Vége a licitnek, megjöttek az ajánlatok: most dől el, külföldiek veszik-e meg az egyik legnagyobb magyar focicsapatot – megszólalt a polgármester
Három ajánlatot kapott Székesfehérvár Önkormányzata a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt nyilvános pályázatra, amelynek határideje hétfőn, június 15-én 16 órakor járt le – közölte Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester a közösségi médiában. A beérkezett ajánlatok közül kettő külföldi, egy pedig hazai befektetőtől származik.
A pályázati kiírást a városvezetés úgy állította össze, hogy ne csupán a vételár legyen meghatározó szempont: az értékeléskor figyelembe veszik a pénzügyi háttér hosszú távú stabilitását, valamint a profi csapat és az utánpótlás fejlesztésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket is.
A polgármester korábban hangsúlyozta, céljuk olyan befektető megtalálása, amely nemcsak megveszi, hanem valóban hosszú távon képes fenntartani és fejleszteni a Videotont. A folyamat nem most kezdődött.
Az első kör eredménytelenül zárult
Az önkormányzat tavaly nyáron vette át a klubot, hogy megmentse a magyar futball egyik legismertebb egyesületét a bajból, majd hosszabb előkészítő munkát követően 2025 novemberében írt ki először pályázatot. Az első kör azonban eredménytelenül zárult: a közgyűlés 2026 januárjában érvénytelennek nyilvánította az eljárást, ám az egyeztetések hazai és nemzetközi érdeklődőkkel egyaránt tovább folytak.
Az újabb, egyfordulós pályázat iránt a korábbinál is szélesebb körű figyelem mutatkozott. A lehetséges érdeklődők között korábban felmerült a tajvani Foxconn neve is: az elektronikai óriás névadó szponzora a MÁV Előre röplabdacsapatnak, magyarországi alelnöke, Tálos Péter pedig a klub elnöke, bár konkrét ajánlatot illetően nem érkezett megerősítés.
A politikus bejegyzésében közölte: most következik az érdemi munka: a beérkezett ajánlatok értékelése, amelynek végén a város közgyűlése hoz döntést, várhatóan július 1-jén. Az önkormányzat jelzése szerint az üzletrész eladása után sem vonja ki magát teljesen a klub közeléből, és konstruktív partnerként kíván együttműködni az új tulajdonossal. Addig Cser-Palkovics András a szurkolók és az érdeklődők türelmét kéri.
Nagy változások Zalaegerszegen: külföldi tulajdonos veheti át a ZTE focicsapatát
Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa kedden a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy tizenegy év után távozik a csapat éléről. Az egyesület közleménye szerint Végh mellett Sallói István sportigazgató és Mocnek Mária ügyvezető igazgató is elhagyja a zalaiakat, az új vezetőkről konkrétumokat nem árultak el.