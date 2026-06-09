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Magyar gazdaság
Végh Richárd
Széchenyi Kártya Program
KAVOSZ Zrt.
interjú

A beruházásoktól a növekedésig: így hajtja a magyar gazdaságot a Széchenyi Kártya Program

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt tíz évben 4500 milliárd forinttal járult hozzá a GDP bővüléséhez. A Világgazdaságnak adott interjújában Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. igazgatója hangsúlyozta, hogy a program a hazai kkv-k fejlődésének, beruházásainak és versenyképességének egyik meghatározó pillére, amely a gazdasági növekedés fenntartásában és a vállalkozások stabil működésében is kulcsszerepet tölt be.
A podcast vendége: Végh Richárd , KAVOSZ Zrt. igazgató
Szerkesztő: VG
2026.06.09, 10:12

Miközben a magyar kkv-k hitelköltségei 8,5 százalék felett járnak, a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető, kedvező konstrukciók érdemi versenyelőnyt jelenthetnek a vállalkozások számára. A Világgazdaság podcastjában Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. igazgatója arról beszélt, hogy a program nemcsak a hazai cégek finanszírozását segíti, hanem a beruházásokon és a növekedésen keresztül a magyar gazdaság teljesítményéhez is hozzájárul.

 

A társaság tevékenysége jelentős költségvetési többletbevételt is generált: a Széchenyi Kártya Program 2015 és 2025 között összesen mintegy 4500 milliárd forinttal járult hozzá a magyar GDP növekedéséhez. Ez az összeg önmagában 1,5 százalékkal emelte meg a nominális GDP-pályát, emellett 3400 milliárd forint hozzáadott értéket és mintegy 100 ezer munkahely megőrzését vagy teremtését eredményezte.

Pozitív hatással volt a magyar gazdaságra a program

Az elmúlt tíz évben a plusz gazdasági aktivitásból pluszadóbevételek is keletkeztek a költségvetés számára, ez pedig meghaladta a program működtetésének a költségét – fejtette ki Végh Richárd.

A beszélgetésben szóba került, hogy az immár 24 éves program rendkívül népszerű a vállalkozások körében, közel 80 ezer élő hitelszerződéssel rendelkeznek. Hozzátette, hogy a KAVOSZ irodáiban továbbra is nagy az érdeklődés.

Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a Széchenyi Kártya Program úgy van kialakítva, hogy

  • a lehető legegyszerűbben
  • a legnagyobb

segítséget tudja nyújtani. Kiemelte, hogy a program működése pozitív hatással volt a magyar gazdaságra. A Széchenyi-kártya hasznossága a koronavírus-járvány és az energiaválság alatt is megmutatkozott: többek között sikeresen tudta tompítani a válságokból fakadó negatív hatásokat azáltal, hogy folyamatosan finanszírozást tudott nyújtani a vállalkozásoknak. Ebben az időszakban kiemelten fontos volt, hogy nemcsak

beruházásra voltak termékek, hanem likviditási célra is, hiszen a túlélés sok esetben likvid finanszírozási eszközöket igényelt.

Hangsúlyozta, hogy a KAVOSZ Zrt. a következő években is érdemi, stabilan pozitív hozzájárulást biztosít a gazdasági folyamatokhoz.

A Széchenyi Kártya Program konstrukciói a jövőben is meghatározó, stabilizáló szerepet töltenek be a vállalati likviditás, a beruházási aktivitás és az agrárgazdaság finanszírozásában. A vállalkozók helyzetét segíti az is, hogy a Széchenyi Kártya Program konstrukcióit kedvező kamat mellett lehet igényelni – nem véletlen, hogy a hitelek és a lízingtermék iránt is rendkívül erős kereslet mutatkozik – zárta Végh Richárd.

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