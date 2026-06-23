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Rendkívüli

Brutális mélyrepülésbe kapcsolt a forint – olyan inflációs jóslat érkezett, hogy alig hisznek a szemüknek a befektetők

támogatás
Magosz
gazdaságátadási
gazdaságátadási együttműködés támogatása
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
gazdaság

Elöregszik a magyar vidék: sok gazdaság utód nélkül maradhat – de most itt egy milliókat érő lehetőség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Július 1-jéig akár 20 millió forintos támogatásra pályázhatnak azok a nyugdíj előtt álló termelők, akik időben elindítják gazdaságuk átadási folyamatát. A rendezett formában zajló gazdaságátadás során nem pusztán föld, gép vagy támogatási jogosultság cserél gazdát, hanem szakmai tudás, piaci kapcsolat és működő vállalkozás is.
Dénes Zoltán
2026.06.23, 16:00

Fontos határidőkre hívta fel a figyelmet Nagy Viktor, a Magosz főtitkár-helyettese. A gazdaságátadás előtt álló termelőknek két, egymásra épülő támogatási lehetőség áll rendelkezésükre. A gazdaságátvevők támogatására kiírt KAP-RD06-1-25 konstrukció június 24-ig nyújtható be, míg a gazdaságátadási együttműködést segítő KAP-RD07-1-25 pályázatra július 1-jéig lehet kérelmet beadni. Az előbbihez már jóváhagyott gazdaságátadási szerződés szükséges, az utóbbi viszont a mentorálási és átadási folyamat elindítását finanszírozza.

mezőgazdaság, genereációváltás, gazdaságátadás
Pályázati forrásokkal is segítik a gazdaságátadás rendezett véghezvitelét Fotó: gpointstudio

Ezért fontos a rendezett módon történő gazdaságátadás

A gazdaságátadás azért kulcskérdés, mert a magyar mezőgazdaságban sok gazdálkodó közelít a nyugdíjkorhatárhoz, miközben nem mindig biztosított, hogy lesz, aki továbbvigye a családi gazdaságot. Ha az átadás elmarad vagy kapkodva történik, földek, gépek, piaci kapcsolatok és évtizedes szakmai tudás is elveszhet.

A jól előkészített átadás ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a fiatalabb generáció fokozatosan vegye át a döntéseket, a termelést és az üzleti kapcsolatokat. A mentorálási időszak csökkenti a kockázatokat, segít megőrizni a gazdaság működőképességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki családi vállalkozások ne szűnjenek meg, hanem korszerűbb formában folytatódjanak.

Ezekete a lehetőségeket érdemes kihasználni

Július 1-jéig pályázható, Gazdaságátadási együttműködés támogatása konstrukció a mezőgazdasági generációváltást és a családi gazdaságok folytatását segíti. A támogatást nem az átvevő, hanem főszabály szerint a gazdaságot átadó termelő igényelheti, aki az átvevővel közösen elindítja az átadási folyamatot. A felhívásra 2025. augusztus 28. óta lehetett jelentkezni és 2026. július 1-ig lehet kérelmet beadni, a teljes keret 10 milliárd forint.

Nagy Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy konstrukcióhoz a támogatási kérelem beadásakor még nem kell jóváhagyott gazdaságátadási szerződéssel rendelkezni. Sőt, az a gazdaságátadó nem jogosult erre a támogatásra, aki a kérelem benyújtása előtt már jóváhagyott szerződéssel rendelkezik. A pályázathoz viszont csatolni kell a gazdaságátadási szándéknyilatkozatot, és az átadási szerződés jóváhagyására irányuló kérelmet később kell a vármegyei kormányhivatalhoz benyújtani.

A támogatás összege legalább 4 millió, legfeljebb 20 millió forint lehet, amelyet az átadni tervezett gazdaság üzemmérete vagy árbevétele alapján állapítanak meg. A támogatási kérelem egyben a támogatási összeg első 25 százalékára vonatkozó kifizetési kérelem is: ezt a támogatói okirat véglegessé válásakor folyósítják.

