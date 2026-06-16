Közölte a Lidl, mikor érkezik a hazai boltok polcaira az első magyar görögdinnye

Június 24-én érkezik az első, magyar beszállítóktól származó görögdinnye-szállítmány a Lidl Magyarország logisztikai központjaiba, majd onnan az áruházakba. Az idei hazai dinnyeszezon indulását a vállalat és az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériummal közös sajtótájékoztatón jelentette be, amely egyúttal a tárca és a piacvezető áruházlánc közötti szakmai párbeszéd első nyilvános mérföldköve – derült ki a kiskereskedelmi lánc keddi közleményéből.

Kezdetét vette a magyar görögdinnye szezon / Fotó: Northfoto

Kiemelték, hogy a Lidl Magyarország számára a hazai görögdinnye kiemelt jelentőségű szezonális termék, amelynek értékesítésében és exportjában is meghatározó szerepet tölt be. A beszállító partnerek mára több mint 600 hektáron termesztenek a diszkontlánc számára, aminek köszönhetően 2018 óta az eladott mennyiség megháromszorozódott.

A tavalyi évben a kiskereskedelmi láncnál összesen több mint 17 600 tonna magyar görögdinnyét értékesített itthon, ami 7 százalékos mennyiségi növekedést jelent az előző évhez képest. A kedvezőtlenebb, július közepi hűvösebb és csapadékos időjárás ellenére a vállalatnak sikerült tovább növelnie az értékesített mennyiséget. A magyar görögdinnye iránt külföldön is jelentős volt a kereslet: 2025-ben az áruházlánc több mint 11 ezer tonna magyar dinnyét exportált, amely összesen 552 kamionnal jutott el a külföldi Lidl-áruházakba.

A vállalat több mint egy évtizede, 2013 óta elkötelezetten támogatja a hazai termelőket és gazdálkodókat a “Lidl a magyar beszállítókért” programján keresztül, valamint folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több magyar árucikk kapjon helyet az üzletek polcain. Ennek köszönhetően ma már közel 500 hazai partnerrel működik együtt, akiknek mintegy 6000 terméke érhető el az áruházlánc kínálatában.

A program külpiaci sikereit és a hazai termékek nemzetközi versenyképességét jól példázza a vállalat exporttevékenységének növekedése is: míg az induláskor 36 magyar beszállító terméke jutott el a külföldi Lidl-áruházakba, addig tavaly már 124 hazai partner összesen 671 terméke volt elérhető 28 Lidl-ország kínálatában, a teljes magyar export értéke pedig meghaladta a 161 milliárd forintot.