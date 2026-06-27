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Bajban a vidéki benzinkutak: a Fidesz szerint a Tiszának fizetnie kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb politikai vita robbant ki a kisbenzinkutak támogatása körül. A Fidesz szerint Magyar Péter kormánya késlekedik egy korábban vállalt kompenzáció kifizetésével.
VG
2026.06.27, 15:02

A Fidesz szerint a Tisza-kormánynak teljesítenie kell az Orbán-kormány idején vállalt kötelezettséget, és ki kell fizetnie a családi tulajdonban lévő, független benzinkutaknak megígért kárenyhítő támogatást. A párt úgy véli, a kormányváltás nem mentesít a korábban megkötött megállapodások végrehajtása alól.

benzinadó fidesz
A családi tulajdonban működő benzinkutak támogatását követeli a Fidesz a kormánytól / Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Újabb politikai csatározás bontakozott ki a független, jellemzően családi tulajdonban működő benzinkutak támogatása körül. A Fidesz szombaton közleményben követelte, hogy a Tisza-kormány haladéktalanul fizesse ki a korábban megígért kárenyhítő támogatást azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az üzemanyagárstop idején jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Fidesz: nem lehet magukra hagyni a kisbenzinkutakat

Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója közleményében leszögezte, hogy a kormányváltás nem teszi semmissé a magyar állam és a kisbenzinkutak között létrejött megállapodást.

A Fidesz emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány az üzemanyagárstop bevezetésével a lakosságot kívánta megvédeni az elszabaduló üzemanyagáraktól, ugyanakkor vállalta azt is, hogy a kisebb, független töltőállomásokat kompenzálja az intézkedés miatt keletkezett veszteségekért.

A közlemény szerint a jelenlegi kormány azonban mindeddig nem hajtotta végre ezt a megállapodást.

Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!

– áll a párt közleményében.

Az elmúlt napokban országos figyelemfelkeltő akciót szervezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ). Több töltőállomás ideiglenesen bezárt vagy csatlakozott a demonstrációhoz, mert szerintük a korábban megígért támogatások elmaradtak, miközben a jelenlegi szabályozási környezet egyre nehezebb helyzetbe hozza a kisebb piaci szereplőket.

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A jelenlegi szabályozási környezet súlyos bizonytalanságot okoz az ágazatban, ami már az ellátásbiztonságot és a beruházásokat is veszélyezteti. Érdemi egyeztetés továbbra sem indult a kormánnyal – számoltak be a Világgazdaságnak a kis benzinkutak –, miközben a pénteki országos figyelemfelhívó akcióhoz számos, a Független Benzinkutak Szövetségének tagjain kívüli, más töltőállomás is csatlakozott.

Az FBSZ elnöke, Gépész László a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy április óta próbálnak egyeztetni az új kormánnyal, de eddig érdemi előrelépés nem történt. Elmondása szerint ugyan sor került egy találkozóra a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egyik államtitkárával, azonban a tárgyalás nem vezetett eredményre. A szövetség továbbra is kiszámítható szabályozást és a korábban vállalt kárenyhítés teljesítését sürgeti.

A kisbenzinkutak szerint a bizonytalan szabályozási környezet nemcsak a vállalkozások működését nehezíti meg, hanem hosszabb távon az üzemanyag-ellátás biztonságára is hatással lehet. 

Az érdekképviselet szerint különösen a kisebb településeken működő kutak kerülhetnek veszélybe, ha nem rendeződik a támogatások ügye.

A Tisza-kormány a Fidesz közleményének megjelenéséig nem reagált a párt követelésére. A kisbenzinkutak támogatásának kérdése ugyanakkor az elmúlt hetek tiltakozó akciói után ismét a magyar belpolitika egyik vitatott gazdasági ügyévé vált.

A kisbenzinkutak helyzetét tovább nehezítheti, hogy a nemzetközi olajpiacon ismét nő a bizonytalanság. Az Egyesült Államok és Irán között újra kiéleződött a katonai feszültség, miután Teherán amerikai célpontok elleni támadásokról számolt be válaszul az amerikai légicsapásokra. A konfliktus ismét a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost sodorhatja veszélybe, ami gyorsan megemelheti a világpiaci olajárakat.

A magyar autósok is hamar megérezhetik a nemzetközi események hatását. Az olaj drágulása néhány napon belül megjelenhet a hazai nagykereskedelmi árakban, ráadásul mindez egy olyan időszakban történik, amikor megszűnnek a korábban alkalmazott védett üzemanyagárak.

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