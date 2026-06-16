Elviselhetetlen, amit a forint művel, most már a magyar gazdaságot teszi tönkre: milliárdos veszteség fenyegeti a gazdákat – a következő hetek döntenek

Elindult az aratás Magyarországon, de az első tapasztalatok alapján a gazdák nem számíthatnak könnyű szezonra sem a búza sem az árpa esetében. Az őszi árpa hozamai az Alföldön kifejezetten gyengék, a Dunántúlon legfeljebb gyenge-közepes eredményekről lehet beszélni, miközben az esőzés és a jégverés helyenként tovább lassíthatja a betakarítást – közölte a Világgazdaság megkeresésére Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. A gyengébb termés mellett a forint árfolyam is druván odavághat a gazdáknak.

Jelentős versenyhátrányt okoz a gazdáknak a forint árfolyam alakulása Fotó: Drotyk Roman / Shutterstock

A friss piaci tapasztalatok szerint az őszi árpa aratása a száraz, szeles idő miatt több térségben gyorsan elindult, de az első eredmények nem adnak okot különösebb optimizmusra. A termelők beszámolói alapján az Alföldön sok helyen gyenge állományokat vágtak, a Dunántúlon pedig valamivel kedvezőbb, de összességében szintén visszafogott hozamok látszanak.

Petőházi Tamás szerint országos szinten jelenleg nagyjából hektáronkénti 4 tonna körüli ősziárpa-termésátlaggal lehet számolni, bár pontosabb képet csak akkor lehet majd látni, ha a vetésterület legalább 10–15 százalékán már megtörtént a betakarítás. A szakember szerint a helyi különbségek rendkívül nagyok: akár néhány kilométeren belül is jelentős eltérések lehetnek a hozamokban.

Ez komoly visszaesést jelentene a tavalyi évhez képest, amikor az őszi árpa országos termésátlaga még 5,5–5,7 tonna/hektár körül alakult. Ha az idei átlag valóban 4 tonna körül marad, az hektáronként akár másfél tonnás kiesést is jelenthet a termelőknek. Ez országos szinten több százezer tonnával alacsonyabb árpatermést eredményezhet.

A búzánál egyelőre még korai végleges számokról beszélni, de a fajtabemutatók tapasztalatai alapján ott sem biztató a kép. Az ország több pontján tartott bemutatók alapján a búzaállományok sokkal gyengébbek annál, mint amit a korábbi becslések sugalltak. A tavaszi és kora nyári aszály, majd a hirtelen meleg és szeles idő több térségben kényszerérést okozott, ezért a klasszikus Péter-Pál-napi aratás akár 8–10 nappal korábban is megindulhat - mutatott rá A GOSZ elnöke.