A következő 25 százalék akkor kérhető, amikor a jóváhagyott gazdaságátadási szerződést és az azt jóváhagyó végleges határozatot benyújtják a Magyar Államkincstárhoz. Ezt legkésőbb a támogatói okirat véglegessé válásától számított 24 hónapon belül kell teljesíteni. A fennmaradó rész kifizetése attól függ, mennyi ideig tart a gazdaságátadási mentorkapcsolat - mutatott rá NAgy Viktor.

Az átadónak és az átvevőnek legalább 12 hónapos mentorkapcsolatot kell kialakítania. Ennek során az idősebb gazdálkodó átadja szakmai tapasztalatait, segít a partneri és pénzügyi kapcsolatok átadásában, valamint támogatja az átvevőt a gazdasági döntésekben. Ha az átadó még nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, a mentorálás annak eléréséig tarthat, de legfeljebb öt évig.

Segítenek a falugazdászok

A Magosz főtitkár-helyettese kitért arra a fontos különbségre is, hogy a Generációs megújulás gazdaságátvevő támogatásával elnevezésű másik pályázatnál már valóban feltétel a jóváhagyott gazdaságátadási szerződés. Ennél a konstrukciónál a beadási időszak június 11. és június 24. közötti, a következő pedig augusztus 6. és augusztus 19. közötti időzakra nyílik meg

Nagy Viktor hangsúlyozta: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatán keresztül több pályázati felhívásnál is segíti a gazdálkodókat. A falugazdászok közreműködnek a támogatási kérelmek előkészítésében és beadásában, valamint a teljes pályázati folyamat végigvitelében is, így a szükséges dokumentumok összeállításában és a későbbi ügyintézésben is támogatást nyújtanak.

Fogy a gazda, ezt mutatják a statisztikai hivatal adatai

A magyar mezőgazdaság egyik legsúlyosabb strukturális gondja a gazdatársadalom elöregedése és a gyenge utánpótlás.

  • Magas az átlagéletkor: 2023-ban a magyar gazdaságvezetők átlagéletkora 58,2 év volt. A gazdaságvezetők 60 százaléka már betöltötte az 55. életévét, 37 százalékuk pedig legalább 65 éves volt. 
  • Kevés a fiatal belépő: A 35 év alatti gazdaságvezetők aránya mindössze 4,9 százalék volt 2023-ban, ráadásul számuk tíz év alatt 42 százalékkal csökkent. Ez azt jelenti, hogy sok esetben nincs családon belüli vagy külső utód, aki átvenné a működő gazdaságot. 
  • Fogy a gazdaságok száma: 2023-ra 196 ezer gazdaság működött Magyarországon, 19 százalékkal kevesebb, mint 2020-ban. Tíz év alatt mintegy százezer gazdaság tűnt el, főként kisebb területen gazdálkodó, kevés állatot tartó családi üzemek. 
  • Az állattenyésztés különösen kitett: Az állattartó gazdaságok 60 százalékát 55 év feletti vezetők irányították, ezen belül 37 százalékuk 65 év feletti volt. Az ágazatban a napi, folyamatos munka és a munkaerőhiány miatt egy gazdaság bezárása különösen nehezen pótolható kapacitást jelenthet. 
  • Képzettségi hiány is fennáll: A gazdaságvezetők 55 százalékának nincs formális agrárvégzettsége, vagy kizárólag gyakorlati tapasztalatra épít. Teljes körű mezőgazdasági képzettsége csak 11 százalékuknak volt 2023-ban. 
  • Csökken az ágazat munkaereje: A mezőgazdasági munkaerő-ráfordítás 2013 és 2023 között 40 százalékkal esett vissza. Ez egyszerre tükrözi a gazdaságok megszűnését, a vidéki népesség fogyását és azt, hogy egyre nehezebb tartósan munkaerőt találni az ágazatba. 

Ezért fontos a gazdaságátadási program: nem pusztán föld, gép vagy támogatási jogosultság cserél gazdát, hanem szakmai tudás, piaci kapcsolat és működő vállalkozás is. A cél az, hogy a nyugdíjhoz közelítő gazdák kilépése ne a termelés leállását, hanem szervezett generációváltást jelentsen.

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