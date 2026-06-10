Deviza
EUR/HUF356,38 +0,14% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,05 +0,12% CHF/HUF386,4 +0,12% PLN/HUF83,86 -0,03% RON/HUF68,05 +0,17% CZK/HUF14,74 +0,08% EUR/HUF356,38 +0,14% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,05 +0,12% CHF/HUF386,4 +0,12% PLN/HUF83,86 -0,03% RON/HUF68,05 +0,17% CZK/HUF14,74 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91% BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
özvegyi nyugdíj
házasság
élettársi kapcsolat
jogosult

Nyugdíjellátás özvegyeknek: ezek a július 1-től hatályos változás részletei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az özvegyi nyugdíj szabályainak átalakítása egyszerre hoz könnyítéseket és szigorításokat 2026. július 1-jétől. A költségvetést megalapozó törvénymódosítások nyomán egyes esetekben szélesebb körben válhatnak jogosulttá az érintettek az ellátásra, más élethelyzetekben viszont teljesen megszűnhet a hozzáférés. Az új rendelkezéseket a 2026. június 30-át követően kell alkalmazni.
VG
2026.06.10, 17:12

A legjelentősebb szigorítás az élettársi kapcsolatban élőket érinti a július 1-jével hatályba lépő, az özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezések közül – írja az Origo. A jövőben nem lesz jogosult özvegyi nyugdíj ellátásra az az élettárs, akinek kapcsolatában az együttélés időszaka alatt vagy a partner halálakor valamelyik fél jogilag még házasságban állt egy másik személlyel. Ezzel megszűnik az a korábbi lehetőség, amely alapján a hosszabb ideje együtt élő párok – például tíz év együttélés vagy közös gyermek esetén – akkor is igényt tarthattak az ellátásra, ha az egyik fél hivatalosan nem rendezte korábbi házasságát.

özvegyi nyugdíj, ellátás
Július 1-től hatályosak azok a változások, melyek érintik az özvegyi nyugdíjat mint ellátást (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Ezek az ellátását érintő változások részletei

A lap összeállításában kiemeli, hogy az özvegyi nyugdíjra való jogosultság élettársak esetében továbbra is fennállhat legalább tíz év megszakítás nélküli együttélés, illetve legalább egyéves együttélés és közös gyermek esetén, azonban az új kizáró szabály ezekre az esetekre is kiterjed. 

A módosítás ugyanakkor nem érinti a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket, akikre továbbra is a házastársakra vonatkozó kedvezőbb rendelkezések lesznek érvényesek.

A házastársak számára ezzel párhuzamosan kedvező változás lép életbe: kikerül a jogszabályból a „külön élő házastárs” fogalma, így a jövőben már nem kell igazolni, hogy az elhunyt házastárs tartásdíjat fizetett a külön élő félnek. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot önmagában a fennálló házasság ténye megalapozza, függetlenül attól, hogy a felek közös háztartásban éltek-e.

Szintén méltányosabbá válik a rendszer azok számára, akik nyugdíjkorhatáruk elérése után kötöttek házasságot. Korábban az özvegyi nyugdíj feltétele volt, hogy 

  • a házasság legalább öt évig fennálljon, vagy 
  • közös gyermek szülessen. 

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az öt év számításakor figyelembe vegyék a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időtartamát is. Így azok az özvegyek is jogosultságot szerezhetnek, akiknél a házasság önmagában nem érte el az előírt időtartamot.

Az elvált házastársak esetében az alapvető feltételek nem változnak: továbbra is csak akkor járhat özvegyi nyugdíj, ha az érintett a volt házastárs haláláig bíróság által megállapított vagy egyezségben rögzített tartásdíjban részesült. Az ellátás összege nem haladhatja meg a korábbi tartásdíj mértékét. Újdonság ugyanakkor, hogy több jogosult esetén – például egy elvált és egy új házastárs esetében – az özvegyi nyugdíjat egyenlő arányban kell megosztani. Ha az elvált fél a tartásdíj korlátja miatt a rá eső résznél kisebb összegre jogosult, a fennmaradó részt a többi jogosult között osztják fel.

Alaposabb hitelvizsgálatra kellhet számítani

A változások a gyakorlatban is éreztethetik hatásukat. A hitelintézetek várhatóan körültekintőbben vizsgálják majd az özvegyi nyugdíjból származó jövedelmet, különösen azokban az esetekben, amikor az ellátás megosztása miatt bizonytalanabbá válik annak végleges összege. Az ideiglenes, egy évig folyósított özvegyi nyugdíjat a bankok eddig sem tekintették önállóan elfogadható jövedelemnek hitelbírálat során.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu