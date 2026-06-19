Erről nem beszélt Magyar Péter, ez történt valójában az EU-csúcson: Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt – Orbán Viktor hiába mondta meg, mit kell tenni

Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben – ezzel a tételmondattal értékelte Bóka János az EU-csúcs eredményeit magyar szempontból.

EU-csúcs: erről nem beszélt Magyar Péter, Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt / Fotó: Facebook / Magyar Péter

A miniszterelnök éppen most fejezete be rendkívüli sajtótájékoztatóját Brüsszelben, amely keretén belül értékelte a két napos csúcs eredményeit. Erről részletesen itt számoltunk be, Bóka János – aki Orbán Viktor legközelebbi munkatársa uniós ügyekben – azonban egészen másképp látja a történteket.

EU-csúcs: erről nem beszélt Magyar Péter, Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt

Arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott élete első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett. Ezek a következők szerinte:

az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be. Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében. Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal. Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk. Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek.

És mindezt már az első csúcstalálkozóján. Nem csoda, hogy ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök. Egyre növekvő aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé – zárta bejegyzését Bóka János.