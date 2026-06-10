Nyugdíjellátás özvegyeknek: ezek a július 1-től hatályos változás részletei

A legjelentősebb szigorítás az élettársi kapcsolatban élőket érinti a július 1-jével hatályba lépő, az özvegyi nyugdíjra vonatkozó rendelkezések közül – írja az Origo. A jövőben nem lesz jogosult özvegyi nyugdíj ellátásra az az élettárs, akinek kapcsolatában az együttélés időszaka alatt vagy a partner halálakor valamelyik fél jogilag még házasságban állt egy másik személlyel. Ezzel megszűnik az a korábbi lehetőség, amely alapján a hosszabb ideje együtt élő párok – például tíz év együttélés vagy közös gyermek esetén – akkor is igényt tarthattak az ellátásra, ha az egyik fél hivatalosan nem rendezte korábbi házasságát.

Július 1-től hatályosak azok a változások, melyek érintik az özvegyi nyugdíjat mint ellátást (illusztráció)

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Ezek az ellátását érintő változások részletei

A lap összeállításában kiemeli, hogy az özvegyi nyugdíjra való jogosultság élettársak esetében továbbra is fennállhat legalább tíz év megszakítás nélküli együttélés, illetve legalább egyéves együttélés és közös gyermek esetén, azonban az új kizáró szabály ezekre az esetekre is kiterjed.

A módosítás ugyanakkor nem érinti a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket, akikre továbbra is a házastársakra vonatkozó kedvezőbb rendelkezések lesznek érvényesek.

A házastársak számára ezzel párhuzamosan kedvező változás lép életbe: kikerül a jogszabályból a „külön élő házastárs” fogalma, így a jövőben már nem kell igazolni, hogy az elhunyt házastárs tartásdíjat fizetett a külön élő félnek. Az özvegyi nyugdíjra való jogosultságot önmagában a fennálló házasság ténye megalapozza, függetlenül attól, hogy a felek közös háztartásban éltek-e.

Szintén méltányosabbá válik a rendszer azok számára, akik nyugdíjkorhatáruk elérése után kötöttek házasságot. Korábban az özvegyi nyugdíj feltétele volt, hogy

a házasság legalább öt évig fennálljon, vagy

közös gyermek szülessen.

Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az öt év számításakor figyelembe vegyék a házasságot közvetlenül megelőző, megszakítás nélküli élettársi kapcsolat időtartamát is. Így azok az özvegyek is jogosultságot szerezhetnek, akiknél a házasság önmagában nem érte el az előírt időtartamot.