Újabb fontos lépés történt Ferihegy hosszú távú fejlesztésében: két nagyszabású közbeszerzés is elindult, amelyek nemcsak a terminálok és a közlekedési infrastruktúra bővítését készítik elő, hanem egy olyan jövőbeli közlekedési rendszer alapjait is megteremthetik, amelybe a Budapest–Bécs–Pozsony–Prága–Varsó nagysebességű vasút is bekapcsolódhat. A korábbi megvalósíthatósági tanulmány szerint az új vasúti hálózat egyik stratégiai célja éppen az volt, hogy a budapesti repülőtér közvetlen kapcsolatot kapjon a nagysebességű vasúttal.

Szupervasúttal kötnék össze Ferihegyet Európával: két óra alatt lehetne Bécsben, óriási fejlesztések készülnek a reptéren / Fotó: Andrzej Lisowski Travel / Shutterstock

A Budapest Airport 48 hónapra szóló tervezési keretmegállapodást kötött, amely az épületek fejlesztésére és a teljes repülőtéri infrastruktúra átalakítására egyaránt kiterjed. A keretmegállapodás alapján évente több fejlesztési projekt indulhat, amelyek a koncepciótervektől egészen a kivitelezési dokumentációig terjednek.

A tervek szerint akár 6700–7000 négyzetméteres vagy ennél is nagyobb épületfejlesztések, terminálrekonstrukciók és új létesítmények előkészítése is megkezdődhet.

A fejlesztések nemcsak az épületeket érintik. A repülőtér teljes közmű- és közlekedési hálózatának kapacitásbővítésére is készülnek – írja a Magyar Építők oldala.

A Liszt Ferenc repülőtéren jelenleg több mint 20 kilométer ivóvíz- és szennyvízhálózat, valamint több mint 100 kilométer elektromos közmű működik, amelyek jelentős részét korszerűsíthetik. Emellett bővülhetnek a parkolók, fejleszthetik a belső úthálózatot, valamint a repülőtéri kiszolgáló infrastruktúrát is.

Közben már kivitelezőt is keresnek a repülőtérhez vezető út teljes átépítésére. A beruházás részeként 53 ezer négyzetméternyi új úthálózat épülhet, új felüljáró készül, átalakul a teljes közműrendszer, valamint egy új, mintegy ezer férőhelyes parkoló is létesül.

A szupervasút egyik legfontosabb állomása lehetne a reptér

A mostani fejlesztések jelentőségét az adja, hogy jól illeszkednek ahhoz a nagysebességű vasúti koncepcióhoz, amelyet korábban a visegrádi országok közösen dolgoztak ki. A Budapest–Pozsony–Bécs–Prága–Varsó nagysebességű vasút megvalósíthatósági tanulmánya szerint a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bekapcsolása kiemelt cél volt.

Az új, 250–320 kilométer/órás sebességre tervezett vasútvonal nemcsak a nemzetközi utazásokat gyorsítaná fel, hanem közvetlen kapcsolatot teremtene a repülőtér és Közép-Európa legfontosabb városai között.

A tervek alapján Budapestről Bécs két órán belül, Pozsony mintegy 90 perc alatt lenne elérhető, míg Prágába körülbelül három és fél óra, Varsóba pedig öt és fél óra alatt érkezhetnének meg az utasok. Egy ilyen kapcsolat a repülőtér szerepét is alapvetően megváltoztatná: a légikikötő nem csupán Budapestet, hanem gyakorlatilag az egész közép-európai régiót szolgálhatná ki gyors vasúti összeköttetéssel.