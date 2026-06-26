Így alakult át az egészségügyi dolgozók bére az elmúlt 16 évben: döbbenetes számokat látni– van, ahol 4-szeres a szorzó

A magyar egészségügy egyik legjelentősebb fordulópontját a 2020-ban elfogadott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény jelentette, amely egyszerre számolta fel a paraszolvenciát és indította el a több lépcsőben végrehajtott történelmi bérrendezést – közölte a Világgazdaságnak küldött elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, amely a 2010 és 2026 közötti időszakot vizsgálta.

A hálapénz évtizedeken át a magyar egészségügy egyik legsúlyosabb problémája volt / Fotó: khunkornStudio

A hálapénz megszüntetésével új korszak kezdődött

Az elemzés emlékeztet: a hálapénz évtizedeken át a magyar egészségügy egyik legsúlyosabb problémája volt. A 2021-ben életbe lépett egészségügyi szolgálati jogviszony a paraszolvenciát bűncselekménnyé nyilvánította, miközben az orvosokat kiemelte a közalkalmazotti bértáblából, és számukra külön életpályamodellt vezetett be.

A béremelés több lépcsőben valósult meg, amelyet később teljesítményalapú bérezési elemekkel egészítettek ki. Az Oeconomus gazdasági elemzője, Jávor Balázs szerint ma az orvosi jövedelmek rendkívül széles skálán mozognak:

a havi bruttó keresetek nagyjából 700 ezer és 15 millió forint között szóródnak, ezért az átlagbér önmagában nem mutatja meg a szakma valós jövedelmi viszonyait.

Három tipikus életpályán vizsgálták a béremelkedést

Az elemzés egy vármegyeszékhely nagy betegforgalmú kórházában dolgozó három tipikus orvosi életpályát vett alapul:

Az első egy két éve végzett rezidens, aki havonta három hétköznapi és egy hétvégi ügyeletet vállal. Emiatt átlagosan havi 40 órával dolgozik többet, mint egy átlagos munkavállaló, vagyis napi munkaterhelése közel 9,9 órának felel meg. A második egy tíz éve diplomázott, négy éve szakvizsgázott szakorvos, aki hasonló ügyeleti beosztás mellett szintén havi 40 órányi többletmunkát végez. A harmadik egy huszonöt éve pályán lévő, tizenkilenc éve szakvizsgázott, PhD-fokozattal rendelkező főorvos, aki heti egy délután magánrendelést is tart. Az ügyeletek miatt havonta átlagosan már 56 órával dolgozik többet, ami napi 10,7 órás munkaterhelésnek felel meg.

Hat-nyolcszorosára ugrottak a bruttó orvosi jövedelmek

A három életpályán a béremelés mértéke is jól nyomon követhető:

Míg egy rezidens havi bruttó jövedelme 2010-ben 178 100 forint volt, addig 2026-ra 1 087 800 forintra nőtt.

Egy szakorvos bruttó keresete ugyanebben az időszakban 239 600 forintról 1 947 100 forintra emelkedett, míg egy főorvos havi bruttó jövedelme 517 300 forintról 3 199 500 forintra nőtt.

Ez azt jelenti, hogy a nominális orvosi jövedelmek másfél évtized alatt hat-nyolcszorosukra emelkedtek.