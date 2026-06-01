Forint vs. euró: időszerű a találgatás arról, mennyi szufla lehet még a magyar fizetőeszközben

Remek formában indította a forint a hetet, ami jó hír lehet a nyaralási szezon előtt, de a többéves csúcsot karcolgató árfolyam nem mindenkinek kedvező. A kérdés az, mekkora erő lehet a forintban, és hogyan alakulhat az euró/forint árfolyam az év második felében, a nyaralási szezon után.
VG
2026.06.01, 14:35
Frissítve: 2026.06.01, 15:01

Kirobbanó formában indította a hetet a magyar fizetőeszköz, s bár reggel óta gyengült, az euróval szemben ötéves csúcs közelében is mozgott a jegyzés – írja az Origo. Bár azóta látszik a korrekció ( szemlénk készítésekor 354,61 forint 1 euró), a forint ereje a korábbi évek kontextusában így is látványos. A lap szerint feltehető a kérdés, hogy vajon tartós marad a lendület, vagy jön a feketeleves.

A forint remek formában van, kérdés, lehet-e erősebb (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezek hajtják most a forintrakétát

A lap elemzésében arról ír, hogy a forint menetelése nem egyetlen tényezőnek köszönhető. A háttérben több komoly gazdasági és strukturális ok áll, részben az, hogy a leköszönt Orbán-kormány stabil fundamentumokkal, működő családtámogatásokkal és vállalkozási programokkal adta át a stafétát Magyar Péter kormányának. Bár az államháztartási hiány magas, a piacot megnyugtatta az új kormányzat euróbevezetéssel kapcsolatos kommunikációja. A céldátumhoz ugyanis szigorú hiánylefaragás szükséges, ami már önmagában erősíti a bizalmat.

Pozitív üzenet a befektetőknek, hogy a kormány jelezte: tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét, és szakmai partnerségre törekednek a Magyar Nemzeti Bank élére érkező Varga Mihállyal.

A forint mögött komoly támaszt jelent az EU-val kötött politikai megállapodás a zárolt források felszabadításáról.

Jön a 350-es euró? Az elemzők óvatosságra intenek

Bár a nyaralni indulóknak kedvez az olcsóbb deviza, a szakértők szerint a 350-es lélektani határ tartós áttörésére kevés az esély. „Egyre nehezebb olyan piaci érvet találni, amely tartósan a mostaninál erősebb forint mellett szólna” – figyelmeztetett a Blochamps Capital. Karagich István, a privátbanki elemzőcég vezetője szerint az EU-pénzek tényleges lehívása, a költségvetési pálya egyensúlyozása és a kamatkülönbözet alakulása ősszel újra nyomás alá helyezheti a hazai devizát. A piac most megelőlegezte a bizalmat, de a kormánynak néhány hónapon belül konkrét számokkal és költségvetési döntésekkel kell bizonyítania.

Az ErsteMarket friss technikai elemzése is azt mutatja, hogy a forint ereje egyelőre a mostani szintek környékén csúcsosodhat ki: a korábbi 350,20-as célár után a legfrissebb előrejelzésük már 354,50 forintos euróárfolyamot valószínűsít (ami persze nem előrejelzés, hanem technikai elemzés nyomán megjelent szám).

Sokaknak fáj az erős forint

A lakosság és a turisták ugyan örülnek, a magyar gazdaság egésze szempontjából azonban a túl erős forint kétélű fegyver, méghozzá a következő szempontok miatt.

A piac már a jegybanki kamatvágásokra áraz, ami – a magasabb inflációs kockázatok ellenére is – elkerülhetetlennek tűnik a gazdaság élénkítéséhez. Emellett 

  • az EU-s pénzek beáramlása ugyan pörgeti a növekedést, de 
  • a költségvetési hiány betömésére nem használható, viszont növelheti az inflációt. 

A belpolitikai feszültségek (például a köztársasági elnök eltávolítására irányuló kormányzati kísérletek) szintén erodálhatják a befektetői bizalmat az év második felében.

A hazai növekedés motorját jelentő, exportra termelő magyar vállalatoknak a hirtelen és drasztikusan erősödő forint pedig kifejezetten rossz hír.

Ha a bevételeik euróban, míg a költségeik (bérek, hazai alapanyagok) forintban keletkeznek, a profitmarzsuk gyorsan elolvad.

