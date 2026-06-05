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Súlyos veszély fenyegeti a magyar gazdaságot, a forint tehet mindenről: sürgős javaslatot kapott a Tisza, mit kellene tennie - búcsúzhatunk a GDP-növekedéstől

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A magyar külkereskedelem egyre kedvezőtlenebb képet mutat, miközben a forint folyamatosan erősödik. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a folyamatok extrapolálásával egyértelmű: a következő fél-egy évben reális veszély, hogy a külkereskedelmi egyenleg tartósan negatívba fordul.
VG
2026.06.05, 20:00
Frissítve: 2026.06.05, 20:06

A forint erősödése egyértelműen negatívan hat a magyar külkereskedelmi egyenlegre – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Facebookon.

Trip To Budapest Sebestyén Géza: a túl erős forint veszélyezteti a magyar exportot
A forint árfolyamának változása jelentősen befolyásolja a külkereskedelmi egyenleget / Fotó: NurPhoto via AFP

Sebestyén hangsúlyozza: a magyar fizetőeszköz felértékelődése drágábbá teszi az exporttermékeket, ezzel csökkentve azok versenyképességét, miközben olcsóbbá válik az import, növelve annak volumenét. A folyamatot jól mutatja, hogy a forint árfolyamának változása 6-12 hónapos késéssel jelentősen befolyásolja a külkereskedelmi egyenleget.

Tavaly május óta az import növekedési üteme folyamatosan meghaladja az exportét, az utóbbi pedig 2025 októbere óta szinte folyamatosan negatív tartományban van. A legfrissebb, áprilisi adatok szerint az import 10,4 százalékkal bővült, az export pedig 4,9 százalékkal maradt az egy évvel korábbi szint alatt. Így az import-export olló több mint 15 százalékpontos különbséget mutat.

Mindez ráadásul még csak a tavalyi második fél év gyengébb forintárfolyamának (390 forint feletti euró) hatását tükrözi.

Jelenleg azonban az euró már a 350 forintos szintet közelíti, ami az említett időszakhoz képest több mint 10 százalékos forinterősödést jelent. A szakértő szerint a folyamatok extrapolálásával egyértelmű: a következő fél-egy évben reális a veszély, hogy a külkereskedelmi egyenleg tartósan negatívba fordul. Ez különösen azért kockázatos, mert a nettó export a GDP fontos összetevője.

Ha a külkereskedelem eddigi húzóereje gyengül, az közvetlenül fékezheti a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a bérdinamikát. Sebestyén Géza szerint a kormánynak érdemes a forint árfolyamát kiemelt figyelemmel kísérnie, és még időben megtennie a szükséges lépéseket a túl erős nemzeti valuta negatív gazdasági hatásainak mérséklésére.

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Miközben a Budapesten még a kamatvágás van napirenden, Prágában már akár júniusban kamatot emelhetnek. A várakozás megbolondította a csek korona és a magyar forint jegyzését. A régiós szkanderben most a csehek állnak jobban. Az euróval szemben a forint keményebb.

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