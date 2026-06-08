Történelmi erdélyi birtokot fedezett fel a világ: luxusszálloda lett a Bethlen-család 300 éves kastélyából – itt a Michelin ítélete

A Michelin a szállodák esetében a kulcsrendszerrel értékeli a vendégélményt, az építészeti minőséget, a szolgáltatások színvonalát és az adott hely egyediségét. Az értékelés szerint az erdélyi Bethlen Estates különlegessége, hogy nem csupán szálláshelyként működik, hanem egy korábban elhagyott településrész megújítására épülő projektként is, ahol a történelmi épületek új funkciót kaptak, miközben megőrizték eredeti karakterüket.

Az erdélyi Bethlen Estates kétkulcsos besorolása azt jelzi, hogy a birtok már nem csupán regionális érdekesség / Forrás: Bethlen Estates

A birtok Erdély szívében, Budapesttől néhány órányi autóútra található. A fejlesztés a Bethlen család több évszázados helyi kötődésére épül, és jelenleg három, több mint 300 éves épület alkotja a komplexumot. A Caretaker’s House központi vendégházként és közösségi térként működik, a Depner House kisebb létszámú vendégek fogadására alkalmas, míg a Corner Barn elsősorban a gasztronómiai programok helyszíne.

Az erdélyi birtok a helyi termelők alapanyagaiból dolgozik

A birtok fontos eleme a saját éttermi koncepció is. A Kitchen Barn konyhája helyi termelőktől származó alapanyagokra épít, a menü pedig szezonálisan változik. A jelenlegi kínálatban többek között gombák, medvehagyma, cickafarklevél és egyéb vadon gyűjtött növények szerepelnek, a konyhát Tordai Róbert séf vezeti.

A szálláshely a kulturális és természeti turizmusra is épít. A vendégek a környék történelmi városait – köztük Segesvárt és Nagyszebent – is felkereshetik, emellett túra- és természetközeli programok közül választhatnak a Kárpátok térségében.

A Michelin-kulcsok bevezetése óta egyre nagyobb szerepet kap a luxusszállodák és egyedi szálláshelyek nemzetközi minősítésében. A Bethlen Estates kétkulcsos besorolása azt jelzi, hogy a Michelin szerint a birtok már nem csupán regionális érdekesség, hanem olyan úti cél, amely önmagában is indokolhat egy utazást.