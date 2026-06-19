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Figyelmeztetés érkezett az erős forintról: nem az árfolyam szintje a legnagyobb veszély – van, ami nagyobb kárt is okozhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az erős forint első látásra jó hírnek tűnik, de a vállalati oldalon már jóval árnyaltabb a kép. Az exportőrök egy részének különösen érzékeny lehet a mostani forint-euró árfolyamszint, miközben a jegybanknak is óvatosan kell mérlegelnie, meddig mehet el a kamatcsökkentésekkel.
VG
2026.06.19, 16:59

A forint erősödésének hatása egyértelműen szektorális kérdés – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Kiemelte: elsősorban azok a hazai beszállítókra építő, exportra termelő vállalatok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek költségoldalon például a béremelések miatt növekedést tapasztalnak, miközben forintban számolt bevételük csökken.

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Az infláció szempontjából kedvező az erősebb forint, ám az exportőröknél a legnagyobb kárt a túlzott volatilitás okozhatja/ Fotó: YinNarukami

Ezzel szemben azok a cégek, amelyek belföldre értékesítenek, de importálnak, kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Külföldi tulajdonú vállalatok esetében pedig az euróban számolt profit még emelkedhet is. Molnár Dániel szerint korábban éppen fordított volt a helyzet, ezért sok vállalat nem feltétlenül készült fel a mostani árfolyamkörnyezetre.

A cégek határidős ügyletekkel védekezhetnek az árfolyamingadozás ellen, ennek azonban költsége van. Az exportáló vállalkozások áremeléssel sem tudnak könnyen reagálni, mert ezzel a piaci pozíciójukat veszélyeztetnék. Az elemző szerint az erősebb, illetve volatilis árfolyam hosszabb távon főként a beruházási döntéseknél okozhat negatív hatásokat.

Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja

A jegybank elsődleges célja az árstabilitás biztosítása, ezért az árfolyamot is ebből a szempontból értékeli. Kiemelte:

az infláció szempontjából kedvező az erősebb forint, az elmúlt hónapok adatai pedig azt mutatták, hogy az árfolyamerősödés fokozatosan begyűrűzött a fogyasztói árakba, különösen az élelmiszereknél.

Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja, ugyanakkor a jegybank számára az sem mindegy, mi áll az árfolyammozgás mögött. Az MNB azt is figyeli, hogy az erősödés mennyire stabil, mennyiben a kockázati megítélés tartós javulásából fakad, és mekkora szerepe van benne a forró tőke mozgásának.

Molnár Dániel szerint a jegybank mozgástere nem jelentős. Az alapkamat és így a kamatkülönbözet csökkentésével mérsékelheti a forinteszközök vonzerejét, de ezen a téren is fontos az óvatosság. A nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, a Fedhez és az EKB-hoz kapcsolódó kamatvárakozások is emelkedtek, a túlzott lazítás pedig ismét jelentős árfolyamgyengülést hozhat.

Nem a szint, hanem a kilengés a legnagyobb veszély

Az elemző szerint az árfolyam pontos szintje másodlagos kérdés, a legnagyobb kárt a túlzott volatilitás okozhatja. Hangsúlyozta, hogy

a vállalatok képesek alkalmazkodni különböző árfolyamszintekhez, de a rövid időn belül bekövetkező, váratlan és jelentős erősödés vagy gyengülés alááshatja a piaci bizalmat.

Molnár Dániel úgy látja, hogy a 350 körüli euróárfolyamot nem lehet a gazdasági fundamentumok által indokoltnak tekinteni. Ennél gyengébb lehet az a szint, ahol hosszabb távon stabilizálódni tud a forint. Az év második felében az MNB várható kamatvágásai, valamint

  • az EKB
  • és a Fed

részéről prognosztizálható szigorítások miatt mérséklődhet a kamatkülönbözet. Ez csökkentheti a forinteszközök vonzerejét, ami gyengébb szinten stabilizálódó árfolyamot hozhat. A 390–400-as euróárfolyam-sáv ismételt megközelítését ugyanakkor jelenleg nem tartja reálisnak.

Az erős forint egyre többet vesz ki a magyarok zsebéből

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az Ausztriában dolgozó magyarok közül egyre többen érzik meg a forint látványos erősödésének hatását:

miközben az euróban kapott fizetésük nem változott, ugyanannyi bérért hónapról hónapra kevesebb forintot kapnak, egyes családoknál ez már havi 100-130 ezer forintos bevételkiesést jelent.

A nyugat-magyarországi térségben sok ingázó szerint az osztrák munkavállalás továbbra is vonzó, de már nem biztosít akkora előnyt, mint néhány hónappal ezelőtt.

Megindulhat a hazavándorlás?

A forint erősödése miatt egyre többen teszik fel a kérdést, hogy érdemes-e továbbra is Ausztriában dolgozni, ám a válasz egyelőre nem egyértelmű. Bár az osztrák fizetések forintban számolva kevesebbet érnek,

a határ túloldalán elérhető bérek még mindig jelentősen meghaladják a magyarországi kereseteket, ezért a tömeges hazavándorlás jelei egyelőre nem láthatók.

Az azonban biztos, hogy a magyar fizetőeszköz közel ötéves csúcsra erősödése alapjaiban változtatta meg az Ausztriában dolgozó magyarok számításait, és egyre többen figyelik naponta az árfolyam alakulását.

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