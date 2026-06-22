Magyar euró: megszólalt Kármán András, elmondta, min múlik az uniós fizetőeszköz bevezetése
Kármán András hétfői Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a hét második felében Magyarországra érkezik görög kollégája, Kyriakos Pierrakakis, aki egyben az Eurogroup elnöke is. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken közösen találkoznak vele többek között az euró bevezetésének ügyében.
A miniszter szerint Magyarország számára különösen fontos, hogy az eurót használó országok „csúcsszervének” vezetője látogat Budapestre. Mint fogalmazott,
hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez azt vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
A bejegyzés azért is figyelemre méltó, mert a Tisza-kormány az elmúlt hónapokban több alkalommal is jelezte: a közös európai valuta bevezetését nem pusztán politikai vállalásnak, hanem gazdasági szükségszerűségnek tekinti. Kármán András már tavasszal arról beszélt, hogy a magyar gazdaság szorosan kapcsolódik az eurózónához, ezért a forint lecserélése stabilabb és kiszámíthatóbb környezetet teremtene mind a vállalatok, mind a lakosság számára.
Nem maga az euró a kérdés, hanem a feltételek
A 2030-as dátum azonban nem azt jelenti, hogy akkor automatikusan bevezethető az euró. A kormány korábban úgy fogalmazott, addigra a csatlakozás feltételeit szeretné megteremteni, és csak ezt követően születhet meg a tényleges döntés az átállásról. Kármán András tavasszal úgy fogalmazott:
A hangsúly, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről.
A pénzügyminiszter szerint kedvező körülmények esetén akár ennél korábban is sikerülhet teljesíteni a szükséges feltételeket.
Az euróövezethez való csatlakozáshoz az úgynevezett maastrichti kritériumoknak kell megfelelni. Ezek közé tartozik az árstabilitás, vagyis az alacsony infláció, a GDP három százaléka alatti költségvetési hiány, a fenntartható államadósság, a hosszú távú kamatok stabil szintje, valamint az, hogy az adott ország devizája legalább két éven át az euró előszobájának tekintett ERM-II árfolyamrendszerben maradjon jelentős kilengések nélkül.
Fájdalmas lépések nélkül nehéz lesz
A 2030-as céldátum ugyanakkor komoly gazdaságpolitikai kihívásokat is jelent. Korábbi elemzések szerint
- a költségvetési hiány
- és az államadósság csökkentése,
valamint az infláció tartós alacsonyan tartása olyan feladat, amely akár több ezer milliárd forintos kiigazítást is igényelhet a következő években.
A szakértők között sincs teljes egyetértés az időzítést illetően. A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar gazdaság az elmúlt években több szempontból távolabb került a maastrichti feltételek teljesítésétől, mint korábban volt, ezért az euró bevezetése jelentős gazdaságpolitikai fordulatot követel meg.
A nemzetközi elemzőházak még óvatosabbak. A Bank of America elemzői úgy vélik, Magyarország 2030–2031 körül teljesítheti a kritériumokat, ezt követően léphet be az ERM-II rendszerbe, így az euró tényleges bevezetése legkorábban 2034 körül válhat reálissá.
A Tisza-kormány ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy a magyar euró nem távoli álom, hanem olyan stratégiai cél, amelynek eléréséhez már most meg kell teremteni a gazdasági és pénzügyi feltételeket.