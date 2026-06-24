Itt a magyar csapda: ha ez nem nyári románc, a gazdaságnak kell a vendégmunkás és nem lesz gyors euró

A főkérdés most a jelenlegi lendület tartóssága: vajon csak egy átmeneti fellángolásról, egy nyári románcról vagy a magyar gazdaság fenntartható, hosszú távú növekedési pályájáról beszélhetünk? – fogalmazott Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a pénzintézet szerdai sajtóbeszélgetésén.

Virovácz Péter a magyar gazdaság fenntarthatóságáról is beszélt / Forrás: ING

A szakértő szerint a 2026-os kormányváltás kétségtelenül új helyzetet teremtett a gazdaságban. Az új gazdaságpolitikai irányok között szerepel a költségvetési kiadások felülvizsgálata, az uniós források felszabadítása, az inflációellenes intézkedések fenntartása, valamint hosszabb távon az euró bevezetésének előkészítése is. A fundamentális adottságok ugyanakkor nem változtak meg egyik napról a másikra.

Az üzleti bizalom nagyot javult, ezt a gazdaság is érzi

Az ING szerint az elmúlt évek stagnálása után már látszanak a fordulat első jelei. Az idei első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye meghaladta a 2022 végén mért korábbi csúcsszintet, miközben a gazdasági hangulatmutatók is érdemi javulást mutatnak. A bank elemzője szerint ebben szerepe lehetett az új kormányzattal kapcsolatos megelőlegezett bizalomnak is. A feldolgozóiparban szintén megjelentek a stabilizáció első jelei. Javult

a kapacitáskihasználtság

és a rendelésállomány,

miközben a következő években a termelésbe álló nagy ipari beruházások is támogathatják a növekedést. Virovácz ugyanakkor óvatosságra intett: a külső kereslet és a globális gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, így a beruházások hatását nem érdemes automatikusan készpénznek venni.

Az ING előrejelzése szerint a magyar GDP idén 1,5 százalékkal nőhet, 2027-ben pedig már 2,6 százalékos bővülés következhet. Az éves átlagos infláció 2,3 százalék körül alakulhat, miközben a forint árfolyama az év végére a 350–360-as sávban stabilizálódhat az euróval szemben.

Már nem az inflációtól fél leginkább a piac

A vezető elemző szerint az elmúlt évekhez képest jelentős szemléletváltás figyelhető meg a gazdasági szereplők körében.

Míg korábban az infláció gyorsulása jelentette a legnagyobb félelmet, ma egyre inkább a reálgazdasági kockázatok kerülnek előtérbe. A legfontosabb bizonytalansági tényezők közé tartozik az energiaellátás biztonsága, a globális értékláncok sérülékenysége és az ipari alapanyagok elérhetősége.

Virovácz külön kitért a közel-keleti helyzetre is. Szerinte a Hormuzi-szoros körüli feszültségek olyan kockázatot jelentenek, amely közvetlenül hathat az energiapiacokra és az európai ellátási láncokra. Magyarország kis, nyitott gazdaságként különösen érzékenyen reagálhat az ilyen külső sokkokra, ráadásul teljesítménye továbbra is jelentős mértékben függ a globális autóipar állapotától.