni polgármesternek

Az ügyben már Debrecen önkormányzata is lépett. Papp László polgármester a Facebook-oldalán jelentette be, hogy büntetőfeljelentést tesznek a Semcorp ügyében, miután a környezetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a vállalat területén a felszín alatti vizekben határérték feletti szennyezést mutattak ki.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a Semcorp esetében nem először merül fel környezetvédelmi szabályszegés gyanúja vagy ténye, ezért 

azt kérte a hatóságoktól, hogy a lehető legszélesebb körű vizsgálatot folytassák le. 

Emellett annak vizsgálatát is sürgette, hogy szükség esetén a vállalatot el lehet-e tiltani a gyártási tevékenységtől, illetve indokolt lehet-e a környezethasználati engedély visszavonása.

Papp László jelezte, hogy az önkormányzat nem áll meg a hatósági eljárások támogatásánál, hanem büntetőfeljelentést is tesz az ügyben. Ez azért figyelemre méltó fejlemény, mert ritkán fordul elő, hogy egy stratégiai jelentőségű ipari beruházással szemben maga a városvezetés kezdeményezzen ilyen lépést.

A debreceni városvezetés és az akkumulátoripari beruházók kapcsolata már korábban is feszültté vált. Papp László polgármester az év elején személyes egyeztetésre hívta a CATL, a Semcorp és az EcoPro BM vezetőit, miután az önkormányzat szerint több esetben sem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása az építkezések és az üzembe helyezések során. 

A polgármester akkor egyértelművé tette, hogy az önkormányzat semmilyen szabálytalanságot nem fog eltűrni, és ha a cégek nem tartják be az előírásokat, nem számíthatnak további együttműködésre Debrecen részéről. Papp László azt is jelezte, hogy a már folyamatban lévő beruházásokon túl jelenleg nem tartja időszerűnek újabb fejlesztések támogatását, amíg a vállalatok nem bizonyítják, hogy maradéktalanul megfelelnek a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

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