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Átmeneti védelmet kapnak a devizahitelesek – életbe lépett az új törvény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerdától felfüggesztették a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási eljárásokat. A frissen kihirdetett törvény átmeneti védelmet ad az adósoknak, amíg a jogalkotó felülvizsgálja a devizahiteles szerződések jogkövetkezményeinek rendezését.
Németh Anita
2026.06.10, 15:26
Frissítve: 2026.06.10, 15:42

Szerdán hatályba lépett az a törvény, amely felfüggeszti a folyamatban lévő devizahiteles pereket és az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó végrehajtásokat – derült ki az Országgyűlés hivatalos lapjából.

20160602_1038_FDA A devizahiteles szerződések nem teljesítése miatt egyelőre felfüggesztették a kilakoltatásokat /
A devizahiteles szerződések nem teljesítése miatt egyelőre felfüggesztették a kilakoltatásokat / Fotó: Földi D. Attila (Képünk illusztráció)

Időt kaptak a devizahitelesek

A Magyar Közlönyben kedden megjelent jogszabály ezt a következőképpen indokolja:

„Az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.”

Ez azt jelenti, hogy szerdától devizahiteles ügyekben megtiltják a kilakoltatásokat, végrehajtásokat és az árveréseket.

A devizahiteles ügyek rendezésével összefüggő törvényjavaslatot Hantosi István és Melléthei-Barna Márton Tisza Párt-képviselők nyújtották be. Az indítványuk célja az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatának elősegítése volt. A javaslat ennek érdekében kezdeményezte a még folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint az ilyen ügyekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások ideiglenes felfüggesztését.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés a hét elején szavazta meg, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal ellátta kézjegyével, így tudták már kedden kihirdetni.

A devizahitelesek ügye nem tud véget érni, újabb forduló következik, és még mindig nincs nyugvópont

A devizahitelesek problémája a 2000-es évek óta velünk van, sokan sokféleképpen próbálták meg megoldani, teljes körű, végleges megoldást azonban nem sikerült rá találni – írta részletes tájékoztatójában a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda. 

Az ügyvédek úgy látják, hogy nem ez a törvény az, ami a devizahiteles szerződések érvénytelenségének jogkövetkezményét önmagában rendezi, csupán megakadályozza a további felesleges kártételt azzal, hogy a folyamatban lévő pereket felfüggeszti és megtiltja, hogy a folyamatban lévő végrehajtásokban érdemi végrehajtási cselekményt foganatosítsanak.

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, az Országgyűlésben a héten számos kérdéskörrel foglalkoztak, köztük az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának csökkentésével.

A Tisza Párt törvényjavaslata szerint a képviselői alapilletmény az előző évi bruttó átlagkereset háromszorosáról 1,8-szeresére csökkentették, vagyis a jelenlegi 2 millió 182 ezerről 1,3 millió forintra. 

A változás nemcsak a parlamenti képviselőket érinti, hanem egy sor állami vezető bérét is, mivel azok a képviselői alapilletményhez vannak kötve.

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