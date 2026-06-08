Csúcstechnológiával a gyorshajtók ellen: a rendőrség drónokkal üldözi a szabálysértőket
A historikus adatokból egyértelműen kiderül, hogy a nyári hónapokban rendszerint megugrik a közúti balesetek és a szabálysértések száma, ezért a rendőrség és a mentőszolgálat hónapokon keresztül rendkívül magas nyomás alatt dolgozik. Az elmúlt néhány évben azonban úgy tűnik, hogy a kihágások és a sérültek száma is csökken, ami összefüggésben lehet az ORFK drónbeszerzéseivel.
Mennyit dolgoznak a rendőrségi drónok?
Évről évre egyre többet repülnek az ORFK pilóta nélküli eszközei, miközben számuk is folyamatosan gyarapszik. A rendőrség belső statisztikái szerint a drónok a bevetések alkalmával átlagosan 18-19 percet töltenek a levegőben,
2026 első negyedévében pedig 1433 alkalommal használták őket közlekedésrendészeti ellenőrzés céljából, ami összesítve 439 üzemórát jelent.
− írta meg a Vezess.hu.
A historikus adatokat vizsgálva az is megállapítható, hogy 2024 óta egyre többször alkalmazza a rendőrség ezt a csúcstechnológiás módszert:
- 2024-ben a drónok 3636 alkalommal emelkedtek fel és összesen 1116 órát töltöttek a magasban, míg
- 2025-ben 3840 felszállást és 1176 repült órát teljesítettek.
- 2026-ban ehhez képest hatalmas előrelépés történt, már az első negyedévben 1433 drónos ellenőrzés történt, ami 439 óra összesített üzemidőt eredményezett.
Egyre több és specifikusabb drón érkezik
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendőrség 2024-ben kezdte meg az átfogó modernizációt:
- 2022-ben 3 darab eszköz érkezett összesen 3 028 055 forintért.
- 2023-ban 5 darab 9 260 174 forintért.
- 2024-ben már 46 darab 75 229 139 forintért.
- 2025-ben 38 darab 44 537 721 forint összértékben.
- Az idei, 2026-os évben pedig mindösszesen 5 darab, melyek 11 414 627 forintba kerültek.
Amennyiben a drónok beszerzési összértékét elosztjuk a darabszámmal, úgy évenként egy igen eltérő átlagot kaphatunk, ám ez megtévesztő adat lehet, mivel az ORFK arról számolt be, hogy eltérő típusú és felszereltségű pilóta nélküli eszközök vannak rendszeresítve az állományban:
A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI gyártó különböző termékcsaládjait (Matrice, Mavic, Mini) használja, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek − nyilatkozta az ORFK sajtóosztálya újságírói megkeresésre reagálva.
Maximális kihasználtság és országos lefedettség
Az elmúlt évek jelentős fejlesztéseinek köszönhetően a rendőrség számos eszközzel rendelkezik, melyeket a különböző szakterületek közösen használnak, ezzel biztosítva az országos lefedettséget:
A rendőrség jelenleg 129 darab drónnal rendelkezik, amelyeket a különböző szakterületek – a kihasználtsági fok maximalizálása érdekében – közösen használnak.
− nyilatkozta a rendőrség szóvivője, aki arra is rámutatott, hogy pontosan ebből kifolyólag a drónok nem kategorizálhatók használati terület szerint.
A pilóta nélküli eszközök alkalmazásának egyik legfőbb területe a közlekedésrendészet, mivel segítségükkel a jogsértések könnyen azonosíthatók. A drónokkal könnyedén ellenőrizhető például az autópályák leállósávjainak indokolatlan igénybevétele, a biztonsági öv használata, vagy a szabálytalan előzések. Ezenkívül arra is volt már példa, hogy az eszközök szabálytalan közlekedési manővereket, vagy tiloson történő áthaladást észleltek.
Javuló statisztikák
A nyári hónapokban jellemzően kiugróan magas a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma, ám 2022 óta némi mérséklődés figyelhető meg a vonatkozó statisztikában, ez pedig összefüggésben állhat azzal is, hogy a modern eszközök hatékonyabbá teszik a rendőrség munkáját.
Mindeközben a közúti közlekedési balesetekben elhunytak száma 2023 októbere óta meredeken visszaesett, ez pedig egybevág a nagyszabású drónbeszerzésekkel. Míg 2023 legsötétebb hónapjában, októberen 71 ember veszítette életét közúti balesetben, addig 2024-ben az egy hónapra eső legmagasabb vonatkozó adat 59 fő, 2025-ben pedig 52 fő volt.
Persze a javuló statisztikák valószínűleg nem csupán a rendőrségi drónoknak köszönhetők, azonban az ellenőrzések számának folyamatos növekedése, valamint a hatékonyabb rendvédelmi munka preventív hatású lehet.