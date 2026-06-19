Figyelmeztetés érkezett az erős forintról: nem az árfolyam szintje a legnagyobb veszély – van, ami nagyobb kárt is okozhat

A forint erősödésének hatása egyértelműen szektorális kérdés – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Kiemelte: elsősorban azok a hazai beszállítókra építő, exportra termelő vállalatok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek költségoldalon például a béremelések miatt növekedést tapasztalnak, miközben forintban számolt bevételük csökken.

Az infláció szempontjából kedvező az erősebb forint, ám az exportőröknél a legnagyobb kárt a túlzott volatilitás okozhatja/ Fotó: YinNarukami

Ezzel szemben azok a cégek, amelyek belföldre értékesítenek, de importálnak, kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. Külföldi tulajdonú vállalatok esetében pedig az euróban számolt profit még emelkedhet is. Molnár Dániel szerint korábban éppen fordított volt a helyzet, ezért sok vállalat nem feltétlenül készült fel a mostani árfolyamkörnyezetre.

A cégek határidős ügyletekkel védekezhetnek az árfolyamingadozás ellen, ennek azonban költsége van. Az exportáló vállalkozások áremeléssel sem tudnak könnyen reagálni, mert ezzel a piaci pozíciójukat veszélyeztetnék. Az elemző szerint az erősebb, illetve volatilis árfolyam hosszabb távon főként a beruházási döntéseknél okozhat negatív hatásokat.

Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja

A jegybank elsődleges célja az árstabilitás biztosítása, ezért az árfolyamot is ebből a szempontból értékeli. Kiemelte:

az infláció szempontjából kedvező az erősebb forint, az elmúlt hónapok adatai pedig azt mutatták, hogy az árfolyamerősödés fokozatosan begyűrűzött a fogyasztói árakba, különösen az élelmiszereknél.

Az erős forint az inflációs várakozások horgonyzását is támogathatja, ugyanakkor a jegybank számára az sem mindegy, mi áll az árfolyammozgás mögött. Az MNB azt is figyeli, hogy az erősödés mennyire stabil, mennyiben a kockázati megítélés tartós javulásából fakad, és mekkora szerepe van benne a forró tőke mozgásának.

Molnár Dániel szerint a jegybank mozgástere nem jelentős. Az alapkamat és így a kamatkülönbözet csökkentésével mérsékelheti a forinteszközök vonzerejét, de ezen a téren is fontos az óvatosság. A nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, a Fedhez és az EKB-hoz kapcsolódó kamatvárakozások is emelkedtek, a túlzott lazítás pedig ismét jelentős árfolyamgyengülést hozhat.