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Váratlan újdonságba ütközünk minden magyar webáruháznál

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Komoly fejlesztési kényszer nehezedik a hazai webáruházakra: június 19-től minden magyar e-kereskedelmi platformon kötelezővé válik egy egyszerűen kezelhető, interaktív online elállási funkció – közkeletű nevén az „elállási gomb” – integrálása. Az Európai Unió szabályozásával harmonizáló kormányrendelet-módosítás célja, hogy a vásárlástól való elállás folyamata digitálisan pont olyan egyszerű legyen, mint maga a megrendelés.
VG
2026.06.05, 13:40
Frissítve: 2026.06.05, 13:54

A 45/2014. (II. 26.) Korm.-rendelet módosítása alapjaiban írja felül a hazai webshopok eddigi gyakorlatát. Június 19-től az üzemeltetők már nem intézhetik el a fogyasztók tájékoztatását az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) közé elrejtett passzusokkal, és az sem elégséges opció, ha csupán egy ügyfélszolgálati e-mail-címet vagy kapcsolati űrlapot biztosítanak. A jogszabály egyértelműen kimondja: a webáruház felületén egy jól látható, közvetlenül használható és félreérthetetlen interaktív elemet kell elhelyezni az elállási jog érvényesíthetősége céljából – derül ki az Origo cikkéből. Az újdonság nemcsak a magyar piacra érvényes, hanem az EU minden tagállamában hatályba lép.

webáruház, illusztráció, elállás
Közeledik a határidő: minden magyar webáruháznak meg kell kapnia az elállási gombját (illusztráció) / Fotó: Pexels

Elállás online: olyan gyorsnak kell lennie a folyamatnak, mint a vásárlásnak

A szigorú névhasználat nem véletlen: az elállási gomb vagy menü vagy egyéb beépített felirata nem lehet általános vagy ködösítő. Az olyan megoldások, mint a „Mégsem” vagy a „Visszaküldés” jogilag nem állják meg a helyüket; a szövegezésnek egyértelműen utalnia kell a szerződéstől való elállásra.

A lap összegzése szerint elvárás, hogy az elállási gomb megnyomásával egy olyan elektronikus űrlapnak kell megnyílnia, amely minimálisan az alábbi adatokat kéri be a fogyasztótól:

  • a vásárló neve és e-mail-címe,
  • a rendelési azonosító,
  • valamint egy kifejezett, egyértelmű nyilatkozat az elállási jog gyakorlásáról.

A digitalizált folyamat nemcsak a frontend-fejlesztést érinti, hanem a háttérfolyamatok automatizálását is megköveteli. A nyilatkozat beérkezését a vállalkozás köteles haladéktalanul és tartós adathordozón (jellemzően automatikus e-mailben) visszaigazolni a vásárló felé.

Emellett a kereskedőknek tartaniuk kell magukat a szigorú pénzügyi határidőkhöz is: az elállás alapján visszajáró teljes összeget a nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül vissza kell téríteniük a vevő részére. A funkciónak a szerződéskötéstől számítva legalább a 14 napos törvényi határidő lejártáig folyamatosan elérhetőnek kell maradnia, és a kereskedő köteles azt a fogyasztó által választott nyelven is biztosítani.

A rendeletmódosítás kizárólag a folyamat digitalizálását és egyszerűsítését célozza, a klasszikus 14 napos, indokolás nélküli elállási jog kereteit nem változtatja meg. 

A határidők számítása az ügylet típusától függően az alábbiak szerint alakul:

Értékesítés típusaA 14 napos határidő kezdete
Standard termékértékesítésA termék átvételének (kézhezvételének) napja
Több termékből álló rendelésAz utolsóként kiszállított termék átvétele
Rendszeres szállítási szerződésAz első szállítmány átvételének napja
Szolgáltatásnyújtási szerződésA szerződés megkötésének hivatalos napja

Ahol a gomb sem segít: ezeknél a termékeknél nem lehet élni elállással

A fogyasztóvédelmi szigorítás mellett a kereskedőknek továbbra is joguk van megtagadni az elállást bizonyos termékkategóriáknál. Az online elállási folyamat kialakításakor a webshopoknak dedikáltan kezelniük kell ezeket a kivételeket:

  • nem fizikai digitális tartalmak (pl. szoftverlicencek, letöltések),
  • egyedi igényekre szabott, egyedileg gyártott termékek,
  • gyorsan romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk,
  • higiéniai vagy egészségvédelmi termékek, amennyiben a fogyasztó a zárt csomagolást a kézbesítés után felbontotta.

Ezeknél és még néhány más terméktípusnál a vevő nem élhet a 14 napos elállási joggal.

Az új szabályozás bevezetése komoly technikai felkészülést igényel a hazai e-kereskedelmi szektortól, különösen a kisebb, egyedi fejlesztésű motorokat használó kkv-któl. Azok a piaci szereplők, akik határidőre nem integrálják a felületükre a jogszabályi feltételeknek megfelelő „elállási gombot”, jelentős fogyasztóvédelmi bírságkockázattal néznek szembe.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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