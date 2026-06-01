Épületomlás Székesfehérváron – egy ember a romok alá szorult, megszólalt a polgármester

Székesfehérváron, a vasúti pályaudvar déli oldalán omlás történt egy bontás alatt álló ipari épületnél, egy ember a romok alá szorult. A mentés jelenleg is zajlik, az épület összeomlásának körülményei egyelőre tisztázatlanok.
Csókási Annamária
2026.06.01, 12:59
Frissítve: 2026.06.01, 13:35

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy pár perccel korábban kapott tájékoztatást a balesetről. A városvezető szerint nem lakóház, hanem egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület érintett az omlásban. A katasztrófavédelem munkatársai megtalálták a romok alá szorult embert, kapcsolatot is tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása folyamatban van.

Egy bontás alatt álló épület omlott össze, a katasztrófavédelem egységei már a helyszínen vannak / Fotó: Shutterstock

A polgármester is felszólalt

Cser-Palkovics András hangsúlyozta, bízik abban, hogy a mentés gyorsan sikerrel jár, és megköszönte a szakemberek munkáját. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy a baleset pontos oka és körülményei egyelőre nem ismertek.

A Kontroll információi szerint a helyszínre mentőegységek indultak, és keresőkutyás csapatokat is riasztottak. A lap egy olvasói fotót is kapott a helyszínről, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig megerősítette az értesülést, bővebb tájékoztatást későbbre ígért.

Szivárog az információ az épület állapotáról

Az első hírekben még egy négyemeletes ház összeomlásáról volt szó, ezt azonban később pontosították: a rendelkezésre álló információk szerint egy bontás alatt lévő ipari épületnél történt az omlás.  

Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a baleset érinti-e a vasúti közlekedést vagy a pályaudvar környékének forgalmát. A hatóságok további tájékoztatása után derülhet ki, mi okozta az omlást, hányan dolgoztak a bontási területen, és indult-e vizsgálat a felelősség megállapítására.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
