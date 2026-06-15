Egy friss tervezet szerint emelkednének a nem lakossági víz- és szennyvízdíjak
Az élő környezetért felelős miniszter társadalmi egyeztetésre bocsátotta a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló miniszteri rendelet módosítási jogszabálytervezetét. A dokumentum alapján a nem lakossági víz és szennyvíz díja gyakorlatilag egységesen, körülbelül 4,4 százalékkal emelkednének a jelenleg hatályos díjakhoz képest. Ez igaz az alapdíjakra és a fogyasztással arányos köbméterdíjakra is.
A tervezet a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjait módosítja, a 25/2023. (XII. 13.) EM-rendelet 1. mellékletének cseréjével. Viszonyítási alapnak a jelenleg hatályos, 2025. március 1-jétől érvényes mellékletet használva, nagyjából 4,4 százalékos áremelésről lehet szó.
Fogyasztással arányos díjak
|Díjtípus
|Jelenlegi díj
|Új díj a tervezetben
|Emelkedés
|Növekedés
|Ivóvíz
|597 Ft/m³
|623 Ft/m³
|+26 Ft/m³
|+4,36%
|Szennyvíz
|914 Ft/m³
|954 Ft/m³
|+40 Ft/m³
|+4,38%
A hatályos rendelet szerint az ivóvíz fogyasztással arányos díja 597 Ft/m³, a szennyvízé 914 Ft/m³; a mostani tervezetben ezek 623, illetve 954 Ft/m³-re nőnek.
Alapdíjak emelkedése
Ivóvízalapdíjak
|Átfolyási átmérő
|Jelenlegi alapdíj
|Új alapdíj
|Emelkedés
|Növekedés
|13 mm
|872 Ft
|910 Ft
|+38 Ft
|+4,36%
|20 mm
|2 065 Ft
|2 156 Ft
|+91 Ft
|+4,41%
|50 mm
|12 902 Ft
|13 470 Ft
|+568 Ft
|+4,40%
|100 mm
|51 609 Ft
|53 880 Ft
|+2 271 Ft
|+4,40%
|300 mm felett
|632 211 Ft
|660 028 Ft
|+27 817 Ft
|+4,40%
Az ivóvízalapdíjak tehát lényegében 4,36–4,41 százalékkal nőnek.
Szennyvízalapdíjak
|Átfolyási átmérő
|Jelenlegi alapdíj
|Új alapdíj
|Emelkedés
|Növekedés
|13 mm
|1 722 Ft
|1 798 Ft
|+76 Ft
|+4,41%
|20 mm
|4 077 Ft
|4 256 Ft
|+179 Ft
|+4,39%
|50 mm
|25 485 Ft
|26 606 Ft
|+1 121 Ft
|+4,40%
|100 mm
|101 943 Ft
|106 428 Ft
|+4 485 Ft
|+4,40%
|300 mm felett
|1 248 804 Ft
|1 303 751 Ft
|+54 947 Ft
|+4,40%
A szennyvízalapdíjaknál az emelés sávonként 4,39–4,41 százalék körül alakul.