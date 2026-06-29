Magyar Péter szerint még az EU-s pénzekkel is 7 százalék felett lehet az idei hiány

A hőség elleni védekezés mellett gazdasági kérdésekről is beszélt Magyar Péter abban a videós összefoglalóban, mely nemrég jelent meg közösségi oldalán, nem sokkal a rendkívüli országgyűlési ülés kezdete előtt. A miniszterelnök szerint az előző kabinet nem azokat a számokat közölte a költségvetési hiányról, amelyeket az átvétel után a mostani kormány lát. Magyar úgy vélte: a három napban a következő hónapok legfontosabb döntéseire készültek fel.

Gazdasági kérdésekről is tárgyalt a kormány háromnapos ülésén (illusztráció)

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Gazdasági rökönyödés: Magyar Péter szerint az EU-s pénzek nélkül nyolc százalék felett lehetne a hiány

Magyar Péter miniszterelnök a gazdasági kérdések kapcsán elsőként a költségvetés helyzetét érintette. Elmondása szerint „köszönőviszonyban sincsenek” az előző, „a bukott Orbán-kormány által közölt, valamint a hivatalos dokumentumokan leírt költségvetési számok azzal, amit az átadás-átvétel után most az új kormány lát. Szerinte az előző kabinet ugyanúgy „hazudott” ebben a kérdésben, mint ahogy korábban a Gyurcsány-kormány tette.

Magyar Péter szerint az előző kormány 3,7 majd 5 százalékos költségvetési hiányról beszélt, a saját apparátusuk már 6,8 százalékkal számolt. Ezektől eltérően Magyar Péter szerint az átvilágítás után azt látják, hogy a mostani kormányzat intézkedései nyomán

a megérkező EU-s pénzek nélkül biztosan 8 százalék felett lenne a költségvetési hiány, de még az EU-s forrásokkal együtt is 7 százalék fölé kúszbat a 2026-os hiány.

A videóban elhangzók szerint hasonló helyzettel találkoztak a korábban Lázár János vezette minisztériumban, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a magyarországi hidak, utak, vasútvonalak és más nagy közszolgáltatási infrastruktúrák többsége nagyon rossz állapotban van.

„Kilencvenegy híd van kritikus állapotban” - közölte Magyar Péter az átvétel utáni állapotokat értékelve. Állítása szerint ezek olyan infrastruktúrák, melyeken naponta tíz- és százezrek közlekednek. Szerinte ezeknek a hidaknak a javítására akkora forrást kellett volna fordítani, mint amekkora összeget az NKA pályázati forrásként kiosztott kulturális támogatás címen (ez mintegy 17 milliárd forintot jelent).