A devizahitelesek ügye nem tud véget érni, újabb forduló következik, és még mindig nincs nyugvópont

Régi probléma kerül ismét az Országgyűlés elé azzal, hogy a Tisza-frakció két képviselője, Hantosi István és Melléthei-Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be. A devizahitelesek problémája a 2000-es évek óta velünk van, sokan sokféleképpen próbálták meg megoldani, teljes körű, végleges megoldást azonban nem sikerült rá találni – írta pénteki tájékoztatójában a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda.

Az elmúlt csaknem két évtizedben több lakost is kilakoltattak, miután végrehajtásra került a devizahitele / Fotó: Veres Viktor (Képünk illusztráció)

Az előzmények

A 2002 utáni magas forintkamatok miatt a lakosság egyre növekvő ütemben kötött olyan kölcsönszerződéseket, amelyek alapján nem forintban, hanem külföldi devizában – jellemzően svájci frankban, euróban vagy japán jenben – adósodott el. Amikor 2008 őszén a világgazdasági válság Magyarországot is elérte, a forint árfolyamának drasztikus gyengülése miatt a havi törlesztőrészletek az egekbe szöktek.

A fizetési nehézségekkel küzdő adósok végül perekkel árasztották el a magyar igazságszolgáltatási rendszert.

A probléma jelentőségét felismerve a legfőbb magyar bírósági fórum, a Kúria, a törvényhozás, illetve a kormányzatok is próbálták a helyzetet kezelni. A Kúria 2013–2016 között négy jogegységi határozatot is hozott a szétágazó bírósági gyakorlat egységesítésére.

Ezzel párhuzamosan az akkori kormányzat lépése nyomán megszülettek DH1 és DH2 törvények (2014. évi XVIII. és XL. törvény). Ezek lényege az volt, hogy az árfolyamrést, azaz a folyósításkor alkalmazott vételi és a törlesztéskor alkalmazott eladási árfolyam különbözetét, továbbá a pénzügyi intézmények egyoldalú kamat-, költség- és díjemeléseit az Országgyűlés tisztességtelennek nyilvánította és a pénzügyi intézményeket elszámolásra kötelezte az adósok felé.

A Tisza-frakció is napirendre vette a devizahitelesek problémáját / Fotó: Polyák Attila

Ezen DH-törvényeknek ma azért van kiemelt jelentősége, mert ekkor, tehát több mint tíz évvel ezelőtt a jogalkotó egyszer már megállította a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, a készülő jogszabályi rendezésre hivatkozva. Ezt követően született még további két DH-törvény és a devizahitelek forintosítása is megtörtént.

Az MNB szerint siker, a BDO szerint még mindig kudarc

A lakossági devizahitelek felszámolására több kormányzati és állami intézkedés is született, de végleges megoldást a deviza és devizaalapú jelzáloghitelek 2014-es forintosítása hozott – írta tavalyi közleményében a Magyar Nemzeti Bank. „A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tökéletes időzítéssel, még a svájci jegybank árfolyamrögzítési mechanizmusának megszüntetése előtt vitte véghez a folyamatot” – folytatták.