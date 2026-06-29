Berobbant a diákmunkaszezon: már a 3500 forintos órabér sem ritka – mutatjuk, hol fizetnek a legtöbbet

A tanév végével hagyományosan felélénkül a diákmunkapiac, idén azonban minden korábbinál szélesebb kínálat fogadja a munkát kereső fiatalokat. Az ország legnagyobb iskolaszövetkezeteinek oldalain több száz aktív álláshirdetés található, amelyek között nemcsak klasszikus nyári munkák, hanem komoly szakmai gyakornoki pozíciók is szerepelnek. A választékból jól látszik, hogy a munkaadók továbbra is jelentős mértékben támaszkodnak a diákokra a nyári hónapokban, legyen szó vendéglátásról, kereskedelemről, logisztikáról vagy akár pénzügyi és informatikai feladatokról. A cikkben szereplő órabérek – eltérő jelölés hiányában – bruttó összegek, a Világgazdaság az iskolaszövetkezetek álláshirdetéseiben szereplő béreket vette alapul.

Megnéztük a legnagyobb diákszövetkezetek kínálatát, és összegyűjtöttük, hol lehet most a legtöbbet keresni / Fotó: Jacob Lund

A legnagyobb diákszövetkezetek aktuális ajánlatai alapján a legtöbb munkakörben átlagosan 2000–2500 forint közötti órabérrel lehet számolni, ugyanakkor egyre több olyan pozíció jelenik meg, ahol 2800–3000 forintot vagy ennél is többet fizetnek óránként. Ezek jellemzően nyelvtudást, speciális informatikai ismereteket vagy valamilyen szakirányú egyetemi tanulmányokat igényelnek.

Már nem csak zsebpénzről szól a nyári munka

Az elmúlt években jelentősen átalakult a diákmunkák szerepe. Míg korábban sokan elsősorban néhány hetes nyári keresetként tekintettek ezekre az állásokra, ma már egyre többen tudatosan olyan munkát választanak, amely később szakmai tapasztalatként is jól mutat az önéletrajzban.

Ezt a munkaadók is felismerték. A multinacionális vállalatok, szolgáltató központok és nagy hazai cégek egyre több gyakornoki pozíciót kínálnak már első- vagy másodéves egyetemistáknak is, remélve, hogy a diploma megszerzése után teljes állásban is náluk helyezkednek el.

A klasszikus nyári munkák természetesen továbbra sem tűntek el. A gyorséttermek, kávézók, hipermarketek, logisztikai központok, gyárak és raktárak továbbra is több száz diákot keresnek országszerte, sok esetben rugalmas műszakbeosztással.

Ezekben az ágazatokban várják a legtöbb fiatalt

A meghirdetett állások alapján jól kirajzolódik, hogy mely területeken a legnagyobb a kereslet:

vendéglátás és gyorséttermek,

kávézók,

kereskedelem,

logisztika és raktározás,

gyártás és összeszerelés,

irodai adminisztráció,

ügyfélszolgálat,

pénzügyi és számviteli gyakornoki munkák,

HR és toborzás,

marketing,

mérnöki pozíciók,

informatikai munkák,

promóciós és hostess feladatok,

fesztiválok és rendezvények

és a turizmus.

A nyári szezon közeledtével különösen felpörög a vendéglátás, a turizmus és a rendezvényszervezés, ezért ezekben az ágazatokban kiugróan sok munkalehetőség érhető el.