Amerikából ütötték meg a forintot, pillanatok alatt fordult a helyzet
Kisebb vihart kavart a piacokon a legfrissebb amerikai munkaerőpiaci adat, és a forintot sem hagyta érintetlenül. Ugyanis az amerikai munkaerő-statisztikai hivatal (BLS) a vártnál több munkahely teremtéséről számolt be, amiből a piacok kamatemelés közeledtére következtettek. A Fed kamatemelésének növekvő valószínűsége elsősorban a tengerentúlon éreztette a hatását, ahol az egyre több hitelt igénylő mesterségesintelligencia-szektor részvényei zuhanásba kezdtek.
Az erős dollár ritkán kedvez a forintnak
A szigorúbb amerikai monetáris politika a forintnak sem kedvezett, a dollár erősödése általában együtt jár a magyar deviza gyengülésével, és ez most sem volt másként. Míg a dollár-forint árfolyam délelőtt még kis túlzással a 300-as szintet ostromolta, addig az amerikai munkaerőpiaci adatok után már 307 fölött járt az árfolyam.
Azonban volt honnan gyengülni, hiszen az év kezdete óta még így is közel 6 százalékot erősödött a forint a dollárral szemben.
Ezért arra még korai volna következtetni, hogy a Magyar Nemzeti Bank előtt bezárulna a kamatcsökkentés kapuja, különösen, hogy a dollár erősödésével párhuzamosan az olaj és más nyersanyagok ára gyengülni kezdett.
Hazánknak ugyanakkor talán fontosabb a forint teljesítménye az euróval szemben, ahol a mozgás kisebb mértékű volt, mivel a közös európai pénz is gyengült a zöldhasúval szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az euróval szemben a forint nem kapott volna sebeket. A reggel még 353,5 körül is járó euró-forint árfolyam péntek délutánra már a 356-os szintet is átlépte.