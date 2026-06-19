Erről nem beszélt Magyar Péter, ez történt valójában az EU-csúcson: Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt – Orbán Viktor hiába mondta meg, mit kell tenni
Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben – ezzel a tételmondattal értékelte Bóka János az EU-csúcs eredményeit magyar szempontból.
A miniszterelnök éppen most fejezete be rendkívüli sajtótájékoztatóját Brüsszelben, amely keretén belül értékelte a két napos csúcs eredményeit. Erről részletesen itt számoltunk be, Bóka János – aki Orbán Viktor legközelebbi munkatársa uniós ügyekben – azonban egészen másképp látja a történteket.
EU-csúcs: erről nem beszélt Magyar Péter, Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt
Arról írt a közösségi oldalán, hogy Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott élete első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett. Ezek a következők szerinte:
- az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására, amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be.
- Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve, mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében. Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.
- Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk. Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek.
És mindezt már az első csúcstalálkozóján. Nem csoda, hogy ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök. Egyre növekvő aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé – zárta bejegyzését Bóka János.
A 2 milliárd euró elbukására vonatkozó megjegyzés egyébként nagyban összecseng azzal, amit Orbán Viktor a minapi brüsszeli nemzetközi sajtótájékoztatóján levezetett. Erről ebben a cikkben számoltunk be részletesen: Orbán Viktor ledobna egy utolsó vétót az Európai Unióra, totálisan megbénítaná Brüsszelt: plusz 2 milliárd euró uniós pénzt hozna Magyarországnak – Magyar Péter dönt.